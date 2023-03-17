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Вице-премьер Абрамченко дала неожиданный совет россиянам
Вице-премьер Абрамченко дала неожиданный совет россиянам - РИА Новости, 17.03.2023
Вице-премьер Абрамченко дала неожиданный совет россиянам
Заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24" о... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:35
2023-03-17T13:35
2023-03-17T13:35
общество
россия
виктория абрамченко
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24" о необходимости осознанного потребления среди жителей страны.Она поделилась собственным опытом внедрения экологически полезных привычек."Я обнаружила, что больше 50 процентов в мусорном ведре в мегаполисе — это упаковка. И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это сразу же мусор. С этим мусором еще никто не научился работать. Дома я обратила на это внимание. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно", — пояснила политик в интервью.Также Абрамченко дала совет для россиян, которые хотели бы усилить свой вклад в экологию в стране.Во вторник президент России Владимир Путин объявил, что правительство России готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух".
https://ria.ru/20230201/ekologiya-1849084396.html
https://ria.ru/20230131/ekologiya-1848629525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, виктория абрамченко, владимир путин
Общество, Россия, Виктория Абрамченко, Владимир Путин
Вице-премьер Абрамченко дала неожиданный совет россиянам
Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый сезон
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24
" о необходимости осознанного потребления среди жителей страны.
Она поделилась собственным опытом внедрения экологически полезных привычек.
Вопросы экологии имеют огромное значение, заявил Путин
"Я обнаружила, что больше 50 процентов в мусорном ведре в мегаполисе — это упаковка. И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это сразу же мусор. С этим мусором еще никто не научился работать. Дома я обратила на это внимание. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно", — пояснила политик в интервью.
Также Абрамченко дала совет для россиян, которые хотели бы усилить свой вклад в экологию в стране.
«
"Пожалуйста, не покупайте себе каждый сезон новые джинсы, слишком много воды используется при производстве, можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах, ну или реанимировать их", — заметила она.
Во вторник президент России Владимир Путин
объявил, что правительство России готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух".
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