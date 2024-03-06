СМИ: Украина на фоне потерь на фронте отправила военных в Судан в 2023 году
WSJ: Украина на фоне потерь на фронте отправила военных в Судан в 2023 году
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР), пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских и суданских чиновников.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
По утверждению издания, прошлым летом, когда глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался "окружен повстанческими силами в столице страны", он якобы обратился за помощью к Владимиру Зеленскому. Украина, как отмечается, согласилась, поскольку Абдель Фаттах аль-Бурхан якобы тайно поставлял Киеву оружие после начала специальной военной операции. Уже через несколько недель после обращения, в середине августа, украинские подразделения специального назначения высадились в Судане и начали боевые действия с целью вытеснить повстанческие силы из столицы.
Как пишет газета, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию отказался комментировать информацию о том, что украинские силы были якобы отправлены в Судан, однако объяснил целесообразность их отправки за границу. "У них (России - ред.) есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести по ним удар там", - приводит газета слова Буданова.
Украинский офицер с позывным Прада, возглавлявший одну из украинских бригад в Судане, заявил газете, что "невозможно победить Россию, просто сражаясь на небольшом участке земли, таком как линия фронта на Украине". "Если у них есть золотые прииски в Судане, мы должны сделать так, чтобы они стали нерентабельными", - заявил он.
Как пишет издание, для Украины отправка войск в Африку является частью стратегии, направленной против РФ.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.