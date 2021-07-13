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Партия "Есть такой народ" победила на досрочных выборах в Болгарии
Партия "Есть такой народ" победила на досрочных выборах в Болгарии - РИА Новости, 13.07.2021
Партия "Есть такой народ" победила на досрочных выборах в Болгарии
Партия "Есть такой народ" победила на досрочных парламентских выборах в Болгарии, получив 24,08% голосов (657 824 избирателей), следует из данных ЦИК страны... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T21:17
2021-07-13T21:17
досрочные выборы в болгарии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Партия "Есть такой народ" победила на досрочных парламентских выборах в Болгарии, получив 24,08% голосов (657 824 избирателей), следует из данных ЦИК страны после обработки 100% протоколов с избирательных участков.На втором месте расположилась партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая получила 23,51% голосов (642 165 избирателей). На третьем месте - Болгарская социалистическая партия (БСП), за которую проголосовали 13,39% (365 695).Как ранее заявил лидер "Есть такой народ" Слави Трифонов, партия попытается сформировать самостоятельное правительство, не вступая в коалиции с другими политическими силами.Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - БСП с 15,01%. Кроме того, в парламент прошли "Демократическая Болгария" (9,45%), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария - парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
https://ria.ru/20210712/bolgariya-1740948838.html
https://ria.ru/20210711/vybory-1740585932.html
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досрочные выборы в болгарии, болгария, в мире
Партия "Есть такой народ" победила на досрочных выборах в Болгарии
21:17 13.07.2021
 
© AP Photo / Visar KryeziuЖенщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии
Женщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu

Партия "Есть такой народ" победила на досрочных выборах в Болгарии, получив более 24% голосов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Партия "Есть такой народ" победила на досрочных парламентских выборах в Болгарии, получив 24,08% голосов (657 824 избирателей), следует из данных ЦИК страны после обработки 100% протоколов с избирательных участков.
На втором месте расположилась партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая получила 23,51% голосов (642 165 избирателей). На третьем месте - Болгарская социалистическая партия (БСП), за которую проголосовали 13,39% (365 695).
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Как ранее заявил лидер "Есть такой народ" Слави Трифонов, партия попытается сформировать самостоятельное правительство, не вступая в коалиции с другими политическими силами.
Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - БСП с 15,01%. Кроме того, в парламент прошли "Демократическая Болгария" (9,45%), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.
Болгария - парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
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