https://ria.ru/20230317/dzhinsy-1858576416.html

Вице-премьер Абрамченко дала неожиданный совет россиянам

Вице-премьер Абрамченко дала неожиданный совет россиянам - РИА Новости, 17.03.2023

Вице-премьер Абрамченко дала неожиданный совет россиянам

Заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24" о... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:35

2023-03-17T13:35

2023-03-17T13:35

общество

россия

виктория абрамченко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796084086_0:14:3386:1919_1920x0_80_0_0_e1a289a8ea0d339e26a95337a180f97a.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24" о необходимости осознанного потребления среди жителей страны.Она поделилась собственным опытом внедрения экологически полезных привычек."Я обнаружила, что больше 50 процентов в мусорном ведре в мегаполисе — это упаковка. И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это сразу же мусор. С этим мусором еще никто не научился работать. Дома я обратила на это внимание. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно", — пояснила политик в интервью.Также Абрамченко дала совет для россиян, которые хотели бы усилить свой вклад в экологию в стране.Во вторник президент России Владимир Путин объявил, что правительство России готовится расширить федеральную программу "Чистый воздух".

https://ria.ru/20230201/ekologiya-1849084396.html

https://ria.ru/20230131/ekologiya-1848629525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, россия, виктория абрамченко, владимир путин