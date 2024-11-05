https://ria.ru/20241105/prazdnik-1981501257.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 5 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 5 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 5 ноября

5 ноября 2024 года в России отмечают День военного разведчика. Какие еще сегодня праздники – профессиональные, международные, религиозные, а также важные... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T06:00

2024-11-05T06:00

2024-11-05T06:00

праздники

религиозные праздники

россия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. 5 ноября 2024 года в России отмечают День военного разведчика. Какие еще сегодня праздники – профессиональные, международные, религиозные, а также важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России5 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников. День военного разведчика празднуют в России, а также Белоруссии, Армении и Казахстане. А еще это День рождения Останкинской телебашни и день всех рыжеволосых людей на планете.Профессиональный праздник5 ноября в России свой профессиональный праздник отмечают военные, чья служба связана с разведкой. День военного разведчикаустановлен указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года. В этот день в 1918 году было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, впоследствии центральный орган управления российской военной разведкой переименовали в Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.Церковные праздникиДень памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти, праздниктакже известен как День Якова. Согласно преданию, именно апостол Иаков считается создателем Божественной литургии. Православная церковь празднует в этот дату перенесение мощей праведного Иакова Боровичского, новгородского чудотворца.Народный праздникНа Руси на Якова (Иакова) 5 ноября устраивали последние осенины – проводы осени, занимались домашними делами, старались заготовить дрова на зиму. Чтобы в следующем году собрать богатый урожай меда в этот день лакомились сладостью и старались подражать пчёлам – жужжать.Согласно обычаю, 5 ноября нужно “закармливать” землю: разломить пирог, который пекли накануне в честь торжества Казанской иконы, и раскидать куски, чтобы подкормить птиц. Считалось, что своим пением пернатые успокаивают землю и на следующий год она будет плодородной.Если на Якова идет обильный снег и не тает, то зима будет мягкой, а лето – урожайным. Не рекомендуется в этот день одалживать деньги, совершать покупки и выяснять отношения.Какие сегодня праздники в миреВсемирный день осведомленности о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) ежегодно проводится 5 ноября с целью повышения осведомленности общества об особенностях этого стихийного бедствия. А также обсуждения практических задач и разработки плана для предотвращения разрушительных последствий цунами.5 ноября отмечается День рыжих, он посвящен всем людям планеты с огненным цветом волос. Число обладателей рыжих волос составляет примерно 2-3 % от общего числа жителей планеты. Празднования проходит в США, Британии, Ирландии и Шотландии, Нидерландах.Традиционно в Англии в ночь на 5 ноября проходит День Гая Фокса (Guy Fawkes' Night) или Ночь костров. Британцы выходят на улицу, чтобы устроить праздник костров, фейерверков, бенгальских огней, сжигают чучела Гая Фокса, которому не удалось взорвать здание парламента в Лондоне.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 5 ноября в разные годы:1612 – освобождение Москвы. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.1929 – в Москве открылся первый в СССР планетарий.1934 – премьера фильма “Чапаев” прошла в Ленинградском кинотеатре “Титан”.1935 – в продажу выпущена “Монополия” – экономическая и стратегическая настольная игра.1940 – в США в третьей президентской гонке победу одержал Франклин Рузвельт.1957 – знаменитый памятник советским воинам-освободителям – “Алеша” открыт в Болгарии.1962 – открыто движение транспорта по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).1967 – в Москве сдана в эксплуатацию Останкинская телебашня.1991 – выполнен первый в истории прямой авиарейс Москва – Тель-Авив.2013 – Индия запустила автоматическую межпланетную станцию “Мангальян”.ИмениныДень ангела 5 ноября отмечают обладатели следующих имён:

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241105/razvedchik-1829007423.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html

https://ria.ru/20241023/otdykh-1979639867.html

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праздники, религиозные праздники, россия, в мире