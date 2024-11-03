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"Локомотив" и "Динамо" сыграют ответный матч 28 ноября - РИА Новости, 03.11.2024
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Футбол
 
12:34 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/futbol-1981677941.html
"Локомотив" и "Динамо" сыграют ответный матч 28 ноября
"Локомотив" и "Динамо" сыграют ответный матч 28 ноября - РИА Новости, 03.11.2024
"Локомотив" и "Динамо" сыграют ответный матч 28 ноября
Ответная встреча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими клубами "Локомотив" и "Динамо" пройдет 28 ноября, сообщается на сайте Российского... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:34
2024-11-03T12:34
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локомотив (москва)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ответная встреча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими клубами "Локомотив" и "Динамо" пройдет 28 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча пройдет на домашнем стадионе железнодорожников и начнется в 19:30 мск. Расписание других ответных матчей 1/4 финала пути РПЛ: Вторник, 26 ноября ЦСКА (Москва) - "Рубин" (Казань) - 20:30. Среда, 27 ноября "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 18:15; "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) - 20:30. Также стало известно расписание встреч первого этапа 1/4 финала пути регионов: Вторник, 26 ноября "Тюмень" - "Краснодар" - 16:00; "Шинник" (Ярославль) - "Акрон" (Тольятти) - 18:15; Среда, 27 ноября "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" - 16:00; "Сочи" - "Динамо" (Махачкала) - 18:15.
https://rsport.ria.ru/20241102/lokomotiv-1981610377.html
https://rsport.ria.ru/20241101/dinamo-1981434155.html
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спорт, москва, россия, казань, локомотив (москва), динамо москва, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Москва, Россия, Казань, Локомотив (Москва), Динамо Москва, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу
"Локомотив" и "Динамо" сыграют ответный матч 28 ноября

"Локомотив" и "Динамо" сыграют матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России 28 ноября

© РИА Новости / Владимир АстапковичИгроки ФК "Локомотив"
Игроки ФК Локомотив - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Игроки ФК "Локомотив". Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ответная встреча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими клубами "Локомотив" и "Динамо" пройдет 28 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на домашнем стадионе железнодорожников и начнется в 19:30 мск.
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Рубин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
"Локомотив" без Батракова победил "Рубин" в матче РПЛ
2 ноября, 19:58
Расписание других ответных матчей 1/4 финала пути РПЛ:
Вторник, 26 ноября
ЦСКА (Москва) - "Рубин" (Казань) - 20:30.
Среда, 27 ноября
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 18:15;
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) - 20:30.
Также стало известно расписание встреч первого этапа 1/4 финала пути регионов:
Вторник, 26 ноября
"Тюмень" - "Краснодар" - 16:00;
"Шинник" (Ярославль) - "Акрон" (Тольятти) - 18:15;
Среда, 27 ноября
"Урал" (Екатеринбург) - "Химки" - 16:00;
"Сочи" - "Динамо" (Махачкала) - 18:15.
Футболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
"Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" в матче РПЛ
1 ноября, 20:58
 
ФутболСпортМоскваРоссияКазаньЛокомотив (Москва)Динамо МоскваРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболу
 
 
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