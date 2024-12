Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987574552.html

Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики. В феврале журналист общался с Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. Что стало главной темой в этот раз – в материале РИА Новости."Задал особую ноту"Интервью Лаврова Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Получилось оно масштабным", - подчеркнула дипломат.По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Захарова считает, что беседа выдалась интересной. Она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, сказала официальный представитель МИД.В частности, одной из тем стали преступления киевского режима против мирного населения. "Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону", — сказала Захарова.Примечательно, что сам Карлсон, анонсируя свою встречу с Лавровым, заявил, что США фактически находятся в состоянии войны с Россией. "Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил журналист.В свою очередь сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что Карлсон сделал для мира между Россией и Украиной больше, чем вся администрация действующего американского лидера Джо Байдена. "Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - сказал он.Биографии участниковТакер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, вещавшей на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.В 1992-м Карлсон получил диплом историка в престижном Тринити-колледже. Затем предпринял неудачную попытку трудоустроиться в ЦРУ.Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review. Потом сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества. Кроме того, он рьяно доказывал, что в 2020-м Трамп должен был победить на президентских выборах, если бы не массовые фальсификации. В результате, на Fox News, где работал журналист, подали в суд. Спустя два года конфликт урегулировали: компании, ответственной за работу машин по подсчету голосов, заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.В свою очередь Лавров возглавляет МИД России с 2004-го. С 1992 по 1994 годы он был замглавы ведомства, потом 10 лет работал постоянным представителем России при ООН. Владеет английским, французским и сингальским языками.Где смотретьИнтервью было опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Его можно посмотреть на сайте Карлсона, где ранее была выложена его беседа с Путиным, а также на странице журналиста в соцсети X (бывший Twitter).* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.О чем говорилиОб отношениях с США:"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — сказал министр.О риске ядерной войны:"Если они (американские чиновники. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — сказал Лавров.Об ударе "Орешником":"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — пояснил глава внешнеполитического ведомства.О спецоперации на Украине:"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — обратил внимание Лавров.О ситуации в Сирии:"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.Реакция на интервьюИнтервью с Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.Пользователи соцсети поддержали российскую позицию. В частности, они отметили, что Вашингтон не позволяет России закончить конфликт из-за прямой финансовой выгоды."Россия пытается прекратить войну уже около года. Госдепартамент США говорит "нет". Они не позволяют прекратить отмывание денег. У BlackRock (Крупнейший инвестиционный холдинг США. — Прим. ред.) есть контракт на восстановление Украины, финансируемый американскими налогоплательщиками на сумму около одного триллиона долларов", — возмутился @WarClandestine."Как ветеран армии США времен холодной войны (дислоцированный в Германии), это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией (которая явно этого хотела), но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно", — написал пользователь под ником @juniorferrante7999.Как оценили интервью в КремлеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью."Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?" –сказал спикер Кремля.У Пескова уточнили, не мог ли Путин получить запись интервью заранее."Вряд ли. Он (Путин) все эти дни до глубокой ночи работал", - ответил пресс-секретарь российского лидера.

