https://ria.ru/20240326/sud-1935825706.html

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка - РИА Новости, 26.03.2024

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:26

2024-03-26T10:26

2024-03-26T10:30

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Малюка В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется статья 205 УК РФ (террористический акт).Накануне Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

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