https://ria.ru/20241030/lenoblast-1980986612.html

"Россия", "Нарва", "Скандинавия": трассы Ленобласти – "артерии" региона

"Россия", "Нарва", "Скандинавия": трассы Ленобласти – "артерии" региона - РИА Новости, 30.10.2024

"Россия", "Нарва", "Скандинавия": трассы Ленобласти – "артерии" региона

На карте Ленинградской области, с ее достопримечательностями и уникальной природой, мест притяжения, к которым нужно обеспечить доступ, огромное количество... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:26

2024-10-30T18:26

2024-10-30T18:54

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На карте Ленинградской области, с ее достопримечательностями и уникальной природой, мест притяжения, к которым нужно обеспечить доступ, огромное количество. Через Ленобласть, дороги ведут в Петербург, Карелию, Вологодскую, Новгородскую и Псковскую области, а также в Белоруссию, поэтому нагрузка на дороги Ленинградской области повышенная. В этом году дорожные работы охватили почти всю территорию Ленобласти. За дорожно-строительный сезон, стартовавший в апреле, в регионе к концу года будет обновлено порядка 200 километров региональных трасс и 173,67 км – федеральных. На ряде участков трасс "Магистральная", "Санкт-Петербургское южное полукольцо", "Сортавала", А-114, КАД Санкт-Петербурга завершено устройство слоев износа и плановый ремонт. Раньше контрактных сроков на целых два года минувшей весной в Ленобласти открыли новый мост-гигант через реку Волхов в Киришах, который связал этот важный промышленный центр региона с дорогой на Волхов и Зуево. "Этот мост обеспечивает стратегическую, экономическую безопасность Киришей и всей Ленинградской области. Я уверен, что он также станет украшением въезда в город", – подчеркнул на церемонии открытия моста губернатор региона Александр Дрозденко. Общая протяженность региональных автодорог в Ленинградской области превышает девять тысяч километров. Всего за время действия национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (с 2019 года) в регионе было отремонтировано более 1000 километров. В теплый сезон этого года региональные дорожники завершили ремонт участка Староприозерского шоссе от деревни Елизаветинки до выезда на федеральную трассу А-121 "Сортавала". Работы стали очередным этапом обновления Староприозерского шоссе, которое соединяет Петербург и Всеволожский район области. "Трасса обеспечивает удобный выезд на Новоприозерское шоссе со стороны Елизаветинки и деревни Агалатово. Благодаря ремонту, более комфортным стал и путь к "Лемболовской твердыне" – знаковому памятнику "Зеленого пояса Славы" Ленинграда. Во Всеволожском районе также были отремонтированы участки трассы между Юкками и Кузьмолово и участок между Мяглово и Ёксолово. В Приозерском районе Ленобласти завершили ремонт дороги от Мичуринского до деревни Светлое. Этот участок ведет к поселку Коробицыно, известному своими спортшколами и горнолыжными курортами. Он находится уже в Выборгском районе, граничащим с Приозерским. "После дорожных работ дорога в Коробицыно стала комфортнее не только для автомобилистов, но и для пассажиров общественного транспорта. На пути следования, на автобусных остановках, для них установили яркие павильоны, которые хорошо видны в темноте, со всех сторон закрыты от ветра, при этом благодаря прозрачной стенке дают отличный обзор – подходящий транспорт видно издалека. Что касается Коробицыно, совсем скоро к нему удобно будет добираться как со стороны Приозерского района, так и со стороны Выборгского, так как ремонт идет и на участках от Новоприозерского шоссе в сторону Борисово и от Подгорья – в сторону Коробицыно", – поделился профильный зампред правительства Сергей Харлашкин. Он добавил, что дорожные работы в Приозерском районе ведутся и на других участках региональной трассы. На данный момент подходят к концу работы по обновлению первого участка между поселками Сосново и Запорожское. "А в Ломоносовском районе обновили одну из основных региональных трасс на участке между Велигонтами и Новой Ропшей. Это уже второй этап ремонта трассы между Ропшей и деревней Марьино, которая примыкает к району Петербурга, а точнее, к Петергофу. Как вы понимаете, региональная дорога между Ропшей и Марьино очень востребована – и у транзитного транспорта, и у жителей ближайших населенных пунктов. По ней едут как вглубь Ломоносовского района (а потом на федеральную трассу А-180 "Нарва"), так и на КАД – Кольцевую автомобильную дорогу", – пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов. Помимо этого, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновлены отрезки дорог между населенными пунктами региональной дороги, соединяющей Волосовский, Тосненский районы и Гатчинский округ Ленинградской области. А в Лужском районе продолжается ремонт на трассе Толмачево – "Нарва". "Это участок важной региональной трассы, соединяющей три района Ленобласти. Она проходит между поселком Толмачево и федеральной трассой А-180 "Нарва" через Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы", – уточнил он. Работы по обновлению дорожной инфраструктуры, как правило, ведутся комплексно и включают в себя ремонт полотна, укрепление обочины, нанесение разметки, установку знаков дорожного движения и монтаж новых остановок общественного транспорта. Транспортная взаимозависимость двух