РИМ, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности показала разногласия и отсутствие общего подхода у ведущих европейских стран, заявил РИА Новости бывший депутат, представитель непарламентской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Пино Кабрас.
По его словам, когда Париж более открыто говорит о европейской автономии, то Берлин остается более осторожным и более тесно связанным с рамками НАТО, несмотря на заявления канцлера Фридриха Мерца против американской идеологии MAGA.
"Это еще больше подчеркивает отсутствие общего подхода. О стратегической автономии, то есть о Европе, способной защитить себя, говорят годами, но когда дело доходит до сути, почти все ведущие европейские лидеры по-прежнему считают, что безопасность должна оставаться связанной с НАТО, а следовательно, и с США", - отметил итальянский политический деятель.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.