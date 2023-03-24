https://ria.ru/20230324/klimat-1860164327.html

"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России

"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России - РИА Новости, 24.03.2023

"Потери территорий": ученые спрогнозировали будущее России

Ведущие климатологи мира опубликовали ключевой документ, на основе которого правительства будут принимать решения по дальнейшей борьбе с глобальным потеплением. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:00

2023-03-24T08:00

2023-03-24T08:15

наука

россия

земля

арктика

всемирная метеорологическая организация

оон

российская академия наук

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776022802_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_8d6d1418f2fcc4899c11ef68fe9a3729.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ведущие климатологи мира опубликовали ключевой документ, на основе которого правительства будут принимать решения по дальнейшей борьбе с глобальным потеплением. Международная группа ученых объяснила, что ждет планету Земля, и в частности Россию.Не предписывать, но влиятьДаже если страны, подписавшие Парижское соглашение, выполнят взятые на себя обязательства на 100 процентов, средняя температура все равно поднимется на полтора-два градуса, говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).Эту неполитическую научную организацию создали в конце 1980-х по инициативе Всемирной метеорологической организации и в рамках реализации программы ООН по окружающей среде. В ней представлены 195 стран.Собственных исследований МГЭИК не проводит — обобщает и анализирует данные, опубликованные в научной литературе, а также пользуется результатами наблюдений или расчетов.Эксперты разделены на несколько рабочих групп. Одна занимается физическими основами изменения климата. Другая рассматривает воздействие на социальные и природные системы. Третья изучает роль антропогенного фактора в природе. Российские специалисты участвуют во всех направлениях.Уже завершился шестой цикл работы МГЭИК. Изучив данные, полученные с 2010 по 2019 год, каждая группа выпустила доклад. Кроме того, составили итоговый документ, выводы которого в сжатом виде опубликовали в "Резюме для политиков". Все это утвердили на конференции в швейцарском Интерлакене."Принцип организации — давать информацию, которая имеет отношение к принятию решений, но не предписывать решения", — подчеркнул член-корреспондент РАН, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Израэля (ИГКЭ), вице-председатель рабочей группы II МГЭИК Сергей Семенов. Вместе с коллегами он представил результаты шестого цикла на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Точки невозвратаЭксперты подвели черту под дискуссией о причинах глобального потепления. Воздух на Земле нагрелся в среднем на 1,1 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900) из-за антропогенных выбросов. Но не всех — некоторые, наоборот, охладили атмосферу. Так, парниковые газы прибавили порядка полутора градусов, но 0,3-0,4 градуса компенсировали выбросы аэрозолей. Вклад естественных факторов — не более 0,1 градуса."Потепление в градус с небольшим кажется не очень значительным, — отметил научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ имени Ломоносова, ведущий автор рабочей группы I МГЭИК Алексей Елисеев. — На самом деле для процессов планетарного масштаба это соответствует огромному распределению энергии внутри системы".Наиболее наглядно это проявляется в изменении гидрологического цикла: в регионах с влажным климатом осадков стало больше, а в засушливых — меньше. Все чаще возникают экстремальные погодные явления — волны жары и холода, ливневые осадки, градобитие.Эксперты рассмотрели проблему так называемых критических точек, в которых поведение природных систем меняется непредсказуемым образом. По одной из гипотез, при перегреве атмосферы возможны коллапс Гольфстрима и гибель лесов Амазонии — важного поглотителя углекислого газа. Порог неизвестен, но, как отмечено в отчете, вероятность перехода через него повышается.Потепление неизбежноВторая рабочая группа рассмотрела антропогенные выбросы. При наиболее неблагоприятном сценарии в Арктике к концу века потеплеет на десять градусов.И даже при самом оптимистичном в рамках 1,2 и двух градусов, обозначенных в Парижском соглашении по климату 2015-го, не удержаться. По крайней мере, временно.Чтобы это остановить, человечеству необходимо как можно быстрее прийти к устойчивым нетто-отрицательным выбросам СО2. То есть вся антропогенная эмиссия углекислого газа должна либо поглощаться, либо как-то купироваться.Если затянуть, запустятся механизмы обратной связи. Усилятся лесные пожары, торфяники начнут высыхать, вечная мерзлота — таять. Естественные поглотители углерода ослабеют, что приведет к дополнительным выбросам. Возврат к климатической норме усложнится, предупреждают ученые.Вредный экономический ростЭксперты предлагают несколько решений. Прежде всего — внедрение технологий с низкими или нулевыми выбросами. Они становятся все более дешевыми и доступными. Так, с 2010 по 2019 год наблюдалось устойчивое снижение затрат на солнечную энергию (85% по сравнению с предыдущим периодом), энергию ветра (55%), литий-ионные батареи (85%), а также значительное расширение их применения (более чем в десять раз для солнечной, в 100 — у электромобилей).Сегодня поддержание систем с интенсивными выбросами в некоторых регионах может быть дороже перехода на системы с низкими выбросами, подчеркивается в докладе.Важны также социально-культурные и поведенческие изменения. В частности, сокращение потребления."Это способно очень эффективно ослаблять антропогенное воздействие на климатическую систему, — отметила заместитель директора ИГКЭ, ведущий автор рабочей группы III Вероника Гинзбург. — Но все-таки здесь речь идет о решениях, принимаемых на государственном и международном уровнях, а не отдельным человеком".По ее словам, отказ от покупки лишней пары джинсов, к чему недавно призывала вице-премьер Виктория Абрамченко, вряд ли поможет в борьбе с потеплением климата, но будет благом для экологии.Кстати, рост ВВП назван в докладе одним из факторов увеличения выбросов.Национальный эгоизмРоссия — страна с "выраженным потеплением", говорит Семенов. Особенно в Арктике. Плюс в том, что открывается перспектива судоходства по Северному морскому пути. А минус — это разрушение домов и объектов инфраструктуры из-за таяния вечной мерзлоты."Поэтому мы, с одной стороны, выгодоприобретатели, но и отрицательные эффекты на нас сказываются", — уточняет ученый.По его словам, даже на Северном морском пути не все так однозначно. "С потеплением увеличивается количество мелкобитого льда. При штормовой погоде он действует на береговую инфраструктуру как наждак, — объясняет Семенов. — Береговые сооружения разрушаются, береговая линия физически съедается. Это некоторые потери территории в пользу моря, хотя и не катастрофические".Глобальный выброс парниковых газов — примерно 60 миллиардов тонн в год. Российский вклад — одна сороковая."Вроде бы не так много. На мировой уровень доля России существенно не влияет. Мы можем вообще ничего не сокращать, а только заниматься адаптацией. Но это позиция национального эгоизма, чреватого отрицательными результатами", — считает Семенов.Например, такая политика явно не понравится развивающимся странам, страдающим от глобального потепления, что негативно скажется на имидже государства. Кроме того, понизится конкурентоспособность российских товаров с большим углеродным следом.

https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html

россия

земля

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, земля, арктика, всемирная метеорологическая организация, оон, российская академия наук, климат, глобальное потепление