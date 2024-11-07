https://ria.ru/20241107/putin-1982524182.html

Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России

Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России

Глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия, кроме того, оно идет быстрее в РФ, чем в других регионах мира, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:17

2024-11-07T21:17

2024-11-07T21:22

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великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

экология

экология в россии

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия, кроме того, оно идет быстрее в РФ, чем в других регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Это очень серьезное дело для нас (для России - ред.), оно имеет серьезные последствия. У нас за десять лет потепление произошло на плюс 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее - целых 0,7 плюс... Это имеет очень серьезные последствия. Мы знаем, что это такое", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982523463.html

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великий новгород

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