https://ria.ru/20240123/praymeriz-1922998794.html

В США начались первые президентские праймериз выборов 2024 года

В США начались первые президентские праймериз выборов 2024 года - РИА Новости, 23.01.2024

В США начались первые президентские праймериз выборов 2024 года

В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник начались первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году, которые проходят в атмосфере... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:34

2024-01-23T15:34

2024-01-23T15:34

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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 23 янв - РИА Новости. В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник начались первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году, которые проходят в атмосфере напряженной борьбы главных соперников от Республиканской партии и одновременно спорного решения лидера страны Джо Байдена пропустить их в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля. Большая часть местных избирательных участков открыли свои двери для голосования с 7 часов утра (15:00 по московскому времени). Хотя первыми право выбрать кандидатов получили жители крошечного населенного пункта Диксвилл-Нотч, который уже более 60 лет начинает праймериз с полуночи, основная часть участков штата открываются утром и дают возможность проголосовать до 7 и 8 часов вечера (03.00 и 04.00 по московскому времени). Нью-Гэмпшир первым среди всех штатов проводит президентские праймериз с 1920 года, о чем свидетельствуют памятная табличка у входа в городскую библиотеку в столице региона городе Конкорд. Местные жители так сильно дорожат этим правом, что даже закрепили его на уровне закона, принятого в 1949 году и действующего до сих пор. Где Трампу победа, там Байдену провалТем не менее, в этом году первичное голосование среди демократических кандидатов решил пропустить действующий глава государства. В Национальном комитете демократов предпочли отдать предпочтение для первых праймериз с участием Байдена Южной Каролине в начале февраля, сославшись на необходимость диверсифицировать электорат. Возможно, за этим решением стоит предыдущий откровенный провал нынешнего хозяина Белого дома. В 2020 году, когда Байден впервые избирался в президенты, праймериз в Нью-Гэмпшире принесли ему безоговорочное поражение - ноль делегатов в его поддержку и лишь 8,4% голосов избирателей. Так что за решением нарушить вековую традицию может крыться откровенное желание избежать фиаско на первых же праймериз. В итоге в местных бюллетенях демократов будут значиться около двух десятков имен, но ни один из кандидатов всерьез не способен бросить вызов президенту. Среди республиканцев основная битва разыграется между бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-постпредом при ООН Никки Хейли. Проведенные накануне голосования соцопросы прогнозируют победу Трампа, но у Хейли тоже есть шанс в случае подавляющей поддержки независимых кандидатов, допущенных к голосованию. Экс-президент США традиционно пользуется большой поддержкой местного электората. Трамп побеждал здесь как в 2020 году, когда свыше 84% жителей Нью-Гэмпшира отдали за него свои голоса, так и в 2016 году, когда впервые баллотировался в президенты. Тогда его поддержали больше 35% участников праймериз, что также обеспечило Трампу первое место. Роль праймериз в президентской гонке "На самом деле наши скупленные и находящиеся во владении ведущие СМИ используют подобные скачки, чтобы отвлечь и увести в сторону свою аудиторию от гораздо более важных тем", - заявил РИА Новости бывший советник юридического подразделения Миннеаполиса, экс-агент ФБР Колин Роули. По его мнению, праймериз в Нью-Гэмпшире не будут иметь значения для исхода выборов, "независимо от того, кто победит". "Существует достаточно обоснованных предсказаний, что ни Байдену, ни Трампу в этот раз не будет разрешено баллотироваться в президенты", - считает он. Политический аналитик и журналист Сэм Хуссейни, в свою очередь, указывает на отсутствие у американцев такого кандидата, который способен привести страну к изменениям. "Общество в США отчаянно изголодалось по переменам, оно находится в западне. Трамп обещает перемен, бросить вызов истеблишменту, вот и получает поддержку" - заявил он РИА Новости. При этом эксперт указывает, что бывший президент лукавит, ведь обещал сделать то же самое в 2016 году, а заодно "щедро относился к богачам". "Но то презрение, которое проявляют к нему большинство представителей истеблишментских медиа, помогает, удерживает его в центре внимания общества", - отмечает Хуссейни. Тем менее, как полагает эксперт, на фоне Хейли Трамп смотрится "просвещенным пацифистом", но обществу все равно не хватает такого кандидата, который смог бы объединить популистов со стороны как левых, так и правых. "Кто-нибудь, кто желает, чтобы США прекратили совершать военные преступления и теперь поддерживают открытый геноцид в Газе", - сообщил Хуссейни. Бывший доцент кафедры экономики в Брауновском Университете Барри Фридман, в свою очередь, указывает экономические и миграционные проблемы США, которые играют на руку экс-президенту и способны еще больше укрепить его рейтинги перед выборами. "Возможно, его эмоциональная привлекательность, культурная идентичность, теории заговора… важнее любой проблемы, особенно в отношении праймериз", - допускает он, оценивая привлекательность Трампа для электората. В понедельник появились результаты соцопроса, проведенного Монмутским университетом и газетой Washington Post. Исследование показало, что Трамп может рассчитывать на поддержку 52% участников республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире, а Хейли - на 34%.

https://ria.ru/20240123/tramp-1922889563.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

https://ria.ru/20240122/desantis-1922672204.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден