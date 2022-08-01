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Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы - РИА Новости, 01.08.2022
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Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы
Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы - РИА Новости, 01.08.2022
Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы
Президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, сообщает телеканал БНТ. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:30
2022-08-01T14:01
в мире
болгария
кирил петков
румен радев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, сообщает телеканал БНТ.В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей. Согласно конституции, Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания (парламента). Досрочные выборы назначены на 2 октября. Другим указом президент назначил служебное правительство, полномочия которого вступают в силу 2 августа. Его возглавит Гылыб Донев, ранее занимавший должности министра труда в служебных правительствах. В настоящее время он числится секретарем по вопросам социальной политики в администрации Радева.Министром иностранных дел в служебном совмине назначен Николай Милков, посол страны во Франции. Пост министра обороны займет полковник Димитр Стоянов, бывший начальник штаба ВВС, с 2017 года возглавляющий секретариат Радева. Главой минфина назначена Росица Велкова-Желева, которая в правительстве Бойко Борисова занимала пост замминистра этого ведомства.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802588517.html
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в мире, болгария, кирил петков, румен радев
13:30 01.08.2022 (обновлено: 14:01 01.08.2022)
 
Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы

Президент Болгарии Радев назначил досрочные парламентские выборы и служебное правительство

© Depositphotos / alexF-64София, столица Болгарии
София, столица Болгарии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / alexF-64
София, столица Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, сообщает телеканал БНТ.
В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей. Согласно конституции, Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания (парламента). Досрочные выборы назначены на 2 октября.
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Другим указом президент назначил служебное правительство, полномочия которого вступают в силу 2 августа. Его возглавит Гылыб Донев, ранее занимавший должности министра труда в служебных правительствах. В настоящее время он числится секретарем по вопросам социальной политики в администрации Радева.
Министром иностранных дел в служебном совмине назначен Николай Милков, посол страны во Франции. Пост министра обороны займет полковник Димитр Стоянов, бывший начальник штаба ВВС, с 2017 года возглавляющий секретариат Радева. Главой минфина назначена Росица Велкова-Желева, которая в правительстве Бойко Борисова занимала пост замминистра этого ведомства.
В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
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