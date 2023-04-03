https://ria.ru/20230403/bolgariya-1862568191.html

Коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах в Болгарии

Коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах в Болгарии - РИА Новости, 03.04.2023

Коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах в Болгарии

Коалиция во главе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьера Бойко Борисова на досрочных выборах в Народное собрание (парламент), РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:56

2023-04-03T09:56

2023-04-03T20:12

в мире

болгария

бойко борисов

болгарская социалистическая партия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Коалиция во главе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьера Бойко Борисова на досрочных выборах в Народное собрание (парламент), увеличила отрыв от идущего на втором месте блока партий "Продолжаем перемены" (ПП) и "Демократическая Болгария" (ДБ) на два процента, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 81 процента протоколов. Согласно сведениям избиркома, коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) располагает поддержкой 26,67 процента избирателей. Созданная в феврале коалиция партии "Продолжаем перемены" бывшего премьера Кирилла Петкова и объединения "Демократическая Болгария" занимает второе место с 24,68 процента голосов. Замыкает тройку лидеров выступающая за сохранение отношений с Россией партия "Возрождение" с результатом 14,58 процента голосов. По данным ЦИК, в Народном собрании 49-го созыва должны быть также представлены еще три политические силы, преодолевшие четырехпроцентный барьер: "Движение за права и свободы" (12,69 процента), Болгарская социалистическая партия (9,03 процента) и партия "Есть такой народ" (4,25 процента). Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось на всей территории республики в воскресенье в 20:00. Подсчет голосов продолжается. Нынешние выборы в высший законодательный орган республики стали пятыми за последние два года. Избранное в октябре Народное собрание 48-го созыва не смогло сформировать правящую политическую коалицию и создать новое правительство Болгарии. В результате президент республики Румен Радев на основании Конституции распустил парламент и назначил новые досрочные выборы.

https://ria.ru/20230402/vybory-1862090408.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгария, бойко борисов, болгарская социалистическая партия