Рейтинг@Mail.ru
Мюнхенская конференция вскрыла проблемы Францией и ФРГ, считает политик - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/myunkhen-2074793024.html
Мюнхенская конференция вскрыла проблемы Францией и ФРГ, считает политик
Мюнхенская конференция вскрыла проблемы Францией и ФРГ, считает политик - РИА Новости, 16.02.2026
Мюнхенская конференция вскрыла проблемы Францией и ФРГ, считает политик
Мюнхенская конференция по безопасности показала разногласия и отсутствие общего подхода у ведущих европейских стран, заявил РИА Новости бывший депутат,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:35:00+03:00
2026-02-16T19:35:00+03:00
в мире
франция
европа
россия
сергей лавров
фридрих мерц
нато
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260216/evropa-2074739593.html
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074717464.html
франция
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, россия, сергей лавров, фридрих мерц, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Франция, Европа, Россия, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция вскрыла проблемы Францией и ФРГ, считает политик

Кабрас: Мюнхенская конференция показала разногласия между Францией и Германией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции
Флаги Франции - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности показала разногласия и отсутствие общего подхода у ведущих европейских стран, заявил РИА Новости бывший депутат, представитель непарламентской оппозиционной партии "Суверенная народная демократия" Пино Кабрас.
"Встреча в Мюнхене показала очень простую вещь: Европа в беде. Но проблема не только в отношениях с США. Проблема в том, что Европа до сих пор не знает, кем хочет стать. Даже между Францией и Германией, которые хотели бы возглавить континент, существуют явные разногласия", - заявил Кабрас.
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МИД Германии призвал Францию увеличить расходы на оборону
Вчера, 16:37
По его словам, когда Париж более открыто говорит о европейской автономии, то Берлин остается более осторожным и более тесно связанным с рамками НАТО, несмотря на заявления канцлера Фридриха Мерца против американской идеологии MAGA.
"Это еще больше подчеркивает отсутствие общего подхода. О стратегической автономии, то есть о Европе, способной защитить себя, говорят годами, но когда дело доходит до сути, почти все ведущие европейские лидеры по-прежнему считают, что безопасность должна оставаться связанной с НАТО, а следовательно, и с США", - отметил итальянский политический деятель.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко рассказал, как передал представителям Франции "месседж" от Путина
Вчера, 15:12
 
В миреФранцияЕвропаРоссияСергей ЛавровФридрих МерцНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала