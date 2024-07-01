Президент Болгарии вручил мандат на формирование правительства коалиции
Президент Болгарии вручил мандат на формирование правительства коалиции ГЕРБ-СДС
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев вручил мандат на формирование правительства коалиции ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), победившей на парламентских выборах в стране, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Папку с мандатом получил экс-спикер Народного собрания Росен Желязков, которого ГЕРБ-СДС номинировала на пост премьер-министра.
Формирование правительства для ГЕРБ-СДС представляется сложной задачей. После победы на выборах она пыталась провести консультации с другими политическими силами, но получила отказ от всех партий кроме ДПС ("Движение за права и свободы"). Хотя ДПС заняла второе место на выборах, их коалиции с ГЕРБ-СДС будет недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства.
Если ГЕРБ-СДС вернет мандат неисполненным, президент Радев поручит формирование правительства партии ДПС, как второй по численности группе в парламенте.
Состоявшиеся 9 июня досрочные выборы стали шестыми за последние три года. Избранное в апреле 2023 года народное собрание 49-го созыва смогло сформировать правительство во главе с Николаем Денковым, которое задумывалось как ротационное. Однако в решающий момент участники соглашения, представляющие ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, не смогли договориться, и правительственная коалиция распалась. В результате президент Румен Радев на основании конституции распустил парламент и назначил досрочные выборы.
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