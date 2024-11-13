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Переход на зеленую энергетику не должен наносить ущерба, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.11.2024
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12:12 13.11.2024 (обновлено: 12:40 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/ekologiya-1983482447.html
Переход на зеленую энергетику не должен наносить ущерба, заявил Мишустин
Переход на зеленую энергетику не должен наносить ущерба, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.11.2024
Переход на зеленую энергетику не должен наносить ущерба, заявил Мишустин
Глобальное потепление нельзя использовать как предлог для дискриминации, переход на зеленую энергетику должен проходить без ущерба для стран, заявил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:12
2024-11-13T12:40
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Глобальное потепление нельзя использовать как предлог для дискриминации, переход на зеленую энергетику должен проходить без ущерба для стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важно, чтобы переход к низкоэмиссионой энергетике шел без ущерба для развития стран с низким уровнем доходов. Нельзя использовать проблему глобального потепления как предлог для дискриминации, недобросовестной конкуренции и введения искусственных ограничений", - подчеркнул Мишустин на конференции ООН по климату.Глава кабина РФ призвал к согласованию новой коллективной цели в области климатического финансирования в интересах развивающихся государств."Надо сделать их поддержку реальной и отвечающей условиям, в которых они находятся. Причем средства должны направляться и на декарбонизацию отраслей с высокими показателями выбросов", - отметил он.Кроме того, российский премьер заявил о необходимости создания единой системы оценки качества климатических проектов, а также отметил необходимость наладить кооперацию научных сообществ."Национальные исследования способны пополнить и уточнить данные об изменениях климата в мировом масштабе – для принятия эффективных решений по декарбонизации и адаптации", - резюмировал Мишустин.
https://ria.ru/20241107/putin-1982524182.html
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михаил мишустин, общество, оон, россия
Михаил Мишустин, Общество, ООН, Россия
Переход на зеленую энергетику не должен наносить ущерба, заявил Мишустин

Мишустин призвал не использовать климат как предлог для дискриминации

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 13 ноября 2024
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Глобальное потепление нельзя использовать как предлог для дискриминации, переход на зеленую энергетику должен проходить без ущерба для стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно, чтобы переход к низкоэмиссионой энергетике шел без ущерба для развития стран с низким уровнем доходов. Нельзя использовать проблему глобального потепления как предлог для дискриминации, недобросовестной конкуренции и введения искусственных ограничений", - подчеркнул Мишустин на конференции ООН по климату.
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"Надо сделать их поддержку реальной и отвечающей условиям, в которых они находятся. Причем средства должны направляться и на декарбонизацию отраслей с высокими показателями выбросов", - отметил он.
Кроме того, российский премьер заявил о необходимости создания единой системы оценки качества климатических проектов, а также отметил необходимость наладить кооперацию научных сообществ.
"Национальные исследования способны пополнить и уточнить данные об изменениях климата в мировом масштабе – для принятия эффективных решений по декарбонизации и адаптации", - резюмировал Мишустин.
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