https://ria.ru/20241126/nv-1985693658.html
NV узнал о возможной отставке главы ГУР Украины в декабре
NV узнал о возможной отставке главы ГУР Украины в декабре - РИА Новости, 26.11.2024
NV узнал о возможной отставке главы ГУР Украины в декабре
В декабре главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) попытаются второй раз... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:10
2024-11-26T04:10
2024-11-26T04:10
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В декабре главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) попытаются второй раз уволить с поста, к тому же кандидат на замену ему уже найден, пишет издание New Voice (NV) со ссылкой на источники."В офисе президента (ОП) хотят забрать у Кирилла Буданова кресло главы военной разведки, а на его место назначить "более лояльную к власти персону", — пишет NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины.В материале отмечается, что попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Якобы последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил источник."Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит", — сказал собеседник издания.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981757689.html
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский
NV узнал о возможной отставке главы ГУР Украины в декабре
NV: на Банковой второй раз планируют уволить главу ГУР и уже нашли ему замену
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В декабре главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) попытаются второй раз уволить с поста, к тому же кандидат на замену ему уже найден, пишет издание New Voice (NV) со ссылкой на источники.
"В офисе президента (ОП) хотят забрать у Кирилла Буданова кресло главы военной разведки, а на его место назначить "более лояльную к власти персону", — пишет NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины.
В материале отмечается, что попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Якобы последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил источник.
"Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит", — сказал собеседник издания.