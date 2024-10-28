https://ria.ru/20241028/koalitsiya-1980458173.html

Коалиция партий ГЕРБ-СДС

Коалиция партий ГЕРБ-СДС - РИА Новости, 28.10.2024

Коалиция партий ГЕРБ-СДС

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) – правоцентристская партия Болгарии. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:18

2024-10-28T11:18

2024-10-28T11:18

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Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ)Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) – правоцентристская партия Болгарии.Партия была основана 3 декабря 2006 года по инициативе Бойко Борисова (тогда мэра Софии), на базе созданного ранее в том же году гражданского объединения с названием "Граждане за европейское развитие Болгарии" и аббревиатурой ГЕРБ.В мае 2007 году партия приняла участие в выборах в Европарламент и стала лидером, проведя в Брюссель пять своих представителей. Осенью того же года ГЕРБ впервые приняла участие в местных выборах.В 2009 году на выборах в Европарламент за партию проголосовало на 207 тысяч человек больше, чем в 2007 году (420 тысяч голосов в 2007 году, 627 тысяч – в 2009 году). Партия получила пять мест в Европарламенте. По итогам выборов в Европейский парламент в 2014 году ГЕРБ получила шесть мест, в 2019 году тоже шесть мест.По итогам парламентских выборов в 2009 году партия ГЕРБ получила 39,72 % голосов (117 парламентских мест). В июле 2009 года Бойко Борисов стал премьер-министром Болгарии, однако в феврале 2013 года он подал в отставку на фоне многодневных акций протеста, вызванных высокими ценами на электроэнергию. В мае 2013 года ГЕРБ выиграла досрочные парламентские выборы, получив поддержку 31,4% избирателей, однако в правящую коалицию партия не вошла. После парламентских выборов 2014 года ГЕРБ, получившая наибольшее число депутатов, сформировала коалиционное правительство меньшинства во главе с Бойко Борисовым. Поражение кандидата от ГЕРБ Цецки Цачевой на президентских выборах в ноябре 2016 года послужило поводом для отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова, который пообещал сложить с себя полномочия в случае победы кандидата от социалистов Румена Радева. По итогам досрочных парламентских выборов марте 2017 года партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с Бойко Борисовым набрала 33,54% голосов.4 мая 2017 года Бойко Борисов был утвержден на посту премьер-министра страны. В 2021 году ГЕРБ образовали коалицию с "Союзом демократических сил".Союз демократических сил"Союз демократических сил" (СДС) – политическая партия в Болгарии, образованная 7 декабря 1989 года как блок демократических партий, противостоявших коммунистической системе в стране. В 1990-е годы была одной из двух основных партий страны. В 1997 году СДС стала самостоятельной партией. С момента основания и до 1995 года СДС часто меняла свой состав – одни партии выходили, другие исключались, а иногда и вновь принимались в коалицию. Наряду с этим происходил раскол большинства партий и движений в составе СДС. Возникали новые политические образования с похожими названиями. Первым председателем Национального координационного совета СДС являлся Желю Желев – будущий первый президент Болгарии (1990-1996). Как политическое формирование СДС изначально ставила перед собой задачу борьбы за демократию в стране: создание нового трудового и социального законодательства, разработку новой конституции, деполитизацию армии и милиции, полную автономию высших учебных заведений, самоуправление научно-исследовательских институтов и художественно-творческих объединений, свободу слова, печати, собраний и объединений и др. Достигнув этих целей, коалиция перешла к решению экономических вопросов. За время своего правления в начале 1990-х годов СДС провела разгосударствление экономики и внедрение принципов рыночной экономики, занималась ориентацией Болгарии на европейские и евроатлантические структуры.