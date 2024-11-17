https://ria.ru/20241117/trump-1983813777.html

"Россия уже теряет территории": неожиданное последствие победы Трампа

"Россия уже теряет территории": неожиданное последствие победы Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

"Россия уже теряет территории": неожиданное последствие победы Трампа

Международные усилия по борьбе с изменением климата под угрозой: к власти в Вашингтоне приходит человек, который считает глобальное потепление грандиозным... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

2024-11-17T08:00

дональд трамп

tesla motors

джорджа мелони

арктика

глобальное потепление

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Международные усилия по борьбе с изменением климата под угрозой: к власти в Вашингтоне приходит человек, который считает глобальное потепление грандиозным мошенничеством. Как это повлияет на будущее планеты в целом и России в частности — в материале РИА Новости.Мертвая уткаДвадцать девятая сессия участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29), которую в этом году принимает Баку, проходит в атмосфере неопределенности. Там обсуждают идею о том, что богатые страны должны перечислять бедным средства на борьбу с последствиями глобального потепления. Один из главных доноров — разумеется, США. Вот только представители Вашингтона прилетели в столицу Азербайджана в особом статусе."Они не просто хромая утка — они мертвая утка", — заявил эксперт по политике в области изменения климата Стокгольмского института окружающей среды Ричард Кляйн. Все понимают: любое обещание или даже решение уходящей администрации президента Джо Байдена ни к чему не обязывает его преемника Дональда Трампа, известного климатического диссидента.Тем временем дела у борцов с потеплением и без того плохи. Европейская Служба по наблюдению за изменением климата "Коперник" (C3S) объявила, что "практически наверняка" 2024-й станет первым годом, за который среднемировая температура превысит 1,5 градуса по Цельсию. Цифра знаковая.Напомним, задача-минимум Парижских соглашений — удержаться в пределах двух градусов, а задача-максимум — в пределах полутора. Правда, речь не о годовом показателе, а о среднем за десять лет. То есть шанс уложиться в нормативы еще есть. Но звонок тревожный.Несмотря на негативную динамику, человечество не спешит переходить на чистую энергетику. В прошлом году участники COP-28 в Дубае договорились к 2030-му сократить выбросы углекислого газа на 43 процента. Однако они продолжают расти до рекордных значений. По данным британской организации Global Carbon Budget, в 2024-м этот показатель увеличится на 0,8 процента. Всего будет выброшено более 37 миллиардов тонн, или около четырех миллионов тонн в минуту.Один из соавторов проекта — профессор Коринн Ле Кере из Университета Восточной Англии (Великобритания) заявила: "Очевидно, что отказа от ископаемого топлива на глобальном уровне пока не происходит".Таким образом, действующие меры не помогают или помогают недостаточно. Теперь могут отменить даже их — по крайней мере, в США."Величайшая афера"Трамп неоднократно критиковал зеленую повестку. В одном из недавних публичных выступлений он назвал глобальное потепление "одной из величайших афер всех времен". За этим следуют более чем конкретные шаги: после инаугурации избранный президент намерен увеличить добычу нефти, которая и без того на рекордном уровне.Эксперты ожидают, что Трамп попытается покончить с культурой ESG. Аббревиатура расшифровывается как "Экология, социальная политика и корпоративное управление". Первый пункт означает, что компании, согласившиеся с этими принципами, обязуются заботиться об окружающей среде и посильно бороться с изменением климата. Несколько лет назад появились рейтинги ESG-компаний — тем, кто не соответствовал требованиям, отказывали в кредитах и инвестициях. В ответ в республиканской Флориде приняли специальный закон, запрещающий дискриминацию на основе ESG.Трамп пообещал отменить и так называемый Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом. В рамках акта правительство США должно было выделить 390 миллиардов долларов на электромобили, аккумуляторы и другие технологии чистой энергетики.Правда, этот шаг может не понравиться соратникам избранного президента: примерно 80 процентов освоенных на данный момент денег поступило в регионы, где у власти находятся представители Республиканской партии. Местные законодатели и руководители предприятий наверняка захотят защитить эти инвестиции и рабочие места.Кроме того, именно на зеленых технологиях и электромобилях сколотил свое состояние один творцов победы Трампа — владелец компании Tesla Илон Маск. Последний озабочен изменением климата и публично называл использование ископаемого топлива "глупейшим экспериментом в истории".Стоит отметить, что феномен Tesla радикально изменил мировой автомобильный рынок: электромобили стали модными и сверхпопулярными. В лидеры же индустрии вышел Китай, чья продукция сначала вытеснила западные бренды внутри страны, а теперь заходит на их исконные территории. И этот "зеленый тренд" будет сложно изменить кому бы то ни было, включая Трампа.Идеалисты против реалистовНет единства и на другом берегу Атлантики. В то время как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, что Евросоюзу необходимо добиться сокращения выбросов на 90 процентов к 2040 году, премьер Италии Джорджия Мелони призывает к "более реалистичному прогнозу".Лидер итальянских правых указала, что рост населения мира приведет к увеличению спроса на энергоносители, а радикальная декарбонизация может нарушить "устойчивость нашего производства и социальной системы"."Мы должны защищать природу, в основе которой лежит человек. Слишком идеологический и непрагматичный подход в этом вопросе рискует сбить нас с пути к успеху", — заявил Мелони.Потеряли берегаВ России климатическое диссидентство Трампа не разделяют. "Мы знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Оно имеет серьезные последствия. За десять лет потепление произошло на 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых 0,7 плюс", — рассказал недавно президент Владимир Путин.Специалисты предрекают, что таяние вечной мерзлоты приведет к разрушению домов и объектов инфраструктуры в северных регионах. Но ощутимые потери есть уже сейчас: территория страны сокращается в буквальном смысле слова.Как сообщал ранее член-корреспондент РАН, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израэля (ИГКЭ) Сергей Семенов, в результате вызванных потеплением процессов на севере "физически съедается" береговая линия — хотя и не в катастрофических масштабах.А осенью 2024-го стало известно, что в Российской Арктике исчез остров Месяцева, площадь которого некогда составляла 53 гектара. Оказалось, что он почти полностью состоял изо льда.Несмотря на столь наглядные потери, официальная позиция России далека от радикализма и на фоне западных метаний выглядит более взвешенной. Как заявил на COP-29 премьер-министр Михаил Мишустин, проблема глобального потепления требует решения, однако ее нельзя использовать "как предлог для дискриминации, недобросовестной конкуренции и введения искусственных ограничений".

https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, tesla motors, джорджа мелони, арктика, глобальное потепление