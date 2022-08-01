https://ria.ru/20220801/bolgariya-1806405791.html

Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы

Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы - РИА Новости, 01.08.2022

Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы

Президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, сообщает телеканал БНТ. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:30

2022-08-01T13:30

2022-08-01T14:01

в мире

болгария

кирил петков

румен радев

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, сообщает телеканал БНТ.В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей. Согласно конституции, Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания (парламента). Досрочные выборы назначены на 2 октября. Другим указом президент назначил служебное правительство, полномочия которого вступают в силу 2 августа. Его возглавит Гылыб Донев, ранее занимавший должности министра труда в служебных правительствах. В настоящее время он числится секретарем по вопросам социальной политики в администрации Радева.Министром иностранных дел в служебном совмине назначен Николай Милков, посол страны во Франции. Пост министра обороны займет полковник Димитр Стоянов, бывший начальник штаба ВВС, с 2017 года возглавляющий секретариат Радева. Главой минфина назначена Росица Велкова-Желева, которая в правительстве Бойко Борисова занимала пост замминистра этого ведомства.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.

https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802588517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, болгария, кирил петков, румен радев