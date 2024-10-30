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Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами

Выборы президента США 2024: как и когда проходит голосование, как устроена избирательная система

Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами

Американцы 5 ноября определяются с новым главой государства. Кампания в этот раз была одной из самых непредсказуемых. И сюрпризы еще возможны — в том числе... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:05

2024-10-30T15:05

2024-10-30T15:05

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дональд трамп

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американцы 5 ноября определяются с новым главой государства. Кампания в этот раз была одной из самых непредсказуемых. И сюрпризы еще возможны — в том числе из-за особенностей избирательной системы. О том, как она устроена, — в материале РИА Новости.Почему 5 ноября?Дата голосования в Соединенных Штатах фиксированная — первый вторник после первого понедельника ноября. Это записали в конституции еще в конце XVIII века.Почему не суббота или воскресенье, как в других странах? Дело в том, что в те времена фермеры могли не успеть к концу недели добраться до больших городов из-за сбора урожая.Это сохранилась, хоть и утратило смысл. Американская политическая система крайне консервативная и внести какие-либо изменения, тем более в конституцию, очень сложно.Кто голосует?Право голоса есть у всех без исключения граждан США, достигших 18 лет. Но не у обладателей "грин-карты".Те, кто находится за рубежом (например, дипломаты и военнослужащие), могут проголосовать по e-mail или обычной почте.Также местным властям разрешают организовать досрочное голосование для определенных категорий граждан — инвалидов, очень пожилых, военных и так далее. На уровне штатов определяют и список оснований для получения открепительных удостоверений.Голосуют тоже по электронной или обычной почте. Второй вариант несколько сложнее: необходимо получить бюллетень и отправить его на адрес комиссии, либо вбросить в урну для "досрочников".Расслоение электората часто приводит к эксцессам. Урны для досрочного голосования поджигают, и сейчас эта проблема особенно обострилась. В таком случае местные комиссии связываются с избирателями, чтобы выдать им новый бюллетень.Все граждане должны заранее зарегистрироваться: лично, по почте или на сайте федеральной избирательной комиссии. В некоторых штатах это допустимо и в день голосования, в других — не позднее чем за месяц.Исключение — штат Северная Дакота, там вообще эта процедура не соблюдается.Кто именно выбирает президента?В большинстве стран все определяется простым подсчетом бюллетеней, но в США система куда сложнее.Голосование 5 ноября — лишь первый этап. Волеизъявление граждан "делегируют" представителям штата — выборщикам. Это "особые" члены демократической и республиканской партии: активисты, старожилы, ответственные лица. Список составляют на партийных съездах.Это тоже дань традиции — в условиях плохой транспортной доступности было трудно своевременно извещать всех о ходе кампании и обеспечить всенародное голосование.Выборщиков столько же, сколько представителей штата в нижней и верхней палате парламента. А пропорция определятся численностью населения и количеством избирательных округов.Законодателей 535, но выборщиков — 538. Дело в том, что у федерального округа Колумбия (город Вашингтон) нет представительства в конгрессе. От него — еще три делегата.Как выбирают?Есть и еще очень важный нюанс.На всенародном голосовании 5 ноября действует принцип "Победитель получает все". Если кандидат побеждает в штате с перевесом хотя бы в один бюллетень, то у конкурента — ни одного выборщика. То есть те, кто его поддержал, уже никак не учитываются.Лишь выборщики от штатов Мэн и Небраска распределяются в соответствии а результатами народного волеизъявления.Эту систему давно критикуют. Получается, что кандидату необязательно добиваться большинства по всей стране. Требуется хотя бы минимальный перевес в "жирных" с точки зрения числа округов штатах. Для победы же нужно 270 выборщиков.В 2016-м за Хиллари Клинтон проголосовали 65 миллионов американцев, а за Дональда Трампа — 63 миллиона. Но он победил в так называемых колеблющихся штатах: Флориде, Айове, Огайо и Северной Каролине, от которых больше делегатов. В итоге получил 304 выборщика, соперница — только 227."Колеблющиеся" штаты меняются. В 2024-м это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.Казус Трампа и Клинтон стал четвертым в истории. До этого подобным образом побеждали:Ратерфорд Хейз в 1876-м, соперник — Сэмюэл Тилден;Бенджамин Гаррисон в 1888-м, соперник — Гровер Кливленд;Джордж Буш-младший в 2000-м, соперник — Альберт Гор.Что может пойти не так?На 41-й день после общенародного волеизъявления голосуют выборщики. В 2024-м это произойдет 16 декабря.Делегаты обязаны соблюдать партийную дисциплину, поэтому все, что происходит после 5 ноября, принято считать формальностью.Но теоретически им ничто не мешает поступить своевольно. За нарушение полагается только штраф, и то не везде.Американская история знает примеры "недобросовестного голосования", которые, правда, не меняли ситуацию. Так, в 1860-м четверо выборщиков от демпартии неожиданно выступили за республиканца Авраама Линкольна. Но демократ Стивен Дуглас проиграл бы и с четырьмя голосами "отступников".И это еще не точка. Один из кандидатов может потребовать пересчитать ноябрьские голоса в том или ином штате. Так было в январе 2021-го: Трамп призвал проверить Джорджию. Однако местные власти сами решают, делать это или нет, — даже действующий президент не имеет права им приказывать. Только через суд.Правда, у него есть опция чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Тогда выборы переносятся. Этот момент показан в известном американском сериале "Карточный домик".Но если граждане и выборщики уже проголосовали, а со стороны судебной системы нет вопросов, то глава государства никак не повлияет на результаты.И если он проигрывает или на втором сроке, то передает дела своему преемнику сразу после инаугурации — 20 января.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп