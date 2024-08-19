https://ria.ru/20240819/ssha-1966955452.html

В США стартует съезд Демократической партии

В США стартует съезд Демократической партии - РИА Новости, 19.08.2024

В США стартует съезд Демократической партии

В американском городе Чикаго в понедельник открывается Национальный съезд Демократической партии США, который поставит окончательную точку в вопросе назначения... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T00:26

2024-08-19T00:26

2024-08-19T10:03

сша

чикаго

иллинойс

камала харрис

джо байден

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966988474_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_634a11757bf9ffba3442950029372fb7.jpg

ЧИКАГО (США), 19 авг - РИА Новости. Игорь Наймушин. В американском городе Чикаго в понедельник открывается Национальный съезд Демократической партии США, который поставит окончательную точку в вопросе назначения вице-президента Камалы Харрис кандидатом на пост главы государства от демократов и главным соперником республиканца Дональда Трампа. На протяжении ближайших четырех дней, с 19 по 22 августа, крупнейший город штата Иллинойс станет эпицентром политической жизни страны, куда съедутся не только действующие партийные функционеры, но и все из ныне живущих бывших президентов от "ослов" (именно это животное является неформальным символом Демпартии), за исключением разве что Джимми Картера, которому вскоре должно исполниться 100 лет. Рокировка или дворцовый переворот?По иронии судьбы благодарственная речь Харрис с официальным заявлением о согласии на выдвижение кандидатом в президенты США запланирована не просто в последний день съезда, как и принято на подобных мероприятиях, а спустя месяц после того, как действующий хозяин Белого дома, 81-летний Джо Байден, объявил о выходе из предвыборной гонки, отказавшись от планов по переизбранию. Отказу от участия в выборах предшествовали совершенно провальные дебаты с Трампом в последних числах июня, где президент путался в словах, запинался, терял нить повествования, а в конце и вовсе преодолевал пару ступеней с трибуны не без помощи своей жены. Впоследствии сам Байден объяснит фиаско усталостью от плотного расписания, но будет наотрез отказываться выходить из гонки, несмотря на рост поддержки Трампа. До сих пор остается загадкой, что на самом деле вынудило Байдена уйти в сторону - угрозы отвернувшихся былых соратников из партийной элиты, которые готовились совершить "дворцовый переворот", применив 25-ю поправку конституции США и насильно отстранив его от власти, или добровольное решение в условиях изоляции от остальных демократов, открыто призывавших президента "передать эстафету" новому поколению? Байден не просто являлся главным фаворитом от Демократической партии, который собрал абсолютное большинство голосов делегатов в ходе "праймериз" и "кокусов" - первичных голосований и партийных собраний в отдельных штатах - но и главным партийным тяжеловесом с полувековой карьерой в большой политике. Его насильственное смещение грозило демократам сильнейшим репутационным ударом за оставшиеся месяцы до выборов в конгресс и президентских выборов. Оставшись в гонке, Байден ставил под удар позиции партии, поскольку перспектива потерять Белый дом выглядела слишком очевидной. В результате 21 июля президент согласился не переизбираться при условии, что доработает свой первый срок до конца, а Харрис из вице-президента стала не просто преемником Байдена, а фаворитом всей нынешней гонки. Многоликая Харрис Что бы ни привело Харрис на вершину партийного Олимпа, ей удалось в короткий срок выполнить свои первостепенные задачи, хоть и не благодаря личным качествам, а вопреки им. Отсутствие хоть какой-либо реальной конкуренции в рядах демократов сделало Харрис единственным преемником с шансами на победу в выборах выше нуля. Байден так долго отказывался выходить из предвыборной гонки, что все потенциальные конкуренты попросту снялись. В результате ключевым фигурам в рядах демократов не осталось ничего иного, кроме как поддержать вице-президента, и та легко получила большинство голосов делегатов для последующей номинации. Одновременно с этим запущенная на полную силу пропагандистская машина мейнстримных американских СМИ стала безостановочно пиарить Харрис со своих экранов и передовиц, сумев изменить расклад сил менее чем за 3 месяца до выборов в стране. До выхода Байдена из гонки Трамп являлся безусловным фаворитом, который уверенно шел к победе на выборах. Харрис за неполный месяц своей президентской кампании стала лидером по данным соцопросов на национальном уровне, а также смогла закрепить первое место в ряде колеблющихся штатов, от которых зависит исход голосования. Одним из достоинств Харрис по сравнению с Байденом и Трампом является ее возраст. Нынешнему вице-президенту США 59 лет, что является плюсом для американского электората, уставшего видеть возрастных руководителей страны в Овальном кабинете. Харрис пользуется поддержкой афроамериканцев, хотя сама она к ним отношения не имеет, являясь дочерью родителей из Индии и Ямайки. Выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве напарника и возможного вице-президента США, Харрис обеспечила нужный ей "баланс" для поддержки белых избирателей. Также Харрис стала вовсю разыгрывать карту бывшего генпрокурора Калифорнии, очерняя Трампа в своих выступлениях и называя его уголовником. Наконец, большинство американских СМИ послушно промолчали о ее непостоянстве по множеству важных внутренних вопросов. Только за последние 4 года Харрис полностью пересмотрела отношение по ряду тем, среди которых ее идеи лишить финансирования полицию, декриминализировать незаконное пересечение американской границы и распространить медицинское страхование по системе Medicare на всех граждан страны. Отдельные издания освещали эту черту характера вице-президента, но голосами лояльных ей политиков с легкостью объясняли такую смену настроений "человеческой сущностью" Харрис. Программа съездаПартийная конвенция демократов обещает быть богатой на события. Ключевых спикеров организаторы распределили по всем дням съезда, отдав понедельник Байдену, который фактически откроет ее своей речью. Помимо выступления президента в понедельник делегаты проведут церемониальное голосование, чтобы окончательно утвердить Харрис кандидатом от партии. Во вторник перед участниками съезда выступит бывший президент США Барак Обама, который, к слову, не сразу поддержал Харрис, но после их разговора все-таки выступил в поддержку преемницы Байдена. Середина недели будет отведена экс-президенту Биллу Клинтону, а также кандидату на пост вице-президента Тиму Уолцу, активно поддерживающему трансгендеров, и министру транспорта США, открытому гею Питу Буттиджичу. В заключительный день ожидается программное выступление Харрис, где она формально примет номинацию от партии на выборы президента США 5 ноября 2024 года. Помимо официальной программы партийный съезд в Чикаго будут сопровождать многочисленные протесты и демонстрации, ставшие привычной частью крупных политических событий в США, а также закрытые вечеринки демократов со звездами шоу-бизнеса и спонсорами, от денег которых во-многом зависит дальнейшее продвижение Харрис в президентской гонке.

https://ria.ru/20240730/peskov-1962911007.html

https://ria.ru/20240806/uolts-1964491023.html

https://ria.ru/20240721/biden-1961100627.html

https://ria.ru/20240816/kharris-1966681643.html

https://ria.ru/20240815/bajden-1966439869.html

https://ria.ru/20240725/patrushev-1961997273.html

сша

чикаго

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, чикаго, иллинойс, камала харрис, джо байден, дональд трамп, в мире