Мюнхенская конференция показала зависимость Европы от США, считает эксперт

КАИР, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала уязвимые точки Евросоюза и геополитическую и экономическую зависимость Европы от США, поделился мнением с РИА Новости египетский обозреватель, директор базирующегося в Александрии Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.

"План ЕС по перевооружению на 800 миллиардов евро выглядит впечатляюще, но его реализация требует согласия всех 27 членов, однако в каждой из этих стран есть внутренняя конкуренция", - добавил он.