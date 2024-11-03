https://ria.ru/20241103/futbol-1981677941.html

"Локомотив" и "Динамо" сыграют ответный матч 28 ноября

"Локомотив" и "Динамо" сыграют ответный матч 28 ноября - РИА Новости, 03.11.2024

"Локомотив" и "Динамо" сыграют ответный матч 28 ноября

Ответная встреча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими клубами "Локомотив" и "Динамо" пройдет 28 ноября, сообщается на сайте Российского... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:34

2024-11-03T12:34

2024-11-03T12:34

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ответная встреча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими клубами "Локомотив" и "Динамо" пройдет 28 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча пройдет на домашнем стадионе железнодорожников и начнется в 19:30 мск. Расписание других ответных матчей 1/4 финала пути РПЛ: Вторник, 26 ноября ЦСКА (Москва) - "Рубин" (Казань) - 20:30. Среда, 27 ноября "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 18:15; "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва) - 20:30. Также стало известно расписание встреч первого этапа 1/4 финала пути регионов: Вторник, 26 ноября "Тюмень" - "Краснодар" - 16:00; "Шинник" (Ярославль) - "Акрон" (Тольятти) - 18:15; Среда, 27 ноября "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" - 16:00; "Сочи" - "Динамо" (Махачкала) - 18:15.

https://rsport.ria.ru/20241102/lokomotiv-1981610377.html

https://rsport.ria.ru/20241101/dinamo-1981434155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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