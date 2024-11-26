https://ria.ru/20241126/nv-1985693658.html

NV узнал о возможной отставке главы ГУР Украины в декабре

NV узнал о возможной отставке главы ГУР Украины в декабре - РИА Новости, 26.11.2024

NV узнал о возможной отставке главы ГУР Украины в декабре

В декабре главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) попытаются второй раз... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:10

2024-11-26T04:10

2024-11-26T04:10

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служба безопасности украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В декабре главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) попытаются второй раз уволить с поста, к тому же кандидат на замену ему уже найден, пишет издание New Voice (NV) со ссылкой на источники."В офисе президента (ОП) хотят забрать у Кирилла Буданова кресло главы военной разведки, а на его место назначить "более лояльную к власти персону", — пишет NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины.В материале отмечается, что попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Якобы последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил источник."Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит", — сказал собеседник издания.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981757689.html

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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, владимир зеленский