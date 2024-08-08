https://ria.ru/20240808/franshiza-1964913660.html

Быстрый старт, готовый бизнес: как франшиза помогает открыть свое дело

Быстрый старт, готовый бизнес: как франшиза помогает открыть свое дело - РИА Новости, 08.08.2024

Быстрый старт, готовый бизнес: как франшиза помогает открыть свое дело

Если человек хочет открыть бизнес и у него пока нет идей для чего-то своего, то он может воспользоваться франчайзингом. Таким образом предприниматель может... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:28

2024-08-08T18:28

2024-08-08T18:28

твой бизнес

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россия

александр исаевич

юрий зубов

нацпроекты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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Если человек хочет открыть бизнес и у него пока нет идей для чего-то своего, то он может воспользоваться франчайзингом. Таким образом предприниматель может снизить риски в начале своего пути и получить доступ к разработанным и опробованным методам ведения бизнеса. Подобрать франшизу можно на Цифровой платформе МСП.РФ. В одном каталоге собрано более 80 франшиз, которые прошли специальную проверку Корпорации МСП и экспертизу Российской ассоциации франчайзинга. Больше о том, какие преимущества есть у франчайзинга по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", а также истории людей, решившихся на открытие своего дела в этой области – в материале РИА Новости.По статистике Российской ассоциации франчайзинга, из всех вновь образованных предприятий 85% прекращают свою деятельность в течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках франчайзинга – только 14%."Франчайзинг, в первую очередь, полезен начинающим предпринимателям, которые только собираются запустить свой бизнес. Благодаря новому сервису они смогут опираться на надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Благодаря запуску онлайн-сервиса, открыть свой бизнес по франшизе смогут жители всех регионов России. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Количество зарегистрированных франшиз в России в 2023 году выросло на 5%. С 2019 года прирост составил 50%.По словам главы Роспатента Юрия Зубова, развитию рынка франчайзинга способствует упрощение оформления франшиз: в 2023 году средний срок регистрации распоряжения исключительным правом по договору через Единый портал госуслуг сократился в три раза – до 26 рабочих дней.Франчайзинг дает преимущества в быстром старте, возможности работать под известным именем, готовой нише и клиентуре, доступу к разработанным и опробованным методам ведения бизнеса, возможности быть частью рекламной и маркетинговой стратегии федерального уровня, систематической помощи со стороны франчайзора, отработанной системе адаптации к нововведениям и улучшениям и многом другом.Чтобы открыть бизнес по франшизе можно воспользоваться "зонтичным" механизмом поручительства, который считается гарантией Корпорации МСП банку, что обязательства предпринимателя по кредиту будут исполнены. Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита.Кроме того, существует программа льготного лизинга для субъектов МСП и микрофинансирование. В первом случае АО "МСП Лизинг" позволяет повышать эффективность оказания лизинговой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Компания дает кратное увеличение объемов льготной лизинговой поддержки, а также повышение качества клиентского сервиса и многое другое. Во втором же случае данный вид финансирования часто представлен в регионах, где мало банков и где сложнее получить кредит гражданам и малому бизнесу.Открытие "индустриального" хостелаТатьяна Чернушкина из Чувашской Республики решила стать предпринимателем в 2020 году. Она много лет проработала в сфере торговли, а в пандемию поняла, что пора создавать бизнес. Тогда и пришла идея открыть собственный хостел.У предпринимательницы имелось помещение, которое планировалось сдавать в аренду под офисы. Татьяна и ее супруг начали там ремонтные работы, но поняли, что получается уютней, чем планировалось изначально. Тогда и было принято решение сделать хостел, а чтобы избежать формальностей при открытии такого предприятия, было решено действовать по франшизе.