https://ria.ru/20230905/sbu-1894327465.html

Экс-глава СБУ рассказал про "убойный" отдел в составе спецслужбы

Экс-глава СБУ рассказал про "убойный" отдел в составе спецслужбы - РИА Новости, 05.09.2023

Экс-глава СБУ рассказал про "убойный" отдел в составе спецслужбы

Бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:18

2023-09-05T16:18

2023-09-05T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

валентин наливайченко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. Отмечается, что пятое управление контрразведки в составе СБУ было создано в 2015 году - уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно. "Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей", - добавил он. Издание отмечает, что названное управление связывали с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых. По данным источников в украинской разведке, пятое управление играет центральную роль в операциях в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230905/afanasevskiy-1894277737.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893812244.html

россия

донецкая народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, валентин наливайченко, служба безопасности украины