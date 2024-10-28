В США неизвестные подожгли почтовые ящики с выборными бюллетенями
Fox: в Орегоне и Вашингтоне подожгли почтовые ящики, сотни бюллетеней сгорели
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли почтовые ящики в американских штатах Орегон и Вашингтон, сотни выборных бюллетеней сгорели в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox.
Согласно телеканалу, последний инцидент произошел в городе Портленд штата Орегон в понедельник утром.
"Внутри ящика было размещено зажигательное устройство до момента возникновения пожара. Группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов прибыла на место инцидента и обезвредила устройство", - сообщил телеканал со ссылкой на местные власти.
Fox также заявил со ссылкой на полицию города Ванкувер штата Вашингтон, что неизвестный также поджог почтовый ящик в понедельник утром в городе. Правоохранительные органы расследуют данный инцидент.
"Поджог произошел на ...автостоянке. Неназванный источник сообщил полиции, что неизвестный засунул устройство внутрь почтового ящика и поджог его. ...Сотни бюллетеней сгорели", - заявляет телеканал, добавив, что в последний раз бюллетени забирали из ящика в субботу.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что неизвестные подожгли почтовый ящик в американском штате Аризона, в результате чего были повреждены около 20 бюллетеней для голосования на президентских выборах.
В ходе президентских выборов 2020 года голосовать по почте, по имеющимся данным, предпочли 69 миллионов избирателей, а по окончании выборов звучало немало критики и подозрений в возможных манипуляциях в ходе подсчета голосов. В прошлый президентский цикл большой объем голосующих по почте был во многом обусловлен пандемией коронавируса и в 2024 году такого числа почтовых отправлений бюллетеней не ожидается, однако обе партии напоминают избирателям о возможности такой формы досрочного голосования.
Выборы президента США с участием кандидата от Республиканцев экс-президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис от Демократов состоятся 5 ноября. Досрочное почтовое голосование в среду открылось в штате Алабама.