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"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России - РИА Новости, 24.03.2023
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Наука
 
08:00 24.03.2023 (обновлено: 08:15 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/klimat-1860164327.html
"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России
"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России - РИА Новости, 24.03.2023
"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России
Ведущие климатологи мира опубликовали ключевой документ, на основе которого правительства будут принимать решения по дальнейшей борьбе с глобальным потеплением. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:00
2023-03-24T08:15
наука
россия
земля
арктика
всемирная метеорологическая организация
оон
российская академия наук
климат
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ведущие климатологи мира опубликовали ключевой документ, на основе которого правительства будут принимать решения по дальнейшей борьбе с глобальным потеплением. Международная группа ученых объяснила, что ждет планету Земля, и в частности Россию.Не предписывать, но влиятьДаже если страны, подписавшие Парижское соглашение, выполнят взятые на себя обязательства на 100 процентов, средняя температура все равно поднимется на полтора-два градуса, говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).Эту неполитическую научную организацию создали в конце 1980-х по инициативе Всемирной метеорологической организации и в рамках реализации программы ООН по окружающей среде. В ней представлены 195 стран.Собственных исследований МГЭИК не проводит — обобщает и анализирует данные, опубликованные в научной литературе, а также пользуется результатами наблюдений или расчетов.Эксперты разделены на несколько рабочих групп. Одна занимается физическими основами изменения климата. Другая рассматривает воздействие на социальные и природные системы. Третья изучает роль антропогенного фактора в природе. Российские специалисты участвуют во всех направлениях.Уже завершился шестой цикл работы МГЭИК. Изучив данные, полученные с 2010 по 2019 год, каждая группа выпустила доклад. Кроме того, составили итоговый документ, выводы которого в сжатом виде опубликовали в "Резюме для политиков". Все это утвердили на конференции в швейцарском Интерлакене."Принцип организации — давать информацию, которая имеет отношение к принятию решений, но не предписывать решения", — подчеркнул член-корреспондент РАН, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израэля (ИГКЭ), вице-председатель рабочей группы II МГЭИК Сергей Семенов. Вместе с коллегами он представил результаты шестого цикла на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Точки невозвратаЭксперты подвели черту под дискуссией о причинах глобального потепления. Воздух на Земле нагрелся в среднем на 1,1 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900) из-за антропогенных выбросов. Но не всех — некоторые, наоборот, охладили атмосферу. Так, парниковые газы прибавили порядка полутора градусов, но 0,3-0,4 градуса компенсировали выбросы аэрозолей. Вклад естественных факторов — не более 0,1 градуса."Потепление в градус с небольшим кажется не очень значительным, — отметил научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ имени Ломоносова, ведущий автор рабочей группы I МГЭИК Алексей Елисеев. — На самом деле для процессов планетарного масштаба это соответствует огромному распределению энергии внутри системы".Наиболее наглядно это проявляется в изменении гидрологического цикла: в регионах с влажным климатом осадков стало больше, а в засушливых — меньше. Все чаще возникают экстремальные погодные явления — волны жары и холода, ливневые осадки, градобитие.Эксперты рассмотрели проблему так называемых критических точек, в которых поведение природных систем меняется непредсказуемым образом. По одной из гипотез, при перегреве атмосферы возможны коллапс Гольфстрима и гибель лесов Амазонии — важного поглотителя углекислого газа. Порог неизвестен, но, как отмечено в отчете, вероятность перехода через него повышается.Потепление неизбежноВторая рабочая группа рассмотрела антропогенные выбросы. При наиболее неблагоприятном сценарии в Арктике к концу века потеплеет на десять градусов.И даже при самом оптимистичном в рамках 1,2 и двух градусов, обозначенных в Парижском соглашении по климату 2015-го, не удержаться. По крайней мере, временно.Чтобы это остановить, человечеству необходимо как можно быстрее прийти к устойчивым нетто-отрицательным выбросам СО2. То есть вся антропогенная эмиссия углекислого газа должна либо поглощаться, либо как-то купироваться.Если затянуть, запустятся механизмы обратной связи. Усилятся лесные пожары, торфяники начнут высыхать, вечная мерзлота — таять. Естественные поглотители углерода ослабеют, что приведет к дополнительным выбросам. Возврат к климатической норме усложнится, предупреждают ученые.Вредный экономический ростЭксперты предлагают несколько решений. Прежде всего — внедрение технологий с низкими или нулевыми выбросами. Они становятся все более дешевыми и доступными. Так, с 2010 по 2019 год наблюдалось устойчивое снижение затрат на солнечную энергию (85% по сравнению с предыдущим периодом), энергию ветра (55%), литий-ионные батареи (85%), а также значительное расширение их применения (более чем в десять раз для солнечной, в 100 — у электромобилей).Сегодня поддержание систем с интенсивными выбросами в некоторых регионах может быть дороже перехода на системы с низкими выбросами, подчеркивается в докладе.Важны также социально-культурные и поведенческие изменения. В частности, сокращение потребления."Это способно очень эффективно ослаблять антропогенное воздействие на климатическую систему, — отметила заместитель директора ИГКЭ, ведущий автор рабочей группы III Вероника Гинзбург. — Но все-таки здесь речь идет о решениях, принимаемых на государственном и международном уровнях, а не отдельным человеком".По ее словам, отказ от покупки лишней пары джинсов, к чему недавно призывала вице-премьер Виктория Абрамченко, вряд ли поможет в борьбе с потеплением климата, но будет благом для экологии.Кстати, рост ВВП назван в докладе одним из факторов увеличения выбросов.Национальный эгоизмРоссия — страна с "выраженным потеплением", говорит Семенов. Особенно в Арктике. Плюс в том, что открывается перспектива судоходства по Северному морскому пути. А минус — это разрушение домов и объектов инфраструктуры из-за таяния вечной мерзлоты."Поэтому мы, с одной стороны, выгодоприобретатели, но и отрицательные эффекты на нас сказываются", — уточняет ученый.По его словам, даже на Северном морском пути не все так однозначно. "С потеплением увеличивается количество мелкобитого льда. При штормовой погоде он действует на береговую инфраструктуру как наждак, — объясняет Семенов. — Береговые сооружения разрушаются, береговая линия физически съедается. Это некоторые потери территории в пользу моря, хотя и не катастрофические".Глобальный выброс парниковых газов — примерно 60 миллиардов тонн в год. Российский вклад — одна сороковая."Вроде бы не так много. На мировой уровень доля России существенно не влияет. Мы можем вообще ничего не сокращать, а только заниматься адаптацией. Но это позиция национального эгоизма, чреватого отрицательными результатами", — считает Семенов.Например, такая политика явно не понравится развивающимся странам, страдающим от глобального потепления, что негативно скажется на имидже государства. Кроме того, понизится конкурентоспособность российских товаров с большим углеродным следом.
https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html
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земля
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РИА Новости
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россия, земля, арктика, всемирная метеорологическая организация, оон, российская академия наук, климат, глобальное потепление
Наука, Россия, Земля, Арктика, Всемирная метеорологическая организация, ООН, Российская академия наук, Климат, Глобальное потепление

