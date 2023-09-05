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Экс-глава СБУ рассказал про "убойный" отдел в составе спецслужбы - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/sbu-1894327465.html
Экс-глава СБУ рассказал про "убойный" отдел в составе спецслужбы
Экс-глава СБУ рассказал про "убойный" отдел в составе спецслужбы - РИА Новости, 05.09.2023
Экс-глава СБУ рассказал про "убойный" отдел в составе спецслужбы
Бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:18
2023-09-05T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
валентин наливайченко
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. Отмечается, что пятое управление контрразведки в составе СБУ было создано в 2015 году - уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно. "Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей", - добавил он. Издание отмечает, что названное управление связывали с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых. По данным источников в украинской разведке, пятое управление играет центральную роль в операциях в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230905/afanasevskiy-1894277737.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893812244.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, валентин наливайченко, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Валентин Наливайченко, Служба безопасности Украины
Экс-глава СБУ рассказал про "убойный" отдел в составе спецслужбы

Наливайченко рассказал про подразделение СБУ, занимающееся убийствами

© Фото : СБУПредставитель СБУ в Киеве
Представитель СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : СБУ
Представитель СБУ в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами.
Отмечается, что пятое управление контрразведки в составе СБУ было создано в 2015 году - уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно.
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"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей", - добавил он.
Издание отмечает, что названное управление связывали с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых.
По данным источников в украинской разведке, пятое управление играет центральную роль в операциях в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВалентин НаливайченкоСлужба безопасности Украины
 
 
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