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Коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах в Болгарии - РИА Новости, 03.04.2023
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09:56 03.04.2023 (обновлено: 20:12 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/bolgariya-1862568191.html
Коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах в Болгарии
Коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах в Болгарии - РИА Новости, 03.04.2023
Коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах в Болгарии
Коалиция во главе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьера Бойко Борисова на досрочных выборах в Народное собрание (парламент), РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:56
2023-04-03T20:12
в мире
болгария
бойко борисов
болгарская социалистическая партия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Коалиция во главе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьера Бойко Борисова на досрочных выборах в Народное собрание (парламент), увеличила отрыв от идущего на втором месте блока партий "Продолжаем перемены" (ПП) и "Демократическая Болгария" (ДБ) на два процента, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 81 процента протоколов. Согласно сведениям избиркома, коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) располагает поддержкой 26,67 процента избирателей. Созданная в феврале коалиция партии "Продолжаем перемены" бывшего премьера Кирилла Петкова и объединения "Демократическая Болгария" занимает второе место с 24,68 процента голосов. Замыкает тройку лидеров выступающая за сохранение отношений с Россией партия "Возрождение" с результатом 14,58 процента голосов. По данным ЦИК, в Народном собрании 49-го созыва должны быть также представлены еще три политические силы, преодолевшие четырехпроцентный барьер: "Движение за права и свободы" (12,69 процента), Болгарская социалистическая партия (9,03 процента) и партия "Есть такой народ" (4,25 процента). Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось на всей территории республики в воскресенье в 20:00. Подсчет голосов продолжается. Нынешние выборы в высший законодательный орган республики стали пятыми за последние два года. Избранное в октябре Народное собрание 48-го созыва не смогло сформировать правящую политическую коалицию и создать новое правительство Болгарии. В результате президент республики Румен Радев на основании Конституции распустил парламент и назначил новые досрочные выборы.
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в мире, болгария, бойко борисов, болгарская социалистическая партия
В мире, Болгария, Бойко Борисов, Болгарская социалистическая партия
Коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах в Болгарии

ЦИК Болгарии: коалиция экс-премьера Борисова лидирует на выборах с отрывом в два процента

© AP Photo / Visar KryeziuБывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов голосует в городе Банкя, Болгария
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов голосует в городе Банкя, Болгария - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов голосует в городе Банкя, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Коалиция во главе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьера Бойко Борисова на досрочных выборах в Народное собрание (парламент), увеличила отрыв от идущего на втором месте блока партий "Продолжаем перемены" (ПП) и "Демократическая Болгария" (ДБ) на два процента, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 81 процента протоколов.
Согласно сведениям избиркома, коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) располагает поддержкой 26,67 процента избирателей. Созданная в феврале коалиция партии "Продолжаем перемены" бывшего премьера Кирилла Петкова и объединения "Демократическая Болгария" занимает второе место с 24,68 процента голосов. Замыкает тройку лидеров выступающая за сохранение отношений с Россией партия "Возрождение" с результатом 14,58 процента голосов.
По данным ЦИК, в Народном собрании 49-го созыва должны быть также представлены еще три политические силы, преодолевшие четырехпроцентный барьер: "Движение за права и свободы" (12,69 процента), Болгарская социалистическая партия (9,03 процента) и партия "Есть такой народ" (4,25 процента).
Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось на всей территории республики в воскресенье в 20:00. Подсчет голосов продолжается.
Нынешние выборы в высший законодательный орган республики стали пятыми за последние два года. Избранное в октябре Народное собрание 48-го созыва не смогло сформировать правящую политическую коалицию и создать новое правительство Болгарии. В результате президент республики Румен Радев на основании Конституции распустил парламент и назначил новые досрочные выборы.
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