https://ria.ru/20241204/khram-1987221888.html

Священник призвал не заставлять детей идти в храм или стоять всю службу

Священник призвал не заставлять детей идти в храм или стоять всю службу - РИА Новости, 04.12.2024

Священник призвал не заставлять детей идти в храм или стоять всю службу

2024-12-04T04:45

2024-12-04T04:45

2024-12-04T11:26

сергий радонежский

русская православная церковь

религия

православие

дети

религия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Не стоит приводить детей в храм насильно или заставлять стоять всю службу, как и совсем отказываться от посещения храма из-за того, что они шумят или кричат, тут нужно действовать аккуратно и разумно, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве священник Александр Волков. В среду в Русской православной церкви отмечают один из 12 главных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Дата его непреходящая – 4 декабря. В праздник верующие стараются посетить богослужение, приходят семьями. В этот день в Церкви вспоминают о том, как Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию – будущую Богородицу – в Иерусалимский храм. Это событие не описано в Евангелиях. По церковному преданию, у пары долго не было детей, они молилась Богу о продолжении рода. Когда Он даровал им первенца, уже пожилые родители посвятили дочь Богу – во исполнение данного Ему обета. Иоаким и Анна привели трехлетнюю Марию в главный для иудеев храм, где она должна была жить до совершеннолетия в молитве и трудах во славу Божию. Повествуется, что в тот день будущая Богородица смогла самостоятельно взойти по 15 высоким ступеням к храму. Встретив ее, первосвященник (на тот момент Захария, отец Иоанна Крестителя) провел Марию в "святая святых" – место в храме, куда, по традиции, не допускались миряне. Вскоре после этих событий Иоаким и Анна умерли, а Мария жила и воспитывалась при Иерусалимском храме до 12 лет. "Правильно и хорошо детям приходить в храм. Праздник Введения во храм как раз нам напоминает о том, что с самого раннего возраста детей нужно приучать к посещению церкви, сделать так, чтобы участие в богослужении для них стало важной частью жизни. Но вместе с этим важно, конечно, не переусердствовать, чтобы потом не было отторжения. Всегда нужно разумно и аккуратно к этому вопросу подходить", - сказал Волков. По его словам, в вопросе посещения детьми храма стоит избегать крайностей. "Некоторые родители думают, что у их детей столько же сил и терпения, сколько у них самих, и поэтому приводят детей на службу с начала и до конца. Или, наоборот, например, мамы при работающих отцах и в отсутствие помощи бабушек долго не посещают храм, просто потому что детям там бывает жарко, шумно, и они могут уставать, шуметь, кричать - особенно в возрасте от 3 до 8 лет", - пояснил священник. Поэтому, продолжил Волков, детей, особенно маленьких, можно приводить в храм не к началу богослужения. "Как мне кажется, до 10 лет детей можно приводить ближе к середине литургии, а тех, кто еще на руках – сразу к Причастию. Хорошо с собой брать раскраски, небольшие игрушки. Детям нравится ставить свечи, ребёнка можно взять на руки и вместе поставить свечи, чтобы он через эти внешние вещи привыкал к православному богослужению. Можно найти в храме местечко, где они обязательно могут посидеть. Если детки сами хотят стоять, то пожалуйста, но не нужно их заставлять", - советует священник. Вообще, отмечает он, если детей заставлять посещать храм или стоять всю службу, это может вызвать отторжение. "Сплошь и рядом ситуации, когда в детстве ходили в храм и причащались, но уже в 12 - 13 лет просят родителей не брать их с собой. Чтобы этого избежать, нужно еще в детском возрасте не создавать сложные условия, не делать из этого всего "обязаловку". Да, они могут довольно долго проявлять внешне формы благочестия, но дело в том, что богослужение понятно взрослым, а дети постепенно утомляются и не очень понимают иногда, зачем им нужно это исполнять. Если их заставлять, то к подростковому возрасту они начинают тяготиться службой", - рассказал настоятель храма. Поэтому он советует "в щадящем режиме" решать вопрос посещения храма, и "если ребенок хочет отдохнуть, в этот раз "пропустить", не нужно настаивать, или тем более обвинять, что он "грешник", или еще что-то подобное говорить – так можно только хуже сделать". "Другим людям в храме тоже нужно набраться терпения, потому что, понятно, что дети шумят на службе. Но, наверное, это не самая большая проблема. И если на приходе здоровые взаимоотношения, то и священники, и прихожане с пониманием ко всему этому относятся. Дети постепенно вырастают, уже сами становятся прихожанами, родителями, и это все происходит вполне органично", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241204/khram-1986928020.html

https://ria.ru/20240921/deti-1973945617.html

https://ria.ru/20241204/khram-1984678611.html

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сергий радонежский, русская православная церковь, религия, православие, дети