"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России

© AP Photo / John McconnicoКапля воды
Капля воды - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / John Mcconnico
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ведущие климатологи мира опубликовали ключевой документ, на основе которого правительства будут принимать решения по дальнейшей борьбе с глобальным потеплением. Международная группа ученых объяснила, что ждет планету Земля, и в частности Россию.

Не предписывать, но влиять

Даже если страны, подписавшие Парижское соглашение, выполнят взятые на себя обязательства на 100 процентов, средняя температура все равно поднимется на полтора-два градуса, говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Эту неполитическую научную организацию создали в конце 1980-х по инициативе Всемирной метеорологической организации и в рамках реализации программы ООН по окружающей среде. В ней представлены 195 стран.
Собственных исследований МГЭИК не проводит — обобщает и анализирует данные, опубликованные в научной литературе, а также пользуется результатами наблюдений или расчетов.
Эксперты разделены на несколько рабочих групп. Одна занимается физическими основами изменения климата. Другая рассматривает воздействие на социальные и природные системы. Третья изучает роль антропогенного фактора в природе. Российские специалисты участвуют во всех направлениях.
Уже завершился шестой цикл работы МГЭИК. Изучив данные, полученные с 2010 по 2019 год, каждая группа выпустила доклад. Кроме того, составили итоговый документ, выводы которого в сжатом виде опубликовали в "Резюме для политиков". Все это утвердили на конференции в швейцарском Интерлакене.
"Принцип организации — давать информацию, которая имеет отношение к принятию решений, но не предписывать решения", — подчеркнул член-корреспондент РАН, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израэля (ИГКЭ), вице-председатель рабочей группы II МГЭИК Сергей Семенов. Вместе с коллегами он представил результаты шестого цикла на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Точки невозврата

Эксперты подвели черту под дискуссией о причинах глобального потепления. Воздух на Земле нагрелся в среднем на 1,1 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900) из-за антропогенных выбросов. Но не всех — некоторые, наоборот, охладили атмосферу. Так, парниковые газы прибавили порядка полутора градусов, но 0,3-0,4 градуса компенсировали выбросы аэрозолей. Вклад естественных факторов — не более 0,1 градуса.
"Потепление в градус с небольшим кажется не очень значительным, — отметил научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ имени Ломоносова, ведущий автор рабочей группы I МГЭИК Алексей Елисеев. — На самом деле для процессов планетарного масштаба это соответствует огромному распределению энергии внутри системы".
© МГЭИК, Изменение климата, 2021 годИзменения глобальной приземной температуры, реконструированные по данным палеоклиматических архивов (серая линия, годы 1–2000) и наблюдений (черная линия, 1850–2020 годы)
Изменения глобальной приземной температуры, реконструированные по данным палеоклиматических архивов (серая линия, годы 1–2000) и наблюдений (черная линия, 1850-2020 годы)
© МГЭИК, Изменение климата, 2021 год
Изменения глобальной приземной температуры, реконструированные по данным палеоклиматических архивов (серая линия, годы 1–2000) и наблюдений (черная линия, 1850–2020 годы)
Наиболее наглядно это проявляется в изменении гидрологического цикла: в регионах с влажным климатом осадков стало больше, а в засушливых — меньше. Все чаще возникают экстремальные погодные явления — волны жары и холода, ливневые осадки, градобитие.
Эксперты рассмотрели проблему так называемых критических точек, в которых поведение природных систем меняется непредсказуемым образом. По одной из гипотез, при перегреве атмосферы возможны коллапс Гольфстрима и гибель лесов Амазонии — важного поглотителя углекислого газа. Порог неизвестен, но, как отмечено в отчете, вероятность перехода через него повышается.