субъектов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области – очевидна. Понимая это, правительство РФ расширило и утвердило пятилетний план единого дорожного строительства на 2024–2028 годы. В итоге в обновленный федеральный перечень на правах первоочередности вошли 15 дорожных объектов города и области. Согласно утвержденному плану, на территории Ленинградской области продолжится реконструкция ключевых федеральных магистралей, в том числе А-181 "Скандинавия" (100-134 километр) – с 2024 по 2026 год на этот объект предполагают выделить из федерального бюджета 10,4 миллиарда рублей. На строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией определено направить 27,8 миллиарда рублей. В пятилетний план включены и дорожные работы на участке автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" вблизи пересечения с платной дорогой М-11 "Нева", на что из федерального бюджета должно быть выделено 4,7 миллиарда рублей. В перечень первоочередных задач вошел также проект по расширению петербургского КАДа на севере, у станции Горская, проектирование обхода города Приозерска в составе дороги А-121 "Сортавала", а также комплексное обустройство участков дороги "Магистральная", которая входит в состав трассы "Скандинавия". "Комплексное обустройство предполагает строительство пешеходных тротуаров, линий освещения, замену павильонов на автобусных остановках. Если же говорить непосредственно о реконструкции участков дороги, то это, прежде всего, увеличение количества полос движения, разделение встречных потоков, устройство нового наружного освещения. В сумме это повышает уровень безопасности и комфорта передвижения автомобилистов, сокращает время в пути", – отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Артем Павлов. Из Петербурга в Ленобласть: от городской суеты – на просторы природы Рекреационное значение Ленинградской области для петербуржцев чрезвычайно велико. Говоря по-простому, при первой же возможности садоводы-любители Северной столицы рвутся сбежать из переполненного туристами города. Вот для кого расширение, реконструкция и строительство новых областных дорог – тема, без преувеличения, животрепещущая. И ее актуальность растет вместе с популярностью внутреннего туризма. В конце 2022 года губернаторы Ленобласти и Санкт-Петербурга – Александр Дрозденко и Александр Беглов – подписали соглашение о ремонте подъездных дорог к садоводствам. В текущем году по совместной программе двух регионов обновили 16 таких дорог – от Соснового Бора до Бокситогорска. "Общая протяженность обновляемых в этом году участков по соглашению Ленобласти и Санкт-Петербурга составит порядка 29 километров. В частности, региональная дорога в Киришском районе и 15 муниципальных дорог, в Волховском, Бокситогорском, Кингисеппском, Сланцевском районах и Сосновоборском городском округе", – уточнил зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. Он подчеркнул, что совместное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры крайне важно для наших субъектов, а ремонт подъездных дорог к садоводствам – один из значимых его аспектов. "Летом в наш регион приезжает около полутора миллионов петербуржцев. И, помимо подъездных дорог к садоводствам, внимания требуют и выезды из города. Именно поэтому область продолжает масштабное дорожное строительство в границах агломерации, возводя развязку в Кудрово, обход Мурино и расширяя Колтушское шоссе", – добавил Харлашкин. Помощь ДНР и сотрудничество с Республикой Беларусь Уделяя внимание развитию дорожной отрасли региона, Ленинградская область также помогает восстанавливать дороги городу Енакиево в ДНР – в 2022 году регион взял над ним шефство. На данный момент ленинградские дорожники обслуживают и ремонтируют ряд имеющих важное значение дорог и улиц. "Эти пути очень важны как логистическая связь между Енакиево и теми территориями Донецкой Народной Республики, где сегодня проходит специальная военная операция. Ленинградские дорожники взяли очень хороший темп. Важно, что в Енакиево построен современнейший асфальтобетонный завод, который работает как раз для нужд агломерации и наших дорожников. В городе за два года отремонтировано больше 40 километров дорог, установлено 17 автобусных остановок и 135 дорожных знаков. Так что теперь движение здесь снова по правилам", – заметил губернатор Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Енакиево в октябре этого года. А в августе при участии главы региона открыли движение по обновленному участку федеральной трассы Р-23 "Псков" в Лужком районе, чтобы быстрее и удобнее можно было добраться до Белоруссии. Пропускная способность участка увеличена вдвое. "Четыре полосы от Межозерного до Городца в Лужском районе – это безопасность водителей и еще один шаг к увеличению грузооборота между Россией и братской республикой Белоруссией", – прокомментировал событие губернатор Ленобласти. К слову, Ленинградскую область и Республику Беларусь связывают долгие годы взаимовыгодного сотрудничества. Для российского региона это стратегический партнер по целому ряду направлений.

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https://ria.ru/20241003/stroitelstvo-1976226497.html

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ленинградская область, санкт-петербург, енакиево, александр дрозденко, сергей харлашкин, александр беглов