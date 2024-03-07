https://ria.ru/20240307/ilyushnikova-1931545319.html

Татьяна Илюшникова: карьера для женщины так же важна, как семья

Татьяна Илюшникова: карьера для женщины так же важна, как семья - РИА Новости, 07.03.2024

Татьяна Илюшникова: карьера для женщины так же важна, как семья

Число женщин-предпринимателей в России с каждым годом растет, а количество женщин, стоящих во главе компаний, уже приближается к половине. Почему женщины идут в РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:00

2024-03-07T10:00

2024-03-07T10:12

интервью

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

8 марта

празднование 8 марта

международный женский день

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Число женщин-предпринимателей в России с каждым годом растет, а количество женщин, стоящих во главе компаний, уже приближается к половине. Почему женщины идут в бизнес, как балансируют между домом и работой, в каких сферах открывают свое дело и как государство помогает им встать на ноги, в интервью РИА Новости в преддверии 8 Марта рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.— Татьяна Александровна, как сейчас развивается женское предпринимательство?— Уже несколько лет мы видим тенденцию, что все больше женщин идут в предпринимательство. От общего числа предпринимателей и самозанятых, которых сейчас в стране насчитывается 15,3 миллиона человек, 12,9 миллиона — индивидуальные предприниматели и самозанятые, 44% из которых женщины. Что касается компаний, то тут, согласно опросам, число женщин-руководителей и владельцев бизнеса тоже превышает 40%.Популярность бизнеса у женщин можно объяснить несколькими факторами.Во-первых, это наличие специального налога по самозанятости, который создает максимально мягкие возможности для входа в предпринимательство. Возможность попробовать себя и безболезненно выйти из бизнеса, если что-то не получилось. Сегодня 4 миллиона женщин развивают свой бизнес в этом статусе.Во-вторых, существует целый комплекс мер государственной поддержки для начинающих и действующих предпринимателей. Региональные центры "Мой бизнес" сегодня консультируют, проводят обучающие мероприятия, помогают в разработке бизнес-плана и решают многие другие задачи бизнеса совместно с предпринимателями. И для женщин это важно. Согласно нашим исследованиям, например, женщины чаще учатся, так как при старте в бизнесе закладывают более глубокую базу – знаний и расчетов.В-третьих, работает целый ряд региональных программ – форумы, клубы, наставничество и даже специальные налоговые и заемные инструменты для женщин. Есть и более масштабные проекты. Например, "Мама-предприниматель".— Почему женщины становятся предпринимателями?— Согласно исследованиям, две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи. Половину женщин привлекает возможность самостоятельно принимать решения.И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу. За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого.— Вы упомянули программу "Мама-предприниматель". Что это за программа?— Она ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и которые хотят запустить или развивать свой бизнес.Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц.Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям.В прошлом году, помимо основного формата, появились дополнительные треки – туристический и "Мама на селе". В этом году мы продолжим реализовывать программу.— Почему программа рассчитана именно на мам?— Недавно мы провели исследование со Сбербанком и фондом "Общественное мнение". Его результаты показали, что для 65% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 64 лет главная ценность – это семья и дети.Многие женщины начинают свой бизнес в декрете. Преимущества, которые дает бизнес, становятся для женщины еще более важными: нет начальства, нет потолка в заработке, есть возможность распоряжаться своим временем, контролировать нагрузку. Балансировать приходится, но сделать это проще.Конечно, в этом вопросе важен и еще один фактор.Наличие социальной инфраструктуры – детских садов, школ. Женщина может спокойно заниматься как работой по найму, так и бизнесом, пока ее дети будут находиться под присмотром.— Но бизнес может сыграть и обратную роль: занимать все время и практически не оставлять его на семью.— Вы можете сказать, что мужчины тоже играют роль в семье, важны в воспитании детей. Безусловно, я не обесцениваю. Но давайте будем честны: на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей.Например, женщины на 75% чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины. Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством, это было бы 13% ВВП! То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты.