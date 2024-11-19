https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984456811.html

Какой сегодня праздник: что отмечают 19 ноября в России и в мире

Какой сегодня праздник: что отмечают 19 ноября в России и в мире - РИА Новости, 19.11.2024

Какой сегодня праздник: что отмечают 19 ноября в России и в мире

19 ноября 2024 года отмечается несколько профессиональных, международных и церковных праздников. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: День... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:00

2024-11-19T06:00

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. 19 ноября 2024 года отмечается несколько профессиональных, международных и церковных праздников. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: День преподавателя высшей школы, Международный мужской день и день Павла Ледостава. О чем говорят народные приметы, - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииНа 19 ноября приходится несколько профессиональных праздников, православные в этот день чтут священномученика Павла I, патриарха Константинопольского, а в мире отмечают Международный мужской день.Профессиональный праздникДень ракетных войск и артиллерии (утвержден Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года “Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ”). Артиллерия - один из самых старейших родов войск, первое упоминание о “пушках великих” относится к 1382 году, когда жители Москвы защищали город от войск хана Тохтамыша.День преподавателя высшей школы (установлен приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 992 от 1 ноября 2021 года). Дата выбрана в честь основоположника русской науки и образования Михаила Васильевича Ломоносова, который родился в этот день.День работника стекольной промышленности России тоже приурочен к дню рождения Михаила Ломоносова, который разработал технологию создания цветных стекол и состав фарфоровой массы. Празднуется, начиная с 2000 года.Церковный праздник19 ноября христианская православная церковь вспоминает:Сщмч. Павла I, патриарха Константинопольского(после 350)прп. Варлаа́ма Ху́тынского (1192)Прп. Луки́, иконома Печерского, в Ближних пещерах (XIII)свт. Ге́рмана, архиепископа Казанского (1567)прп. Варлаа́ма Керетского, иеромонаха (XVI)мцц. Теку́сы, Александры, Полакти́и, Клавди́и, Евфраси́и, Афана́сии и Матро́ны (III)прп. Луки́ Тавромени́йского (ок. 800–820)Сщмчч. Никиты (Делекторского), епископа Орехово-Зуевского, Анато́лия Бержицкого, Арсе́ния Троицкого, Николая Дворицкого, Николая Протасова, Константина Любомудрова, пресвитеров, прмчч. Варлаа́ма (Никольского), игумена, Гаврии́ла (Владимирова), Гаврии́ла (Гура), иеромонахов, прмцц. Нины (Шуваловой) и Серафи́мы (Горшковой), монахинь (1937)сщмч. Васи́лия Крылова, пресвитера (1938)Народный праздникПавел Ледостав. В народе в этот день чтут Павла Исповедника - христианского святого, которого считают заступником военных моряков Российского флота. В 1797 году построили и освятили храм его имени, в котором и начали собирать реликвии, относящиеся к истории русского флота.Ледоставом его называли потому, что в этот день обычно водоемы сковывало льдом, а крестьяне начинали готовиться к подледному лову рыбы. По приметам, если 19 ноября пошел снег, то стоит ждать снежную зиму, а отсутствие ветра предвещало скорые морозы.Какой сегодня праздник в миреМеждународный мужской день призван подчеркнуть важную роль мужчин в семье и обществе. Еще в начале 1960-х была высказана инициатива учреждения такого праздника, сначала предполагалось отмечать его 23 февраля по аналогии с Международным женским днем 8 марта, но дальше предложений дело не продвигалось. Дату 19 ноября предложил доктор Джероме Тилуксингх из Вест-Индии, именно в этот день родился его отец. Теперь Международный мужской день отмечается в более чем 60 странах мира.День женского предпринимательства. Цель праздника - привлечь внимание к положению женщин в бизнесе, соблюдению их прав и поддержке в предпринимательстве.Международный день сантехника. Сантехники всего мира принимают поздравления, дата приурочена к Всемирному дню туалета, который посвящен проблемам гигиены в мире.Памятные даты в истории1190 - дата основания Тевтонского ордена.1703 - в Бастилии умер заключенный, которого весь мир сейчас знает как “человека в железной маске”.1942 - началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.1965 - Генеральной Ассамблеей ООН (по инициативе СССР) была принята резолюция о нераспространении ядерного оружия.1969 - Американский “Аполлон-12” осуществил посадку на Луну.1986 - в Советском Союзе принят закон “Об индивидуальной трудовой деятельности”.Именины19 ноября с именинами можно поздравить: Серафиму, Матрену, Александра, Ефросинью, Алису, Олесю, Клавдию, Анатолия, Гавриила, Арсения, Виктора, Николая, Василия, Константина, Германа, Павла, Никиту, Луку.

https://ria.ru/20241118/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241102/muzhskoy_den-1832195110.html

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