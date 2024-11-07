https://ria.ru/20241107/putin-1982524182.html
Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России
Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России
Глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия, кроме того, оно идет быстрее в РФ, чем в других регионах мира, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:17
2024-11-07T21:17
2024-11-07T21:22
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
экология
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_f78527d1a826ec3354251d89698a4e1b.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия, кроме того, оно идет быстрее в РФ, чем в других регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Это очень серьезное дело для нас (для России - ред.), оно имеет серьезные последствия. У нас за десять лет потепление произошло на плюс 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее - целых 0,7 плюс... Это имеет очень серьезные последствия. Мы знаем, что это такое", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982523463.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982524332.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_95cca1dd5d67c7c033e74f6548f12747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире, экология, экология в россии, глобальное потепление
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире, Экология, Экология в России, Глобальное потепление
Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России
Путин: глобальное потепление в России идет быстрее, чем в других регионах