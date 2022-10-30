https://ria.ru/20221030/britaniya-1827939890.html

Десятки британских городов отменили празднование ночи Гая Фокса

Десятки британских городов отменили празднование ночи Гая Фокса - РИА Новости, 30.10.2022

Десятки британских городов отменили празднование ночи Гая Фокса

Десятки городов Великобритании были вынуждены отменить в этом году празднование ночи Гая Фокса из-за роста стоимости жизни и финансовых проблем, сообщает газета РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T18:59

2022-10-30T18:59

2022-10-30T19:01

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Десятки городов Великобритании были вынуждены отменить в этом году празднование ночи Гая Фокса из-за роста стоимости жизни и финансовых проблем, сообщает газета Sun.Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. В эту ночь отмечается провал Порохового заговора католиков, которые хотели взорвать здание парламента. Именно Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. По обычаю, в этот день запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика."Крупнейшие города Великобритании были вынуждены отменить празднование ночи Гая Фокса в этом году из-за кризиса стоимости жизни", - передает издание.В частности, от запуска фейерверков отказались Манчестер, Лидс, Кардифф, Глазго. Городской совет Манчестера отметил в заявлении, что одна из причин отмены мероприятия, в котором ежегодно участвуют более 100 тысяч человек, - "растущие расходы" администрации.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%.

https://ria.ru/20221024/tapochki-1826157135.html

https://ria.ru/20221007/nischeta-1822123090.html

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в мире, великобритания, манчестер, экономика, лидс, кардифф, глазго (город)