https://ria.ru/20241205/den-1987554739.html

День памяти святого благоверного князя Александра Невского

День памяти святого Александра Невского

День памяти святого благоверного князя Александра Невского

Русская православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия. История праздника, биография князя, традиции и обычая... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:16

2024-12-05T16:16

2024-12-05T16:16

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Русская православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия. История праздника, биография князя, традиции и обычая памятного дня – в материале РИА Новости.Святой благоверный князь Александр НевскийСреди русских святых князей-воителей за Русскую землю первым, пожалуй, многие назовут именно Александра Невского.Подлинник его жития, написанного в конце XIII — начале XIV столетия, до наших дней не дошел. В Четьи Минеи – агиографический сборник – включен сильно переработанный и дополненный в XVI веке вариант.Однако с самых ранних редакций житие Александра Невского подается как военная героическая повесть, ставящая образ святого князя в один ряд не только с библейскими героями, но и с греческими и римскими полководцами Ахиллесом, Александром Македонским и императором Веспасианом.В православном календаре Александру Невскому посвящено сразу несколько дат. Так, его память также совершается 1 декабря – в день Собора святых Эстонской земли, как покровителя православия в Эстонии и Прибалтийском крае. И 5 июня — в день Собора Ростово-Ярославских святых. Кроме того, 12 сентября – в день перенесения мощей благоверного князя в Санкт-Петербург.Биография князяСвятой благоверный князь Александр Невский, князь Новгородский (1236-1251), великий князь Владимирский (1252) родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском.Его отец, Ярослав, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо, а мать — Феодосия Игоревна – рязанской княжной. Александр был вторым сыном, но первым в числе наследников – поскольку старший сын Ярослава Всеволодовича Феодор скончался в возрасте 15 лет.Детские годы Александра Ярославича прошли в Переславле-Залесском, где княжил его отец. В Спасо-Преображенском соборе Переславля был совершен княжеский постриг – обряд посвящения в воины – юного Александра.С ранних лет Александр сопровождал в походах отца. В 1235 году он был участником сражения на реке Эмайыги (территория современной Эстонии), где войска Ярослава наголову разгромили немцев. В следующем 1236 году Ярослав уезжает в Киев, "посадив" своего сына, Александра, самостоятельно княжить в Новгороде.В 1239 году Александр вступил в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя Брячислава Александру.В истории Руси начиналось трудное время: с востока шли несметные монгольские орды, с запада надвигались "латиняне" – шведы и немцы. Чтобы дать отпор неприятелю, князь Александр возглавил русские войска.После высадки шведских войск при впадении реки Ижоры в Неву князь Александр с немногочисленной дружиной 15 июля 1240 года внезапно атаковал шведов и полностью разгромил их многочисленное войско, обнаружив в бою исключительное мужество. Так, Невская битва 1240 года предотвратила угрозу вражеского нашествия с севера. За эту победу народ и прозвал князя Александра Невским.Победа усилила политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовала обострению его отношений с местной знатью. В результате столкновений с боярами он был вынужден покинуть Новгород.Однако после вторжения ливонских рыцарей на Русь новгородцы послали к Александру Невскому представителей. И в 1241 году он вернулся и быстро собрал войско, изгнавшее захватчиков из русских городов. В историю эти сражения вошли под названием штурм Копорья и Пскова.Зимой 1242 года Александр освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя князя Александра зазвучало по всей Руси.Александр Невский продолжал укреплять северо-западные границы Руси: послал посольство в Норвегию, результатом которого было первое мирное соглашение между Русью и Норвегией (1251), совершил успешный поход в Финляндию против шведов, предпринявших новую попытку закрыть русским выход к Балтийскому морю (1256).В отношениях с Золотой Ордой Александр Невский выступал как осторожный и дальновидный политик. В 1249 году он решительно отклонил предложение папы Иннокентия IV перейти в "латинскую веру" и заключить союз для совместной борьбы с татаро-монголами.Получив в 1252 году ханский ярлык на великое княжение Владимирское, Невский решительно подавлял мятежи против "численников" (против ордынской переписи) и сборщиков дани, предотвращая новые разрушительные походы на Русь с Востока и попутно добиваясь важных политических льгот. Четыре раза он ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах с другими народами.Скончался великий князь 27 ноября (14 по старому стилю) 1263 года в Городце, недалеко от Владимира, возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду. Перед кончиной он принял схиму (монашеский постриг) под именем Алексий. 6 декабря (23 ноября по старому стилю) 1263 года князь Александр Невский был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире.Канонизация и памятьВ 1380 году нетленные мощи князя были открыты для местного поклонения. А в 1547 году Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных.12 сентября 1724 года мощи святого благоверного великого князя Александра Невского по повелению царя Петра Великого были перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, где пребывают и ныне в Лавровском соборе в серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной.С этого момента святой Александр Ярославич, наряду со святыми апостолами Петром и Павлом, стал русским небесным покровителем северной столицы России. Частичка мощей святого благоверного князя Александра Невского находится в Храме Александра Невского в городе Софии (Болгария). Также часть мощей (мизинец) находится в Успенском соборе города Владимира.В дореволюционной России 21 мая 1725 года был учрежден орден Александра Невского, 29 июля 1942 года в честь великого полководца учрежден советский военный орден Александра Невского.Традиции и обычаиВ день памяти Александра Невского в российских храмах проходят торжественные богослужения. Верующие искренне молятся святому благоверному князю: просят его о заступничестве за русский народ от врагов и иных опасностей. Особо почитают Александра Невского воины и дипломаты, считающие его своим небесным покровителем.Храмы в честь святого Александра НевскогоСвятому Александру Невскому посвящены многочисленные храмы и за пределами России. Наиболее известные из них — Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси.

https://ria.ru/20241205/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20241205/post-1909431934.html

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

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Никита Бизин

владимир, россия, эстония, русская православная церковь, религия