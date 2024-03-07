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Исследование: доля женщин среди новых инвесторов растет - РИА Новости, 07.03.2024
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16:48 07.03.2024 (обновлено: 16:49 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/investory-1931776450.html
Исследование: доля женщин среди новых инвесторов растет
Исследование: доля женщин среди новых инвесторов растет - РИА Новости, 07.03.2024
Исследование: доля женщин среди новых инвесторов растет
Доля женщин среди новых инвесторов в последние годы растет, при этом более активно на биржу выходят жительницы Сибири и ЮФО, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:48
2024-03-07T16:49
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Доля женщин среди новых инвесторов в последние годы растет, при этом более активно на биржу выходят жительницы Сибири и ЮФО, свидетельствуют результаты исследования, которое брокер ВТБ провел к Международному женскому дню. Как отмечается в сообщении ВТБ, большинство женщин предпочитают инвестировать осторожно и на долгосрочную перспективу, выбирая консервативные инструменты. Так, 55% инвестпортфеля участниц исследования приходится на облигации и только 38% — на акции. Мужчины же чаще делают выбор в пользу акций (в среднем 51% портфеля) и совершают на 26% сделок больше. При этом девушки в возрасте до 20 лет более склонны к рисковым инвестициям — они размещают в акциях до 60% своего портфеля, что больше, чем у мужчин-ровесников. Активнее других открывают инвестиционный счет жительницы Сибири (43% клиентов-женщин) и ЮФО (42%). "В последние годы мы видим рост интереса женщин к инвестициям. Так, в 2021 году на них приходилось около 37-39% новых клиентов, с апреля 2022 года — зачастую в районе 50%. А в прошлом году в течение нескольких месяцев женщины открывали инвестиционный счет чаще мужчин. Думаю, это позитивный сигнал для всего рынка, ведь женщины склонны инвестировать без спекуляций, обдуманно и аккуратно, а самое главное — на долгосрочную перспективу, что повышает эффективность вложений и важно для экономики в целом", — приводится в сообщении ВТБ комментарий управляющего директора департамента брокерского обслуживания Антона Шевелева.
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втб, твой бизнес – новости, новости компаний - экономика, международный женский день
Твой бизнес, ВТБ, Твой бизнес – новости, Новости компаний - Экономика, Международный женский день

Исследование: доля женщин среди новых инвесторов растет

© iStock.com / undreyДевушка предприниматель изучает финансовые графики
Девушка предприниматель изучает финансовые графики - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© iStock.com / undrey
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Доля женщин среди новых инвесторов в последние годы растет, при этом более активно на биржу выходят жительницы Сибири и ЮФО, свидетельствуют результаты исследования, которое брокер ВТБ провел к Международному женскому дню.
Как отмечается в сообщении ВТБ, большинство женщин предпочитают инвестировать осторожно и на долгосрочную перспективу, выбирая консервативные инструменты. Так, 55% инвестпортфеля участниц исследования приходится на облигации и только 38% — на акции. Мужчины же чаще делают выбор в пользу акций (в среднем 51% портфеля) и совершают на 26% сделок больше.
При этом девушки в возрасте до 20 лет более склонны к рисковым инвестициям — они размещают в акциях до 60% своего портфеля, что больше, чем у мужчин-ровесников.
Активнее других открывают инвестиционный счет жительницы Сибири (43% клиентов-женщин) и ЮФО (42%).
"В последние годы мы видим рост интереса женщин к инвестициям. Так, в 2021 году на них приходилось около 37-39% новых клиентов, с апреля 2022 года — зачастую в районе 50%. А в прошлом году в течение нескольких месяцев женщины открывали инвестиционный счет чаще мужчин. Думаю, это позитивный сигнал для всего рынка, ведь женщины склонны инвестировать без спекуляций, обдуманно и аккуратно, а самое главное — на долгосрочную перспективу, что повышает эффективность вложений и важно для экономики в целом", — приводится в сообщении ВТБ комментарий управляющего директора департамента брокерского обслуживания Антона Шевелева.
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