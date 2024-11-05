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Процедура выборов президента США

Процедура выборов президента США - РИА Новости, 05.11.2024

Процедура выборов президента США

В соответствии с Конституцией США (1787), исполнительная власть в стране принадлежит президенту, который избирается на четырехлетний срок одновременно с... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:22

2024-11-05T00:22

2024-11-05T00:22

справки

сша

выборы президента сша — 2024

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В соответствии с Конституцией США (1787), исполнительная власть в стране принадлежит президенту, который избирается на четырехлетний срок одновременно с вице-президентом. Он не может быть избран на должность более двух раз.На должность главы государства не может быть избрано "ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения", а также какое-либо лицо, не достигшее возраста 35 лет и не прожившее в течение 14 лет в Соединенных Штатах.XII поправка к Конституции США (принята в 1804 году) усложнила, но не запретила президенту и вице-президенту возможность принадлежать к разным политическим партиям. Президент США и вице-президент США не могут представлять один и тот же штат. Избирательная кампания начинается за год до выборов. Кандидаты от двух основных политических партий – Демократической и Республиканской – создают свою команду, проводят по всей стране митинги сторонников, собирают пожертвования.Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий выдвигаются на первичных выборах (праймериз) либо кокусах (конвентах) партий.Исторически первой появилась такая форма, как кокусы (в переводе с одного из индейских языков – "собираться вместе и громко шуметь"). Кокусы – это собрания партийных функционеров, которые проводятся последовательно по всей вертикали партийной иерархии штата: низовые организации (приходов и поселков) – партийные комитеты среднего звена (районов, графств, избирательных округов по выборам в конгресс) – конвент партии штата. На каждом из этих этапов члены партии голосуют за тех делегатов, которые будут их представлять и высказываться от их имени на следующем уровне партийной организации штата.Различают две формы кокусов – закрытые и открытые. В первых могут участвовать только зарегистрированные члены соответствующей партии. Во-вторых – все избиратели, безотносительно к их партийной принадлежности.Различают также несколько видов праймериз. В закрытых праймериз (closed primaries) участие в голосовании принимают те избиратели, которые заявили о своей принадлежности к соответствующей партии и зарегистрированы в этом качестве.В открытых праймериз (open primaries) могут участвовать все избиратели штата вне зависимости от их партийной принадлежности. Действует только одно ограничение – избиратель может принять участие в праймериз только одной политической партии.На общих праймериз (blanket primaries) избиратели могут участвовать в голосовании, которое проводится обеими партиями.Законодательство штатов не регулирует порядок проведения кокусов по выдвижению кандидатов. Это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии. Кокус предполагает, что члены партии собираются в специально выбранных местах, обсуждают кандидатуры кандидатов и голосуют путем подсчета голосов или поднятия рук.Праймериз обычно проводятся на избирательных участках путем тайного голосования по бюллетеням с 7 утра до 19 часов вечера. Они организуются с участием электоральных органов штатов. В ряде штатов применяются технические средства подсчета голосов.Наиболее известными и важными в президентской гонке считаются праймериз, которые проходят в штате Нью-Гэмпшир. Этот штат первым в США проводит президентские праймериз с 1920 года, что закреплено в его законодательстве. Праймериз в Нью-Гэмпшире задают тон дальнейшей гонке, оставляя ведущих кандидатов на пост президента. В 1980-х годах возник феномен под названием "супервторник" (Super Tuesday) – день, когда первичные выборы проходили в большом количестве штатов во вторник. Это самый важный день в партийных праймериз.После завершения серии праймериз проводятся партийные конвенции (съезды), на которых официально объявляется о поддержке партией того или иного кандидата.С 1970-х годов кандидаты в президенты, которых в итоге утвердят на партийных съездах, известны уже до их проведения в силу того, что еще до окончания сезона праймериз и кокусов кандидатам – лидерам гонки удается заручиться поддержкой большинства делегатов. Вследствие этого партийные съезды в значительной степени превратились в церемониальные действа. Они включают выступление партийных лидеров, голосование по кандидатам на пост президента и вице-президента, разработку и утверждение политической платформы партии. В последний день съезда кандидат выступает с программной речью, формально принимая номинацию от партии на выборы главы государства.Кроме того, законодательство допускает регистрацию независимых кандидатов и кандидатов от третьих партий. Они должны собрать в поддержку своего выдвижения установленное законодательством штата количество подписей избирателей (и (или) внести избирательный залог), которые должны быть представлены, как правило, за несколько месяцев до дня голосования на выборах.Выборы президента США проходят в первый вторник после первого понедельника ноября.Условия и сроки голосования значительно различаются в зависимости от штата и округа.В настоящее время в большинстве штатов и федеральном округе Колумбия разрешено досрочное голосование. Оно не предусмотрено в Алабаме, Нью-Гэмпшире (возможно голосование по открепительным удостоверениям по уважительной причине) и Пенсильвании (округа штата может разрешить подать заявления на открепительное и почтовое голосование лично за 50 дней до дня выборов).