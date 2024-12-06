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Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
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11:57 06.12.2024 (обновлено: 12:49 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987574552.html
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:57
2024-12-06T12:49
такер карлсон
сергей лавров
мария захарова
украина
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
оон
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики. В феврале журналист общался с Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. Что стало главной темой в этот раз – в материале РИА Новости."Задал особую ноту"Интервью Лаврова Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Получилось оно масштабным", - подчеркнула дипломат.По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Захарова считает, что беседа выдалась интересной. Она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, сказала официальный представитель МИД.В частности, одной из тем стали преступления киевского режима против мирного населения. "Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону", — сказала Захарова.Примечательно, что сам Карлсон, анонсируя свою встречу с Лавровым, заявил, что США фактически находятся в состоянии войны с Россией. "Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил журналист.В свою очередь сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что Карлсон сделал для мира между Россией и Украиной больше, чем вся администрация действующего американского лидера Джо Байдена. "Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - сказал он.Биографии участниковТакер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, вещавшей на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.В 1992-м Карлсон получил диплом историка в престижном Тринити-колледже. Затем предпринял неудачную попытку трудоустроиться в ЦРУ.Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review. Потом сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества. Кроме того, он рьяно доказывал, что в 2020-м Трамп должен был победить на президентских выборах, если бы не массовые фальсификации. В результате, на Fox News, где работал журналист, подали в суд. Спустя два года конфликт урегулировали: компании, ответственной за работу машин по подсчету голосов, заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.В свою очередь Лавров возглавляет МИД России с 2004-го. С 1992 по 1994 годы он был замглавы ведомства, потом 10 лет работал постоянным представителем России при ООН. Владеет английским, французским и сингальским языками.Где смотретьИнтервью было опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Его можно посмотреть на сайте Карлсона, где ранее была выложена его беседа с Путиным, а также на странице журналиста в соцсети X (бывший Twitter).* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.О чем говорилиОб отношениях с США:"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — сказал министр.О риске ядерной войны:"Если они (американские чиновники. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — сказал Лавров.Об ударе "Орешником":"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — пояснил глава внешнеполитического ведомства.О спецоперации на Украине:"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — обратил внимание Лавров.О ситуации в Сирии:"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.Реакция на интервьюИнтервью с Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.Пользователи соцсети поддержали российскую позицию. В частности, они отметили, что Вашингтон не позволяет России закончить конфликт из-за прямой финансовой выгоды."Россия пытается прекратить войну уже около года. Госдепартамент США говорит "нет". Они не позволяют прекратить отмывание денег. У BlackRock (Крупнейший инвестиционный холдинг США. — Прим. ред.) есть контракт на восстановление Украины, финансируемый американскими налогоплательщиками на сумму около одного триллиона долларов", — возмутился @WarClandestine."Как ветеран армии США времен холодной войны (дислоцированный в Германии), это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией (которая явно этого хотела), но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно", — написал пользователь под ником @juniorferrante7999.Как оценили интервью в КремлеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью."Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?" –сказал спикер Кремля.У Пескова уточнили, не мог ли Путин получить запись интервью заранее."Вряд ли. Он (Путин) все эти дни до глубокой ночи работал", - ответил пресс-секретарь российского лидера.
https://ria.ru/20241204/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20241206/blinken-1987647081.html
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такер карлсон, сергей лавров, мария захарова, украина, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), оон, esquire
Такер Карлсон, Сергей Лавров, Мария Захарова, Украина, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Esquire

Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы

© Фото : Мария Захарова / TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Мария Захарова / Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики. В феврале журналист общался с Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. Что стало главной темой в этот раз – в материале РИА Новости.

"Задал особую ноту"

Интервью Лаврова Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Получилось оно масштабным", - подчеркнула дипломат.
По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Захарова считает, что беседа выдалась интересной. Она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, сказала официальный представитель МИД.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве
В частности, одной из тем стали преступления киевского режима против мирного населения. "Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону", — сказала Захарова.
Примечательно, что сам Карлсон, анонсируя свою встречу с Лавровым, заявил, что США фактически находятся в состоянии войны с Россией. "Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил журналист.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
В свою очередь сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что Карлсон сделал для мира между Россией и Украиной больше, чем вся администрация действующего американского лидера Джо Байдена. "Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - сказал он.