Владелец франшизы обеспечил полное документальное сопровождение, подготовку персонала и контроль качества предоставляемых в хостеле услуг. Центр "Мой бизнес" в Чувашской Республике по программе "Развитие туризма, экологии и спорта" представил Татьяне льготный займ, в котором процентная ставка составила 4,25% годовых. Поручителем по сделке выступил Гарантийный фонд Чувашии.Заемные средства предпринимательница направила на ремонт помещения, приобретение мебели и инвентаря. Сам хостел располагается в индустриальной части города Чебоксары на площади более 200 квадратных метров. Локация вызывала у супругов сомнения, они не знали будут ли клиенты в этом районе. Однако позже выяснилось, что в этой части города спрос на место для ночлега тоже есть.В дальнейшем предпринимательница планирует ознакомиться с городскими хостелами, чтобы учесть все плюсы и минусы конкурентов, а в отдаленных планах - присмотреть помещение в центре.Компенсация по франшизеПредприниматели Алексей Рябков и Евгений Зенков создали ресторан ШашлыкоFF с разнообразным меню и большим гостевым залом при поддержке центра "Мой бизнес" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" в городе Губкинский в ЯНАО.Зал для посетителей занимает 350 квадратных метров площади, он способен вместить до 168 гостей одновременно, а его концепция заключается в том, чтобы сделать демократичное заведение для людей среднего уровня дохода.Организация "Сервис Губкинского" получила компенсацию затрат по франшизе, предприниматели оплатили паушальный взнос, закупили оборудование и получили льготный займ под 3% годовых. Эти средства были направлены на приобретение, модернизацию и ремонт оборудования, а также на пополнение оборотных средств для успешного запуска проекта.Кроме того, организация получила финансовую поддержку от администрации города Губкинский.Помощь в выборе профессииМногодетная мама Наталья Карпелева из Бердска Новосибирской области в 2021 году сменила профессию организатора пространства и начала развивать бизнес по франшизе в сфере профориентации."Был 2021 год, я работала организатором пространства и в сентябре узнала, что беременна дочкой, а работать в этом направлении в положении было бы тяжеловато. Я ушла из этой сферы и три месяца просто отдыхала и ничего не делала. Но, так как сидеть на месте я не могу и мне хочется чего-то интересного, то стала вновь искать интересное дело. Тогда я увидела у своей знакомой случайный пост о курсе "Профориентации". На тот момент я не знала кто это, но мне стало настолько интересно, что в ближайшие 10-15 минут я нашла информацию в интернете и поняла, что это соответствует моей миссии - помогать людям, делать их счастливыми", - рассказала Карпелева РИА Новости.Предпринимательница прошла курс "Я – профориентолог", получила диплом и почти на следующий день купила у Международной школы выбора профессии "Пункт Б", где проходили занятия, франшизу. Последнюю свою франшизу у "Пункт Б" Наталья купила в августе 2023 года.С центром "Мой бизнес" предпринимательница познакомилась, когда уже была партнером школы, он оказал ей поддержку. Наталья приняла участие в конкурсе Центра "Самозанятость – успех года" и заняла второе место. Посещала мероприятия, провела на территории Центра конференцию для родителей. Позднее при поддержке Центра Наталья смогла воспользоваться господдержкой и заказать одностраничный сайт (лендинг)."Работать одной уже тяжело и неинтересно, хочется масштаба, так как работа идет с разными городами и странами. Я открыла ИП, буду привлекать коллег профориентологов в свои проекты. Ведь профориентация – уже не роскошь, а необходимость", - добавила Карпелева.В дальнейшем у предпринимательницы в планах открыть свой центр профориентации, психологии и тьюторства.По всем вопросам начинающие и действующие предприниматели могут обратиться в центр "Мой бизнес" в своем регионе или подать заявку на онлайн-консультацию специалистов через МСП.РФ. Поддержка оказывается по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240807/biznes-1964701629.html

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https://ria.ru/20240725/sotskontrakt-1961768313.html

https://ria.ru/20240724/gostinitsy-1961686462.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , россия, александр исаевич, юрий зубов, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)