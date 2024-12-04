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Вторую очередь ЖК по программе расселения ветхого жилья построят в Луге
Вторую очередь ЖК по программе расселения ветхого жилья построят в Луге - РИА Новости, 04.12.2024
Вторую очередь ЖК по программе расселения ветхого жилья построят в Луге
Вторую очередь жилищного комплекса по программе расселения ветхого и аварийного жилья построят в Луге Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:25
2024-12-04T20:25
2024-12-04T20:25
ленинградская область
луга
ленинградская область
лужский район
госстройнадзор
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Вторую очередь жилищного комплекса по программе расселения ветхого и аварийного жилья построят в Луге Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Госстройнадзор выдал разрешение на строительство последней очереди жилого комплекса на Медведском шоссе в Луге, куда по программе расселения аварийного жилья переселят около 350 семей", - говорится в сообщении. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского, уже около 1200 жителей Лужского района обрели новое жилье по программе расселения аварийного жилья, а в 2025 году это число должно удвоиться. "Сегодня новый ЖК на Медведском шоссе по праву может считаться одним из самых комфортных в городе, ведь он находится в зеленом массиве, в пешей доступности от ключевых социальных объектов города, а инженерная подготовка территории позволит активнее развивать инфраструктуру в этой локации", - заметил Барановский. Новые квартиры полностью готовы к заселению: поклеены обои, напольные покрытия, установлена сантехника и духовые шкафы в кухнях. На первых этажах дома предусмотрены квартиры для маломобильных групп населения. Во дворе организована детская площадка и парковочные места. Дома по программе расселения аварийного жилья возводит Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Сегодня строители готовят к вводу в эксплуатацию два дома на 300 квартир и приступают к последнему этапа жилого комплекса на 340 жилых помещений.
https://ria.ru/20241204/lenoblast-1987411397.html
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луга, ленинградская область, лужский район, госстройнадзор, жилье
Ленинградская область , Луга, Ленинградская область, Лужский район, Госстройнадзор, Жилье
Вторую очередь ЖК по программе расселения ветхого жилья построят в Луге
В Луге Ленобласти будет построен ЖК по программе расселения ветхого жилья
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Вторую очередь жилищного комплекса по программе расселения ветхого и аварийного жилья построят в Луге Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Госстройнадзор
выдал разрешение на строительство последней очереди жилого комплекса на Медведском шоссе в Луге
, куда по программе расселения аварийного жилья переселят около 350 семей", - говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области
Евгения Барановского, уже около 1200 жителей Лужского района
обрели новое жилье по программе расселения аварийного жилья, а в 2025 году это число должно удвоиться.
"Сегодня новый ЖК на Медведском шоссе по праву может считаться одним из самых комфортных в городе, ведь он находится в зеленом массиве, в пешей доступности от ключевых социальных объектов города, а инженерная подготовка территории позволит активнее развивать инфраструктуру в этой локации", - заметил Барановский.
Новые квартиры полностью готовы к заселению: поклеены обои, напольные покрытия, установлена сантехника и духовые шкафы в кухнях. На первых этажах дома предусмотрены квартиры для маломобильных групп населения. Во дворе организована детская площадка и парковочные места.
Дома по программе расселения аварийного жилья возводит Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Сегодня строители готовят к вводу в эксплуатацию два дома на 300 квартир и приступают к последнему этапа жилого комплекса на 340 жилых помещений.