Биографии участников

Такер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, вещавшей на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
4 декабря, 15:29
В 1992-м Карлсон получил диплом историка в престижном Тринити-колледже. Затем предпринял неудачную попытку трудоустроиться в ЦРУ.
Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review. Потом сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.
В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.
Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества. Кроме того, он рьяно доказывал, что в 2020-м Трамп должен был победить на президентских выборах, если бы не массовые фальсификации. В результате, на Fox News, где работал журналист, подали в суд. Спустя два года конфликт урегулировали: компании, ответственной за работу машин по подсчету голосов, заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.
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В свою очередь Лавров возглавляет МИД России с 2004-го. С 1992 по 1994 годы он был замглавы ведомства, потом 10 лет работал постоянным представителем России при ООН. Владеет английским, французским и сингальским языками.

Где смотреть

Интервью было опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Его можно посмотреть на сайте Карлсона, где ранее была выложена его беседа с Путиным, а также на странице журналиста в соцсети X (бывший Twitter).
* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.

О чем говорили

Об отношениях с США:

  • Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине - гибридная война;
  • Каналы связи между Москвой и Вашингтоном имеются, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
  • Дональд Трамп — сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", — сказал министр.

О риске ядерной войны:

  • Москва хочет и не планирует войну с США, ведь она может быть ядерной;
  • Согласно российской военной доктрине, самое главное — избежать ядерной войны;
  • Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, чего Россия не хочет.
"Если они (американские чиновники. — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть красные линии, да, они их объявили, но эти красные линии снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", — сказал Лавров.
© @TuckerCarlsonСергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© @TuckerCarlson
Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону

Об ударе "Орешником":

  • Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести ей "стратегическое поражение";
  • Россия не хочет усугублять ситуацию;
  • Москва готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов после запуска "Орешника";
  • США знали заранее о применении нового комплекса и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

О спецоперации на Украине:

  • Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности;
  • Москва не намерена уничтожать украинцев, они — братья и сестры для российского народа;
  • Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по конфликту ;
  • Зеленский неадекватен, если хочет вернуть русскоязычных после оскорблений в их адрес;
  • Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче;
  • В некоторых столицах устали от украинского конфликта, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе;
  • В России поняли, что лучше рассчитывать не на снятие санкций, а на себя.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
"Когда Украина и ее спонсоры запустили план Б, пытаясь силой захватить эту (восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым", — обратил внимание Лавров.

О ситуации в Сирии:

  • США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра;
  • Россия хочет обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.
"Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо", — рассказал министр.

Реакция на интервью

Интервью с Лавровым в соцсети Х набрало более миллиона просмотров чуть более чем за час с момента публикации.
Пользователи соцсети поддержали российскую позицию. В частности, они отметили, что Вашингтон не позволяет России закончить конфликт из-за прямой финансовой выгоды.
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели более миллиона раз
Вчера, 03:05
"Россия пытается прекратить войну уже около года. Госдепартамент США говорит "нет". Они не позволяют прекратить отмывание денег. У BlackRock (Крупнейший инвестиционный холдинг США. — Прим. ред.) есть контракт на восстановление Украины, финансируемый американскими налогоплательщиками на сумму около одного триллиона долларов", — возмутился @WarClandestine.
"Как ветеран армии США времен холодной войны (дислоцированный в Германии), это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией (которая явно этого хотела), но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно", — написал пользователь под ником @juniorferrante7999.

Как оценили интервью в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину некогда было смотреть интервью.
"Вы, когда, думаете, он это должен был сделать?" –сказал спикер Кремля.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения X Всероссийской премии "За верность науке"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения X Всероссийской премии За верность науке - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения X Всероссийской премии "За верность науке"
У Пескова уточнили, не мог ли Путин получить запись интервью заранее.
"Вряд ли. Он (Путин) все эти дни до глубокой ночи работал", - ответил пресс-секретарь российского лидера.
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Такер КарлсонСергей ЛавровМария ЗахароваУкраинаСШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНEsquire
 
 
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