— Почему они чаще начинают с самозанятости?— Сегодня женщины составляют 42% от общего числа самозанятых. Такую популярность налога на профессиональную деятельность можно объяснить простотой условий ведения бизнеса: низкие ставки по налогам, практически отсутствие отчетности, доступ к мерам государственной поддержки.Самозанятость позволяет максимально безопасно войти в предпринимательскую деятельность. На старте даже можно не увольняться с основного места работы. И многие этим пользуются: более 750 тысяч человек сегодня одновременно и работают, например, в МСП, и ведут деятельность в качестве самозанятого.— Каким бизнесом чаще занимаются женщины?— Три главные сферы для ведения бизнеса у женщин-самозанятых являются маркетинг, услуги в сфере красоты и образовательная деятельность. Сферами, где наблюдается наибольший рост являются сферы гостеприимства, крафтовые производства и креативные индустрии.Если говорить про женщин из числа индивидуальных предпринимателей, то здесь доминируют пять направлений: образование, здравоохранение, финансовая, юридическая и страховая деятельность.И, конечно, у социального бизнеса женское лицо: 73% проектов, которые мы получили на всероссийский конкурс "Мой добрый бизнес", развивают женщины.— Какие еще точки развития могут быть у женщин в бизнесе? Представлены ли женщины также в среднем и крупном бизнесе, как в МСП?— В среднем и крупном бизнесе также есть женщины, которые занимаются управлением предприятиями или их отдельными блоками. Согласно исследованию Ассоциации менеджеров, в 2023 году в 34% российских компаний женщины составляли более половины управленческой команды. И доля таких компаний растет каждый год.Увеличение числа женщин среди руководителей – это тенденция последних 10 лет. Прежде всего, это связано с тем, что сегодня карьера для женщины такая же важная часть жизни, как и семья.Могу сказать также, что вижу я: во всех деловых объединениях есть женские программы и направления. Активно развивается женское движение "Единой России", работает "Союз женщин России", запуская в том числе и бизнес-треки. И, конечно, как вы знаете, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко активно поддерживает и продвигает специализированные женские программы и мероприятия. Раз в два года проходит Евразийский женский форум, а в рамках выставки "Россия" открылся Всероссийский женский форум.— Как сами женщины ощущают себя в бизнесе? Существуют ли сегодня гендерные стереотипы в предпринимательской среде?— Предприниматели в целом, и женщины в частности, отмечают улучшения делового климата. Одна из причин – реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". С начала его реализации более 6 миллионов предпринимателей соприкоснулись с системой господдержки.Это подтверждают и исследования. Так, 54% женщин-предпринимателей отмечают улучшение отношения общества к бизнесу, а 39% женщин отметили улучшение условий для старта бизнеса за последние полтора года. Многие женщины также стали говорить о том, что видят хорошие перспективы для развития бизнеса в связи с открытием новых ниш на рынке.Если говорить про гендерные стереотипы, то ситуация тоже улучшается. Об этом тоже говорят исследования ВЦИОМ: 66% женщин и мужчин считают, что их шансы в бизнесе одинаковые. При этом 38% россиян уверены в отсутствии влияния пола на направление бизнеса, 30% полагают, что для женщин-предпринимателей свойственны уверенность в себе, настойчивость, выносливость и решительность, а 21% назвали энергичность, инициативность и целеустремленность.И 85% опрошенных мужчин готовы поддержать женщин в решении начать вести бизнес, что не может не радовать.Если и есть гендерные стереотипы, то они касаются только выбора сфер для ведения бизнеса — 48% опрошенных в этом же исследовании выделяют среди сфер бизнеса "женские". Но хочу отметить, что сегодня мы видим самые разные бизнес-проекты, которыми руководят женщины: от автомастерских до Wildberries, которой руководит Татьяна Бакальчук.— Какие еще тренды вы сегодня отмечаете в женском предпринимательстве?— Женщины активнее занимаются благотворительностью. Причем и как организаторы, так и как жертвователи. Стоит отметить, что портрет руководителя социального ориентированного НКО сегодня – женщина старше 45 лет. Некоторые коллеги считают, что это проблема. Но я думаю, что наоборот – это наша точка роста. Женщины и развивают социальные проекты и чаще выступают волонтерами.

https://ria.ru/20240227/burgernaya-1929817074.html

https://radiosputnik.ru/20240225/festivat-1929404498.html

https://ria.ru/20240202/rets-1924971189.html

https://ria.ru/20240206/gospodderzhka-1925673769.html

https://ria.ru/20240205/bakalchuk-1925040498.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, 8 марта, празднование 8 марта, международный женский день