https://ria.ru/20240701/bolgariya-1956558766.html

Президент Болгарии вручил мандат на формирование правительства коалиции

Президент Болгарии вручил мандат на формирование правительства коалиции - РИА Новости, 01.07.2024

Президент Болгарии вручил мандат на формирование правительства коалиции

Президент Болгарии Румен Радев вручил мандат на формирование правительства коалиции ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:58

2024-07-01T09:58

2024-07-01T09:58

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румен радев

николай денков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев вручил мандат на формирование правительства коалиции ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), победившей на парламентских выборах в стране, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Папку с мандатом получил экс-спикер Народного собрания Росен Желязков, которого ГЕРБ-СДС номинировала на пост премьер-министра. Формирование правительства для ГЕРБ-СДС представляется сложной задачей. После победы на выборах она пыталась провести консультации с другими политическими силами, но получила отказ от всех партий кроме ДПС ("Движение за права и свободы"). Хотя ДПС заняла второе место на выборах, их коалиции с ГЕРБ-СДС будет недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Если ГЕРБ-СДС вернет мандат неисполненным, президент Радев поручит формирование правительства партии ДПС, как второй по численности группе в парламенте. Состоявшиеся 9 июня досрочные выборы стали шестыми за последние три года. Избранное в апреле 2023 года народное собрание 49-го созыва смогло сформировать правительство во главе с Николаем Денковым, которое задумывалось как ротационное. Однако в решающий момент участники соглашения, представляющие ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, не смогли договориться, и правительственная коалиция распалась. В результате президент Румен Радев на основании конституции распустил парламент и назначил досрочные выборы.

https://ria.ru/20240627/bolgariya-1955924879.html

https://ria.ru/20240305/bolgariya-1931307617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, болгария, румен радев, николай денков