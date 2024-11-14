https://ria.ru/20241114/kazan-1983692372.html

В Казани открылся международный форум "Ростки" и выставка Russia China Expo

В Казани открылся международный форум "Ростки" и выставка Russia China Expo - РИА Новости, 14.11.2024

В Казани открылся международный форум "Ростки" и выставка Russia China Expo

В Казани состоялось открытие 2-го Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" и выставки Russia China Expo, сообщает... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:22

2024-11-14T11:22

2024-11-14T13:18

китай

казань

республика татарстан (татарстан)

форум "россия-китай 2024" казань

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КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. В Казани состоялось открытие 2-го Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" и выставки Russia China Expo, сообщает корреспондент РИА Новости. Масштабное событие в сфере российско-китайского сотрудничества проходит в столице Татарстана с 13 по 15 ноября. В торжественной церемонии открытия форума и выставки в МВЦ "Казань Экспо" приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Кировской области Александр Соколов, полномочный министр посольства КНР в России Лю Цзюнь, заместитель секретаря комитета Компартии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Хэ Чжун Ю, председатель Народного политического консультативного совета города Сиань Ван Цзидэ и другие почетные гости. "Сегодня благодаря личным усилиям глав государств Российской Федерации и Китайской Народной Республики у нас есть возможность максимально активно и интенсивно работать на межрегиональном уровне. Совсем недавно в Казани состоялся саммит БРИКС, в котором участвовала высокая делегация во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. И основные мероприятия проходили как раз в Казань Экспо. Прошедшие теплые встречи лидеров наших стран стали хорошим импульсом к открытию нового горизонта российско-китайского сотрудничества", - сказал на церемонии открытия форума глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил, что программа форума очень насыщенная. В нее вошли более 70 сессий по разным тематическим направлениям. "Это промышленность, деловые объединения, экономика, образование, социальная среда, туризм, культура. Кроме того, участников ждут многочисленные мастер-классы, двусторонние встречи и интересные культурные мероприятия. И, конечно, мы ожидаем в рамках форума заключения договоренностей и подписания взаимовыгодных соглашений между российскими и китайскими организациями и компаниями", - подчеркнул Минниханов. Участие в форуме и выставке Russia China Expo принимают представители 70 регионов России и 27 провинций КНР. За два дня работы Russia China Expo будет подписано 25 соглашений в разных сферах российско-китайского сотрудничества, 15 из них – в первый день работы выставки. В их числе – рамочное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства между управлением сельского хозяйства Синьцзянского производственно-строительного корпуса и Минсельхозом Республики Татарстан, соглашение о совместном создании Зернового Хаба, меморандум о взаимопонимании между Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Китайским альянсом за качественное развитие будущего образования, компанией "Чжунъюбо (Пекин) текнолоджи лтд.", соглашение о стратегическом сотрудничестве с Пекинским информационным профессионально-техническим институтом и Российско-китайским фондом развития образования "Один пояс, один путь", а также соглашения в областях промышленного и технологического сотрудничества.

https://ria.ru/20241112/biznes-1983328931.html

китай

казань

республика татарстан (татарстан)

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китай, казань, республика татарстан (татарстан)