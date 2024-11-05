День военного разведчика в России

День военного разведчика – профессиональный военный праздник России. Учрежден приказом министра обороны РФ от 12 октября 2000 года, отмечается 5 ноября в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

День военного разведчика, установленный приказом министра обороны РФ от 12 октября 2000 года, является профессиональным праздником в Вооруженных Силах Российской Федерации. Он отмечается 5 ноября в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

История военной разведки в России

Современная военная разведка ведет свою историю с 5 ноября 1918 года, когда в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) в составе Полевого штаба Красной Армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления ( ГРУ ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

В настоящее время официальное наименование – Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Оно является органом внешней разведки министерства обороны РФ и центральным органом разведки Вооруженных Сил РФ. Главное управление решает задачи в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах.

Военная разведка является одним из старейших видов деятельности государства. В истории России разведывательная служба на всех этапах развития российского государства обеспечивала его военную безопасность, помогала военачальникам и высшим государственным деятелям успешно вести войну.

Начало специфической деятельности по выведыванию военных тайн, замыслов врага, планов по осуществлению набегов, состоянии войск агрессоров, относится к глубокой древности. В Древней Руси хорошо организованная разведка помогала князьям в их военных походах, а также оберегала от внезапности нападения врага.

Зарождение в России организованной военной разведки и ее основного органа управления относится к 1549 году, когда царь Иван IV Васильевич Грозный выделил Посольский приказ в самостоятельное учреждение, где стали сосредоточиваться политические, военные и экономические сведения о соседних государствах. Петр I в 1717 году преобразовал Посольский приказ в Коллегию иностранных дел. В январе 1810 года императором Александром I была организована Экспедиция секретных дел при Военном министерстве, которая являлась постоянным органом стратегической военной разведки. В январе 1812 года ее переименовали в Особенную канцелярию военного министра. Впоследствии этот орган, выполнявший функции централизованного управления военной разведкой в составе Главного штаба и занимавшийся организацией разведки вооруженных сил иностранных государств, многократно переименовывался и преобразовывался вплоть до ноября 1917 года.

Формирование советской военной разведки

Советский период централизованного управления военной разведкой начинается с 5 ноября 1918 года, когда в составе Полевого штаба Реввоенсовета республики (РВСР) было сформировано Регистрационное управление, впервые объединившее все органы военной агентурной разведки, существовавшие к тому времени. В состав Региструпра входило два отдела: агентурный (разведывательный) и военного контроля (контрразведывательный).

Первым начальником Региструпра был назначен Семен Аралов, большевик из числа ветеранов разведки русской армии времен Первой мировой войны (1917-1922).

В ноябре 1918 года в Москве открылись курсы разведки и военного контроля, на которых преподавались дисциплины: география, артиллерия, тактика, топография, агентурная разведка, контрразведка и др. Чуть позднее было введено элементарное изучение иностранных языков (французского, немецкого, английского, японского, шведского, финского).

С апреля 1921 года Региструпр был преобразован в Разведывательное управление (Разведупр) штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и, согласно "Положению", стал "центральным органом военной разведки, как в военное, так и в мирное время". В 1926 году Разведупр переименовали в IV Управление штаба РККА.

Накануне и в годы Великой Отечественной войны военная разведка обеспечивала Ставку Верховного Главного Командования и Генеральный штаб Красной Армии сведениями о замыслах и планах политического руководства и командования вооруженных сил Германии по ведению войны против СССР, боевых возможностях противника. Военные разведчики уничтожали его военные объекты, срывали переброску живой силы и боевой техники на советско-германский фронт.

Эффективная деятельность в этот период нелегальных и легальных резидентур в США, странах Европы и Азии и добываемая ими информация позволяли главе советского правительства Иосифу Сталину добиваться требуемых результатов на переговорах с президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчилем в Тегеране (Иран), Ялте и Потсдаме (Германия).

Военные разведчики успешно решали задачи по вскрытию одной из самых охраняемых тайн США и Англии о создании американской атомной бомбы. Их усилиями в 1941-1949 годах были добыты в Великобритании, Канаде, США и Японии 5785 листов секретных материалов об атомных проектах иностранных государств и 25 ценных образцов компонентов атомного оружия.

В феврале 1942 года Разведуправление было реорганизовано в Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Красной Армии. В октябре 1942 года ГРУ выделили из состава Генштаба и подчинили непосредственно наркому обороны, а его задачей стало ведение всей агентурной разведки армий противника за границей и на временно оккупированных территориях. В 1943 году наряду с ГРУ было образовано разведуправление Генштаба Красной Армии с задачами руководства войсковой и агентурной разведкой фронтов, регулярной информации о действиях и намерениях врага и проведения дезинформации противника.

Этапы становления и реформирования ГРУ

После окончания войны они объединились в ГРУ Генерального штаба, которое с 1947 года стало называться Вторым Главным управлением Комитета информации при Совете Министров СССР, а с 1949 года – вновь ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил (ГРУ ГШ ВС).

В мае 1992 года на базе ГРУ ГШ ВС СССР было сформировано Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, которое впоследствии стало называться Главным управлением Генерального штаба ВС РФ.

Основные задачи военной разведки

На сегодняшний день Главное управление – важнейший компонент укрепления государства.

Военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует ее развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных Сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.

В сферу интересов военной разведки входят региональные и локальные вооруженные конфликты, вооруженные силы иностранных государств, их техника и вооружение, оборудование возможных театров военных действий, а также экономика, задействованная в интересах вооруженных сил.

В зависимости от масштаба решаемых задач и предназначения она подразделяется на стратегическую, оперативную и тактическую. По видам военная разведка делится: по сферам действий – на наземную, воздушную, морскую и космическую разведку; по характеру решаемых задач и предназначению – на агентурную, специальную, радио- и радиотехническую, войсковую разведку, артиллерийскую, инженерную разведку, радиационную, химическую и биологическую разведку, топографическую, гидрографическую, гидрометеорологическую, техническую разведку, тыловую; исходя из применяемых технических средств разведки – на радиоэлектронную, оптико-электронную, оптическую, звуковую и др.

Оснащение и технологии в российской военной разведке

Военная разведка имеет в своем составе как оперативные, так и технические подразделения, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами, созданными на основе новейших достижений в области информационных, телекоммуникационных, космических технологий и инноваций.

Российская военная разведка представляет собой единую разведывательную систему, которая комплексно использует все ныне существующие средства и методы разведывательной деятельности как с территории России, так и за ее пределами.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению национальной безопасности, более 700 военных разведчиков удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.