Перед президентскими выборами 1996 года СДС создала коалицию Объединенные демократические силы (ОДС), в которую, помимо нее, вошли Демократическая партия, Болгарский земледельческий аграрный союз и Болгарская социал-демократическая партия. Из-за внутрипартийных противоречий СДС выдвинула на пост президента Петра Стоянова, который одержал победу. На досрочных парламентских выборах 19 апреля 1997 года в Национальное собрание (парламент) коалиция ОДС получила 137 мандатов в парламенте, на парламентских выборах 2005 года – только 20 мандатов. На парламентские выборы 2009 года партия СДС пошла вместе с партией "Демократы за сильную Болгарию", создав "Синюю коалицию". На выборах она получила около 7% голосов избирателей и превратилась в небольшое парламентское объединение с ограниченным общественным влиянием. На выборах в 2013 году СДС баллотировалась в одиночку и набрала менее 1,4% голосов избирателей. На выборы 2014 года она пошла в составе "Блока реформирования" вместе с еще четырьмя партиями. Блок получил 8,89% голосов и семь мест в парламенте. В парламентских выборах 2017 года СДС участвовала в составе коалиции партий "Блок реформ – Голос народа". Коалиция набрала всего 3,14% голосов избирателей.В 2021 году СДС образовала коалицию вместе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).Коалиция ГЕРБ-СДСПо итогам парламентских выборов в апреле 2021 года коалиция ГЕРБ-СДС получила 26,18% голосов, но не смогла сформировать правительство. По итогам досрочных парламентских выборов в июле 2021 года коалиция ГЕРБ и "Союз демократических сил" получила 23,51% голосов, но вновь не смогла сформировать большинство и перешла в оппозицию. Соперники так же не сумели договориться о создании коалиции.По итогам досрочных парламентских выборов в ноябре 2021 года партия ГЕРБ в коалиции с "Союзом демократических сил" получила 22,74% голосов. В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня 2022 года. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.Согласно конституции, президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания (парламента).Досрочные выборы состоялись 2 октября 2022 года. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 100% протоколов, альянс ГЕРБ-СДС получил 25,33% голосов избирателей. Избранное в октябре Народное собрание 48-го созыва не смогло сформировать правящую политическую коалицию и создать новое правительство Болгарии. В результате президент республики Румен Радев на основании конституции распустил парламент и назначил новые досрочные выборы на 2 апреля 2023 года.В апреле 2023 года партия ГЕРБ в коалиции с "Союзом демократических сил" победила на досрочных парламентских выборах, получив 26,49% голосов. 6 июня 2023 года в Болгарии был сформирован регулярный кабинет министров. Кабинет министров поддержали депутаты от коалиции ГЕРБ-СДС, коалиции "Продолжаем перемены" – "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) и "Движения за права и свободы" (ДПС). ГЕРБ-СДС получила 69 депутатов в Народном собрании, ПП-ДБ – 63. Именно эти две партии согласовали между собой формулу распределения властных полномочий в правительстве. По их договоренности представители двух коалиций должны были чередоваться на должности премьер-министра каждые девять месяцев. Первым правительство возглавил выдвинутый ПП-ДБ академик Болгарской академии наук Николай Денков. 5 марта 2024 года премьер Болгарии Николай Денков внес в канцелярию Народного собрания (парламента) заявление о своей отставке, которая была предусмотрена соглашением о ротации. На следующий день парламент Болгарии принял отставку премьера. 18 марта 2024 года министр иностранных дел Болгарии и кандидат на пост премьер-министра Мария Габриэль из партии ГЕРБ получила мандат на формирование правительства от главы государства Румена Радева.Однако соглашение о формирование нового правительства не было достигнуто, Габриэль отозвала свое предложение о новом кабинете и отказалась от поста премьер-министра.26 марта коалиция ГЕРБ-СДС отклонила окончательное предложение своего партнера по разделению власти ПП-ДБ по формированию правительства. Это привело к решению о проведении досрочных парламентских выборов 9 июня 2024 года. По их итогам, 9 июня 2024 года коалиция ГЕРБ-СДС получила 24,71% голосов избирателей и 68 мандатов. В июле президент Болгарии Румен Радев вручил мандат на формирование правительства коалиции ГЕРБ-СДС, однако предложение коалиции было отклонено. В конечном итоге парламенту не удалось сформировать правительство, в результате чего в Болгарии вновь были назначены досрочные парламентские выборы. 27 октября 2024 года, по предварительным данным ЦИК Болгарии, на досрочных парламентских выборах коалиция ГЕРБ-СДС победила с 26,08% голосов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, болгария, бойко борисов, румен радев, николай денков