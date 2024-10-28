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В США неизвестные подожгли почтовые ящики с выборными бюллетенями - РИА Новости, 28.10.2024
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20:38 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/byulleteni-1980586418.html
В США неизвестные подожгли почтовые ящики с выборными бюллетенями
В США неизвестные подожгли почтовые ящики с выборными бюллетенями - РИА Новости, 28.10.2024
В США неизвестные подожгли почтовые ящики с выборными бюллетенями
Неизвестные подожгли почтовые ящики в американских штатах Орегон и Вашингтон, сотни выборных бюллетеней сгорели в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:38
2024-10-28T20:38
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли почтовые ящики в американских штатах Орегон и Вашингтон, сотни выборных бюллетеней сгорели в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox. Согласно телеканалу, последний инцидент произошел в городе Портленд штата Орегон в понедельник утром. "Внутри ящика было размещено зажигательное устройство до момента возникновения пожара. Группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов прибыла на место инцидента и обезвредила устройство", - сообщил телеканал со ссылкой на местные власти. Fox также заявил со ссылкой на полицию города Ванкувер штата Вашингтон, что неизвестный также поджог почтовый ящик в понедельник утром в городе. Правоохранительные органы расследуют данный инцидент. "Поджог произошел на ...автостоянке. Неназванный источник сообщил полиции, что неизвестный засунул устройство внутрь почтового ящика и поджог его. ...Сотни бюллетеней сгорели", - заявляет телеканал, добавив, что в последний раз бюллетени забирали из ящика в субботу. Ранее телеканал NBC News сообщал, что неизвестные подожгли почтовый ящик в американском штате Аризона, в результате чего были повреждены около 20 бюллетеней для голосования на президентских выборах. В ходе президентских выборов 2020 года голосовать по почте, по имеющимся данным, предпочли 69 миллионов избирателей, а по окончании выборов звучало немало критики и подозрений в возможных манипуляциях в ходе подсчета голосов. В прошлый президентский цикл большой объем голосующих по почте был во многом обусловлен пандемией коронавируса и в 2024 году такого числа почтовых отправлений бюллетеней не ожидается, однако обе партии напоминают избирателям о возможности такой формы досрочного голосования. Выборы президента США с участием кандидата от Республиканцев экс-президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис от Демократов состоятся 5 ноября. Досрочное почтовое голосование в среду открылось в штате Алабама.
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в мире, орегон, портленд, дональд трамп, камала харрис, происшествия, выборы президента сша — 2024
В мире, Орегон, Портленд, Дональд Трамп, Камала Харрис, Происшествия, Выборы президента США — 2024
В США неизвестные подожгли почтовые ящики с выборными бюллетенями

Fox: в Орегоне и Вашингтоне подожгли почтовые ящики, сотни бюллетеней сгорели

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли почтовые ящики в американских штатах Орегон и Вашингтон, сотни выборных бюллетеней сгорели в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox.
Согласно телеканалу, последний инцидент произошел в городе Портленд штата Орегон в понедельник утром.
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"Внутри ящика было размещено зажигательное устройство до момента возникновения пожара. Группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов прибыла на место инцидента и обезвредила устройство", - сообщил телеканал со ссылкой на местные власти.
Fox также заявил со ссылкой на полицию города Ванкувер штата Вашингтон, что неизвестный также поджог почтовый ящик в понедельник утром в городе. Правоохранительные органы расследуют данный инцидент.
"Поджог произошел на ...автостоянке. Неназванный источник сообщил полиции, что неизвестный засунул устройство внутрь почтового ящика и поджог его. ...Сотни бюллетеней сгорели", - заявляет телеканал, добавив, что в последний раз бюллетени забирали из ящика в субботу.
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Ранее телеканал NBC News сообщал, что неизвестные подожгли почтовый ящик в американском штате Аризона, в результате чего были повреждены около 20 бюллетеней для голосования на президентских выборах.
В ходе президентских выборов 2020 года голосовать по почте, по имеющимся данным, предпочли 69 миллионов избирателей, а по окончании выборов звучало немало критики и подозрений в возможных манипуляциях в ходе подсчета голосов. В прошлый президентский цикл большой объем голосующих по почте был во многом обусловлен пандемией коронавируса и в 2024 году такого числа почтовых отправлений бюллетеней не ожидается, однако обе партии напоминают избирателям о возможности такой формы досрочного голосования.
Выборы президента США с участием кандидата от Республиканцев экс-президента Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис от Демократов состоятся 5 ноября. Досрочное почтовое голосование в среду открылось в штате Алабама.
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