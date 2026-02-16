Мюнхенская конференция показала зависимость Европы от США, считает эксперт

КАИР, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала уязвимые точки Евросоюза и геополитическую и экономическую зависимость Европы от США, поделился мнением с РИА Новости египетский обозреватель, директор базирующегося в Александрии Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
"Мюнхенская конференция по безопасности выявила то, что европейские лидеры давно понимали, но редко говорили: континент остается экономически и геополитически зависимым от Вашингтона, несмотря на десятилетия заявлений о стратегической автономии", - считает Мустафа.
По его словам, конференция продемонстрировала ряд уязвимых моментов в системе ЕС. В частности, эксперт обратил внимание на экономическую диспропорцию, упомянув тот факт, что большая часть замороженных российских средств находится в странах Европы, а не США, поэтому европейские банки могут столкнуться с ответными санкциями со стороны России.
"Во-вторых, архитектура безопасности остается американоцентричной. Реальность такова, что 70% военной мощи НАТО по-прежнему приходится на Вашингтон", - отметил Мустафа. Эксперт также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов действовать по принципу "разделяй и властвуй" внутри ЕС и находить новых союзников.
"План ЕС по перевооружению на 800 миллиардов евро выглядит впечатляюще, но его реализация требует согласия всех 27 членов, однако в каждой из этих стран есть внутренняя конкуренция", - добавил он.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.