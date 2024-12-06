Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
© Фото : Мария Захарова / TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики. В феврале журналист общался с Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. Что стало главной темой в этот раз – в материале РИА Новости.
"Задал особую ноту"
Интервью Лаврова Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Получилось оно масштабным", - подчеркнула дипломат.
По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Захарова считает, что беседа выдалась интересной. Она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, сказала официальный представитель МИД.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
В частности, одной из тем стали преступления киевского режима против мирного населения. "Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону", — сказала Захарова.
Примечательно, что сам Карлсон, анонсируя свою встречу с Лавровым, заявил, что США фактически находятся в состоянии войны с Россией. "Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил журналист.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
В свою очередь сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что Карлсон сделал для мира между Россией и Украиной больше, чем вся администрация действующего американского лидера Джо Байдена. "Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - сказал он.
Биографии участников
Такер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, вещавшей на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
4 декабря, 15:29
В 1992-м Карлсон получил диплом историка в престижном Тринити-колледже. Затем предпринял неудачную попытку трудоустроиться в ЦРУ.
Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review. Потом сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.
В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.
Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества. Кроме того, он рьяно доказывал, что в 2020-м Трамп должен был победить на президентских выборах, если бы не массовые фальсификации. В результате, на Fox News, где работал журналист, подали в суд. Спустя два года конфликт урегулировали: компании, ответственной за работу машин по подсчету голосов, заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.
В свою очередь Лавров возглавляет МИД России с 2004-го. С 1992 по 1994 годы он был замглавы ведомства, потом 10 лет работал постоянным представителем России при ООН. Владеет английским, французским и сингальским языками.
Где смотреть
Интервью было опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Его можно посмотреть на сайте Карлсона, где ранее была выложена его беседа с Путиным, а также на странице журналиста в соцсети X (бывший Twitter).
* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.
О чем говорили
Об отношениях с США:
- Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине - гибридная война;
- Каналы связи между Москвой и Вашингтоном имеются, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
- Дональд Трамп — сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — сказал министр.
О риске ядерной войны:
- Москва хочет и не планирует войну с США, ведь она может быть ядерной;
- Согласно российской военной доктрине, самое главное — избежать ядерной войны;
- Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, чего Россия не хочет.
"Если они (американские чиновники. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — сказал Лавров.
© @TuckerCarlsonСергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
© @TuckerCarlson
Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
Об ударе "Орешником":
- Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести ей "стратегическое поражение";
- Россия не хочет усугублять ситуацию;
- Москва готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов после запуска "Орешника";
- США знали заранее о применении нового комплекса и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску
"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — пояснил глава внешнеполитического ведомства.
О спецоперации на Украине:
- Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности;
- Москва не намерена уничтожать украинцев, они — братья и сестры для российского народа;
- Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по конфликту ;
- Зеленский неадекватен, если хочет вернуть русскоязычных после оскорблений в их адрес;
- Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче;
- В некоторых столицах устали от украинского конфликта, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе;
- В России поняли, что лучше рассчитывать не на снятие санкций, а на себя.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — обратил внимание Лавров.
О ситуации в Сирии:
"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.
Реакция на интервью
Интервью с Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.
Пользователи соцсети поддержали российскую позицию. В частности, они отметили, что Вашингтон не позволяет России закончить конфликт из-за прямой финансовой выгоды.
"Россия пытается прекратить войну уже около года. Госдепартамент США говорит "нет". Они не позволяют прекратить отмывание денег. У BlackRock (Крупнейший инвестиционный холдинг США. — Прим. ред.) есть контракт на восстановление Украины, финансируемый американскими налогоплательщиками на сумму около одного триллиона долларов", — возмутился @WarClandestine.
"Как ветеран армии США времен холодной войны (дислоцированный в Германии), это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией (которая явно этого хотела), но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно", — написал пользователь под ником @juniorferrante7999.
Как оценили интервью в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью.
"Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?" –сказал спикер Кремля.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения X Всероссийской премии "За верность науке"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения X Всероссийской премии "За верность науке"
У Пескова уточнили, не мог ли Путин получить запись интервью заранее.
"Вряд ли. Он (Путин) все эти дни до глубокой ночи работал", - ответил пресс-секретарь российского лидера.