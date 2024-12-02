https://ria.ru/20241202/ermak-1986178236.html

"Последний довод Ермака". Киеву угрожают ударом в спину

"Последний довод Ермака". Киеву угрожают ударом в спину - РИА Новости, 02.12.2024

"Последний довод Ермака". Киеву угрожают ударом в спину

Разговоры об отставке руководителя военной разведки — лишь отголосок подковерной борьбы украинской политической верхушки. Кирилл Буданов* стал слишком опасен... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:00

2024-12-02T08:00

2024-12-02T08:03

украина

андрей ермак

илья кива

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

владимир зеленский

кирилл буданов*

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Разговоры об отставке руководителя военной разведки — лишь отголосок подковерной борьбы украинской политической верхушки. Кирилл Буданов* стал слишком опасен для главы офиса президента Андрея Ермака. После недолгого затишья Банковая готовится к новому раунду схватки с амбициозным генералом. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Битва махинаторовКак писали СМИ, Буданова* хотели уволить еще в конце сентября. Однако отложили до выборов американского президента, сообщала "Страна.ua". Зеленский же утверждал, что такой вопрос вообще не возникал и он никого отправлять в отставку не собирался."Удалось отстоять, но будет еще второй раунд", — объяснял ситуацию один из правительственных источников изданию NV.Похоже, это время настало. Главным инициатором вновь называют Ермака. Нужна "более лояльная к власти персона", говорят представители силовых структур.Громкие заявления Буданова* за последние два года сочли вредными для имиджа киевского режима. В частности, он намекал на участие ВСУ в боевых действиях в Африке, что явно не понравилось странам Глобального Юга. Рассуждения о скором захвате Крыма и "кофе в Ялте" тоже оказались, мягко говоря, неуместными.Ермак недоволен тем, что глава ГУР пробирается в "чужой огород", замыкая на себе производство дронов. С него еще не спросили и за историю с махинациями при закупке оружия компанией "Спецтехноэкспорт", которую ранее курировала военная разведка. Сейчас государство судится с предприятием из-за 20 миллионов долларов."Есть реальность и объективно неправильные действия. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит", — сказал источник в силовых структурах.А рейтинг Буданова*, по данным "Социального мониторинга", — 65%. Больше только у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — 66. У Зеленского — 46.Личный киллер ЗеленскогоВ раскачивании Буданова* Ермаку помогает начальник контрразведывательного управления СБУ Александр Поклад, который рассчитывает на место руководителя ГУР. О нем редко упоминают СМИ. В интернете трудно отыскать хотя бы пару фотографий главного контрразведчика киевского режима. Известно, что карьерным взлетом он обязан офису президента. И нетрудно догадаться почему.Поклад начинал в управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в Полтаве. В 1996-м его осудили на семь лет за превышение полномочий и вымогательство. Освободившись, он примкнул к ОПГ — крышевал рынки и нефтебазы в Кременчуге.В 2014-м, после госпереворота, перебрался в Киев. По совету бывшего начальника Александра Плужника, о котором СМИ писали как о "самом богатом милиционере страны", устроился в СБУ. Новый руководитель этой службы Валентин Наливайченко поручил майору сформировать и возглавить Пятое управление департамента контрразведки, занимавшееся убийствами оппозиционеров.На фронте Поклад никогда не был, но имеет боевые награды. В 2017-м из рук Петра Порошенко получил орден "За мужество" III степени, в 2020-м от Зеленского — II степени. За какие подвиги — известно и на Западе. В The Economist отмечают: президенты разрешали ему "самые спорные операции". В общем, личный киллер главы киевского режима.Нардеп Илья Кива утверждал, что Зеленский в 2021-м назначил Поклада главой контрразведки для усиления террора против несогласных на Украине. Экс-милиционер причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко, готовил покушения на многих других политических деятелей.Киву тоже убили. Очевидно — люди Поклада. Глава СБУ Василий Малюк косвенно это подтвердил. То же самое касается гибели военкора Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Опасный кандидатКандидатом на пост главы ГУР считали руководителя внешней разведки Олега Иващенко, который был помощником Сырского. Однако Ермак не хочет дополнительного усиления позиций главкома ВСУ. Поэтому и понадобился Поклад.У него с Будановым* личная вражда. Предполагается, что Поклад организовал в марте 2022-го убийство банкира и делегата на российско-украинских переговорах Дениса Киреева, агента ГУР.По версии Буданова*, в тот день Кирееву позвонили из приемной Поклада с просьбой о встрече. Банкир приехал туда с охраной, но ее разоружили, а Киреева увезли и убили. На Банковой сказали, что это произошло из-за сбоя в коммуникации между спецслужбами."Киреев был убит в машине СБУ. Этот факт — в материалах расследования. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники, тоже факт. Человека, который ехал по приглашению в здание СБУ, не доезжая 200 метров, перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу", — возмущался глава ГУР.Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров подчеркивает: у Буданова* есть влиятельные покровители, а его авторитет в киевской элите в последнее время сильно вырос."Он победил в кулуарной войне главу СБУ Ивана Баканова, хотя тот был друг детства Зеленского. Переиграл СБУ, более того, "отжал" у них "Спецтехноэкспорт", — напоминает Прозоров.Теперь Буданов* — один из немногих, кто, кроме Ермака, может свободно заходить в кабинет Зеленского и беседовать с ним наедине, указывает в разговоре с РИА Новости бывший депутат Рады Олег Царев."У него высокие рейтинги и политические амбиции. Есть своя команда — политики, журналисты, политологи. Это команда не чиновника, а кандидата в президенты. Он выстроил отношения с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, у которого тоже конфликт с Ермаком. Со "Спецтехноэкспорта" были чудовищные откаты. Буданов* — не просто человек, висящий в воздухе, у него поддержка и связи, деньги на избирательную кампанию. Это угроза для Зеленского", — объясняет Царев.А у Поклада негативный шлейф, добавляет он. Низкий интеллектуальный уровень, садистские наклонности. Неспроста сослуживцы прозвали его "душителем". Конечно, именно эти качества нужны сейчас киевским властям, но фигура с такой репутацией на высоком посту вряд ли устроит как часть украинских элит, так и западных партнеров. Поэтому любые доводы Ермака в этой битве окажутся тщетными, и он ее, скорее всего, проиграет.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897621826.html

https://ria.ru/20240926/budanov-1974587238.html

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украина, андрей ермак, илья кива, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский, кирилл буданов*