"Последний довод Ермака". Киеву угрожают ударом в спину
Экс-депутат Рады Царев: Буданов готовится стать президентом Украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Разговоры об отставке руководителя военной разведки — лишь отголосок подковерной борьбы украинской политической верхушки. Кирилл Буданов* стал слишком опасен для главы офиса президента Андрея Ермака. После недолгого затишья Банковая готовится к новому раунду схватки с амбициозным генералом. К чему это приведет — в материале РИА Новости.
Битва махинаторов
Как писали СМИ, Буданова* хотели уволить еще в конце сентября. Однако отложили до выборов американского президента, сообщала "Страна.ua". Зеленский же утверждал, что такой вопрос вообще не возникал и он никого отправлять в отставку не собирался.
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
"Удалось отстоять, но будет еще второй раунд", — объяснял ситуацию один из правительственных источников изданию NV.
Похоже, это время настало. Главным инициатором вновь называют Ермака. Нужна "более лояльная к власти персона", говорят представители силовых структур.
Громкие заявления Буданова* за последние два года сочли вредными для имиджа киевского режима. В частности, он намекал на участие ВСУ в боевых действиях в Африке, что явно не понравилось странам Глобального Юга. Рассуждения о скором захвате Крыма и "кофе в Ялте" тоже оказались, мягко говоря, неуместными.
Ермак недоволен тем, что глава ГУР пробирается в "чужой огород", замыкая на себе производство дронов. С него еще не спросили и за историю с махинациями при закупке оружия компанией "Спецтехноэкспорт", которую ранее курировала военная разведка. Сейчас государство судится с предприятием из-за 20 миллионов долларов.
"Есть реальность и объективно неправильные действия. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит", — сказал источник в силовых структурах.
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
А рейтинг Буданова*, по данным "Социального мониторинга", — 65%. Больше только у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — 66. У Зеленского — 46.
Личный киллер Зеленского
В раскачивании Буданова* Ермаку помогает начальник контрразведывательного управления СБУ Александр Поклад, который рассчитывает на место руководителя ГУР. О нем редко упоминают СМИ. В интернете трудно отыскать хотя бы пару фотографий главного контрразведчика киевского режима. Известно, что карьерным взлетом он обязан офису президента. И нетрудно догадаться почему.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Поклад начинал в управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в Полтаве. В 1996-м его осудили на семь лет за превышение полномочий и вымогательство. Освободившись, он примкнул к ОПГ — крышевал рынки и нефтебазы в Кременчуге.
В 2014-м, после госпереворота, перебрался в Киев. По совету бывшего начальника Александра Плужника, о котором СМИ писали как о "самом богатом милиционере страны", устроился в СБУ. Новый руководитель этой службы Валентин Наливайченко поручил майору сформировать и возглавить Пятое управление департамента контрразведки, занимавшееся убийствами оппозиционеров.
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На фронте Поклад никогда не был, но имеет боевые награды. В 2017-м из рук Петра Порошенко получил орден "За мужество" III степени, в 2020-м от Зеленского — II степени. За какие подвиги — известно и на Западе. В The Economist отмечают: президенты разрешали ему "самые спорные операции". В общем, личный киллер главы киевского режима.
Нардеп Илья Кива утверждал, что Зеленский в 2021-м назначил Поклада главой контрразведки для усиления террора против несогласных на Украине. Экс-милиционер причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко, готовил покушения на многих других политических деятелей.
Киву тоже убили. Очевидно — люди Поклада. Глава СБУ Василий Малюк косвенно это подтвердил. То же самое касается гибели военкора Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко.
Опасный кандидат
Кандидатом на пост главы ГУР считали руководителя внешней разведки Олега Иващенко, который был помощником Сырского. Однако Ермак не хочет дополнительного усиления позиций главкома ВСУ. Поэтому и понадобился Поклад.
У него с Будановым* личная вражда. Предполагается, что Поклад организовал в марте 2022-го убийство банкира и делегата на российско-украинских переговорах Дениса Киреева, агента ГУР.
По версии Буданова*, в тот день Кирееву позвонили из приемной Поклада с просьбой о встрече. Банкир приехал туда с охраной, но ее разоружили, а Киреева увезли и убили. На Банковой сказали, что это произошло из-за сбоя в коммуникации между спецслужбами.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлен украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области
Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области
"Киреев был убит в машине СБУ. Этот факт — в материалах расследования. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники, тоже факт. Человека, который ехал по приглашению в здание СБУ, не доезжая 200 метров, перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу", — возмущался глава ГУР.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров подчеркивает: у Буданова* есть влиятельные покровители, а его авторитет в киевской элите в последнее время сильно вырос.
"Он победил в кулуарной войне главу СБУ Ивана Баканова, хотя тот был друг детства Зеленского. Переиграл СБУ, более того, "отжал" у них "Спецтехноэкспорт", — напоминает Прозоров.
Теперь Буданов* — один из немногих, кто, кроме Ермака, может свободно заходить в кабинет Зеленского и беседовать с ним наедине, указывает в разговоре с РИА Новости бывший депутат Рады Олег Царев.
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева
"У него высокие рейтинги и политические амбиции. Есть своя команда — политики, журналисты, политологи. Это команда не чиновника, а кандидата в президенты. Он выстроил отношения с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, у которого тоже конфликт с Ермаком. Со "Спецтехноэкспорта" были чудовищные откаты. Буданов* — не просто человек, висящий в воздухе, у него поддержка и связи, деньги на избирательную кампанию. Это угроза для Зеленского", — объясняет Царев.
А у Поклада негативный шлейф, добавляет он. Низкий интеллектуальный уровень, садистские наклонности. Неспроста сослуживцы прозвали его "душителем". Конечно, именно эти качества нужны сейчас киевским властям, но фигура с такой репутацией на высоком посту вряд ли устроит как часть украинских элит, так и западных партнеров. Поэтому любые доводы Ермака в этой битве окажутся тщетными, и он ее, скорее всего, проиграет.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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