Голосование по почте разрешено во всех штатах и федеральном округе Колумбия. При этом законодательство восьми штатов (в 2020 году – пять) и федерального округа Колумбия предоставили право голосования по почте всем избирателям, в том числе без обязательного указания причины, в 28 штатах закон не обязывает указывать причину, в других штатах, чтобы получить бюллетень, избиратель должен ее указать. Избирателям, находящимся за границей, бюллетени должны быть направлены по почте не позднее чем за 45 дней до дня общего голосования. В 2020 году по почте проголосовали около 69 миллионов избирателей. В штате Орегон голосуют исключительно по почте на всех выборах с 1998 года. В США – всеобщее и равное избирательное право при тайном голосовании.В некоторых штатах предусмотрены штрафы за неучастие в выборах, а также исключение из списка избирателей при неучастии в двух федеральных избирательных циклах.Право голоса имеют граждане США, достигшие в день выборов возраста 18 лет, проживающие за ее пределами, родившиеся за границей и никогда не проживавшие в США, имеющие двойное гражданство. Не имеют права голосовать неграждане, а также жители территорий США (Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова США, Северные Марианские острова, Американское Самоа и Малые отдаленные острова США). Жители федерального округа Колумбия голосуют с 1964 года. Не могут голосовать обладатели "грин-карты" (идентификационная карта, дающая иностранцам право на постоянное проживание и трудоустройство в США). Законодательство разных штатов отличается в вопросе избирательных прав осужденных. Так, два штата предоставляют заключенным право голосовать на выборах, остальные 48 и округ Колумбия – запрещают. Восемь штатов лишают правонарушителей избирательных прав пожизненно, а законодательство еще восьми предусматривает процедуру восстановления избирателя в правах по решению губернатора штата при подаче прошения. В Алабаме, Флориде, Индиане и Мэриленде законодательные меры облегчают участие бывших правонарушителей в реализации активного избирательного права.Не могут голосовать душевнобольные.В США нет единого федерального избирательного органа, который организует проведение федеральных выборов в целом. Они проводятся в рамках децентрализованной системы избирательных органов при доминирующей роли штатов в избирательном процессе. Президент и вице-президент избираются не напрямую, а через коллегию выборщиков.Состав и порядок ее работы определены статьей I Конституции США и XII поправкой к ней. Она состоит из специально выбранных лиц.Голоса выборщиков распределяются между штатами на основе переписи населения.Каждому штату выделяется число голосов, равное числу сенаторов сената и членов палаты представителей в конгрессе США – два голоса за сенаторов плюс число голосов, равное числу избирательных округов в штате при выборах в конгресс.Каждый штат (включая округ Колумбия) решает, как назначать своих выборщиков.В настоящее время в коллегию выборщиков входит 538 человек.Общее количество голосов выборщиков, необходимое для победы – 270.Больше всего голосов выборщиков – в штате Калифорния – 54. Далее следует Техас – 40, затем Флорида – 30. Меньше всего голосов – по три – в Северной и Южной Дакоте, на Аляске, в Дэлавэре, округе Колумбия, Вермонте и Вайоминге.Федеральный округ Колумбия имеет право избирать трех выборщиков.Кандидаты в коллегии выборщиков выдвигаются двумя основными политическими партиями (Демократической и Республиканской) в каждом из 50 штатов (в соответствии с их законодательством) и в округе Колумбия, причем члены конгресса США и лица, занимающие государственную или приносящую доход должность на службе США, выдвигаться не могут. Отбор выборщиков проходит в два этапа. Сначала, до всеобщих выборов, партии в каждом штате выбирают списки потенциальных выборщиков. Затем, во время всеобщих выборов, избиратели в каждом штате голосуют за выборщиков своего штата.В роли выборщиков часто выступают выборные должностные лица штата, лидеры партий штата или люди в штате, имеющие личную или политическую принадлежность к кандидату на пост президента. Их выбирают в знак признания их службы и преданности партии. Коллегия выборщиков собирается в первый вторник после второй среды декабря после всеобщих выборов. Согласно XII поправке к Конституции, выборщики голосуют в своих штатах, раздельно двумя бюллетенями за президента и вице-президента, из которых, по крайней мере, один не должен быть жителем одного с ними штата. Как правило, выборщики голосуют за кандидатов своей партии. Случаи отступления от этого правила крайне редки. При этом во многих штатах закон не обязывает выборщиков голосовать подобным образом. Во всех штатах, кроме двух, для распределения голосов коллегии выборщиков используется метод "победителю достается все". То есть кандидат, получивший большинство голосов избирателей данного штата (даже при незначительном перевесе), забирает голоса всех выборщиков, представляющих данный штат в коллегии. Штаты Мэн и Небраска выбирают выборщиков по смешанной системе – два их голоса достаются победителю голосования избирателей штата, а затем один голос выборщиков – победителю голосования в каждом избирательном округе (два в Мэне, три в Небраске). После голосования выборщики подписывают, опечатывают и удостоверяют шесть наборов избирательных голосов. Набор состоит из одного сертификата подтверждения и одного сертификата голосования. Они направляются на имя председателя сената США.Голоса выборщиков каждого штата подсчитывают на совместной сессии палаты представителей и сената США 6 января в год, следующий за собранием выборщиков. Вице-президент США, как глава сената, председательствует на процедуре подсчета голосов.Для победы кандидатам требуется набрать большинство голосов выборщиков (270).В том случае, если кандидаты не наберут большинства голосов выборщиков, применяется экстраординарная процедура избрания президента, предусмотренная XII поправкой к Конституции США. Согласно XII поправке, палата представителей немедленно выбирает президента путем голосования из числа трех кандидатов, набравших наибольшее число голосов.Имя избранного президента и вице-президента США объявляет председатель сената.Последняя стадия президентских выборов – инаугурация. Вновь избранный президент вступает в должность в полдень 20 января следующего после проведения выборов года (поправка XX к Конституции).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241104/sscha-1981135817.html

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справки, сша, выборы президента сша — 2024