Потепление неизбежно

Вторая рабочая группа рассмотрела антропогенные выбросы. При наиболее неблагоприятном сценарии в Арктике к концу века потеплеет на десять градусов.
И даже при самом оптимистичном в рамках 1,2 и двух градусов, обозначенных в Парижском соглашении по климату 2015-го, не удержаться. По крайней мере, временно.
© МГЭИК, Изменение климата, 2021 годИзменение глобальной приземной температуры (среднегодовое)
Изменение глобальной приземной температуры (среднегодовое)
© МГЭИК, Изменение климата, 2021 год
Изменение глобальной приземной температуры (среднегодовое)
Чтобы это остановить, человечеству необходимо как можно быстрее прийти к устойчивым нетто-отрицательным выбросам СО2. То есть вся антропогенная эмиссия углекислого газа должна либо поглощаться, либо как-то купироваться.
Если затянуть, запустятся механизмы обратной связи. Усилятся лесные пожары, торфяники начнут высыхать, вечная мерзлота — таять. Естественные поглотители углерода ослабеют, что приведет к дополнительным выбросам. Возврат к климатической норме усложнится, предупреждают ученые.

Вредный экономический рост

Эксперты предлагают несколько решений. Прежде всего — внедрение технологий с низкими или нулевыми выбросами. Они становятся все более дешевыми и доступными. Так, с 2010 по 2019 год наблюдалось устойчивое снижение затрат на солнечную энергию (85% по сравнению с предыдущим периодом), энергию ветра (55%), литий-ионные батареи (85%), а также значительное расширение их применения (более чем в десять раз для солнечной, в 100 — у электромобилей).
Сегодня поддержание систем с интенсивными выбросами в некоторых регионах может быть дороже перехода на системы с низкими выбросами, подчеркивается в докладе.
Важны также социально-культурные и поведенческие изменения. В частности, сокращение потребления.
© МГЭИК, Изменение климата, 2021 годДоказательства, полученные по результатам оценки радиационного воздействия и чувствительности климата
Доказательства, полученные по результатам оценки радиационного воздействия и чувствительности климата
© МГЭИК, Изменение климата, 2021 год
Доказательства, полученные по результатам оценки радиационного воздействия и чувствительности климата
"Это способно очень эффективно ослаблять антропогенное воздействие на климатическую систему, — отметила заместитель директора ИГКЭ, ведущий автор рабочей группы III Вероника Гинзбург. — Но все-таки здесь речь идет о решениях, принимаемых на государственном и международном уровнях, а не отдельным человеком".
По ее словам, отказ от покупки лишней пары джинсов, к чему недавно призывала вице-премьер Виктория Абрамченко, вряд ли поможет в борьбе с потеплением климата, но будет благом для экологии.
Кстати, рост ВВП назван в докладе одним из факторов увеличения выбросов.

Национальный эгоизм

Россия — страна с "выраженным потеплением", говорит Семенов. Особенно в Арктике. Плюс в том, что открывается перспектива судоходства по Северному морскому пути. А минус — это разрушение домов и объектов инфраструктуры из-за таяния вечной мерзлоты.
"Поэтому мы, с одной стороны, выгодоприобретатели, но и отрицательные эффекты на нас сказываются", — уточняет ученый.
По его словам, даже на Северном морском пути не все так однозначно. "С потеплением увеличивается количество мелкобитого льда. При штормовой погоде он действует на береговую инфраструктуру как наждак, — объясняет Семенов. — Береговые сооружения разрушаются, береговая линия физически съедается. Это некоторые потери территории в пользу моря, хотя и не катастрофические".
Айсберг - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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14 января, 08:00
Глобальный выброс парниковых газов — примерно 60 миллиардов тонн в год. Российский вклад — одна сороковая.
"Вроде бы не так много. На мировой уровень доля России существенно не влияет. Мы можем вообще ничего не сокращать, а только заниматься адаптацией. Но это позиция национального эгоизма, чреватого отрицательными результатами", — считает Семенов.
Например, такая политика явно не понравится развивающимся странам, страдающим от глобального потепления, что негативно скажется на имидже государства. Кроме того, понизится конкурентоспособность российских товаров с большим углеродным следом.
 
НаукаРоссияЗемляАрктикаВсемирная метеорологическая организацияООНРоссийская академия наукКлиматГлобальное потепление
 
 
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