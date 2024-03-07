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Доля женщин среди глав и владельцев компаний России превышает 40%
Доля женщин среди глав и владельцев компаний России превышает 40% - РИА Новости, 07.03.2024
Доля женщин среди глав и владельцев компаний России превышает 40%
Число женщин-предпринимателей ежегодно растет в России, в том числе на руководящих постах в бизнесе, заявила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:55
2024-03-07T16:55
2024-03-07T16:55
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Число женщин-предпринимателей ежегодно растет в России, в том числе на руководящих постах в бизнесе, заявила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. "Уже несколько лет мы видим тенденцию, что все больше женщин идут в предпринимательство. От общего числа предпринимателей и самозанятых, которых сейчас в стране насчитывается 15,3 миллиона человек, 12,9 миллиона - индивидуальные предприниматели и самозанятые, 44% из которых – женщины. Что касается компаний, то тут, согласно опросам, число женщин руководителей и владельцев бизнеса тоже превышает 40%", - сказала она. Популярность бизнеса у женщин, по ее словам, можно объяснить несколькими факторами. "Во-первых, это наличие специального налога по самозанятости, который создает максимально мягкие возможности для входа в предпринимательство. Возможность попробовать себя и безболезненно выйти из бизнеса, если что-то не получилось. Сегодня 4 миллиона женщин развивают свой бизнес в этом статусе", - пояснила замминистра. Во-вторых, существует целый комплекс мер государственной поддержки – для начинающих и действующих предпринимателей. Например, региональные центры "Мой бизнес" сегодня консультируют, проводят обучающие мероприятия, помогают в разработке бизнес-плана и решают многие другие задачи бизнеса совместно с предпринимателями. "И для женщин это важно. Согласно нашим исследованиям, например, женщины чаще учатся, так как при старте в бизнесе закладывают более глубокую базу – знаний и расчетов", - отметила Илюшникова. В-третьих, работает целый ряд региональных программ – форумы, клубы, наставничество и даже специальные налоговые и заемные инструмента для женщин. Есть и более масштабные проекты, например, "Мама-предприниматель", заключила она. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный женский день, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, твой бизнес – новости, бизнес
Твой бизнес, Международный женский день, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Твой бизнес – новости, Бизнес
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Число женщин-предпринимателей ежегодно растет в России, в том числе на руководящих постах в бизнесе, заявила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
«
"Уже несколько лет мы видим тенденцию, что все больше женщин идут в предпринимательство. От общего числа предпринимателей и самозанятых, которых сейчас в стране насчитывается 15,3 миллиона человек, 12,9 миллиона - индивидуальные предприниматели и самозанятые, 44% из которых – женщины. Что касается компаний, то тут, согласно опросам, число женщин руководителей и владельцев бизнеса тоже превышает 40%", - сказала она.
Популярность бизнеса
у женщин, по ее словам, можно объяснить несколькими факторами.
«
"Во-первых, это наличие специального налога по самозанятости, который создает максимально мягкие возможности для входа в предпринимательство. Возможность попробовать себя и безболезненно выйти из бизнеса, если что-то не получилось. Сегодня 4 миллиона женщин развивают свой бизнес в этом статусе", - пояснила замминистра.
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Во-вторых, существует целый комплекс мер государственной поддержки – для начинающих и действующих предпринимателей. Например, региональные центры "Мой бизнес" сегодня консультируют, проводят обучающие мероприятия, помогают в разработке бизнес-плана и решают многие другие задачи бизнеса совместно с предпринимателями. "И для женщин это важно. Согласно нашим исследованиям, например, женщины чаще учатся, так как при старте в бизнесе закладывают более глубокую базу – знаний и расчетов", - отметила Илюшникова.
В-третьих, работает целый ряд региональных программ – форумы, клубы, наставничество и даже специальные налоговые и заемные инструмента для женщин. Есть и более масштабные проекты, например, "Мама-предприниматель", заключила она.
Полный текст интервью читайте на ria.ru
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