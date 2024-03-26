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Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка - РИА Новости, 26.03.2024
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10:26 26.03.2024 (обновлено: 10:30 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/sud-1935825706.html
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка - РИА Новости, 26.03.2024
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:26
2024-03-26T10:30
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Малюка В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется статья 205 УК РФ (террористический акт).Накануне Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море.
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москва, служба безопасности украины, происшествия, россия, украина
Москва, Служба безопасности Украины, Происшествия, Россия, Украина
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по делу о терроризме

CC BY 4.0 / SBU (cropped) / Глава СБУ Василий Малюк
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
CC BY 4.0 / SBU (cropped) /
Глава СБУ Василий Малюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Малюка В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется статья 205 УК РФ (террористический акт).
Накануне Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море.
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