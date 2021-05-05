https://ria.ru/20210505/parlament-1731175818.html

Президент Болгарии распустит парламент на следующей неделе

Президент Болгарии распустит парламент на следующей неделе

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что распустит парламент и намерен назначить следующие парламентские выборы на 11 июля, передает Болгарское национальное... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:26

2021-05-05T11:26

2021-05-05T11:55

румен радев

болгария

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что распустит парламент и намерен назначить следующие парламентские выборы на 11 июля, передает Болгарское национальное радио (БНР)."На следующей неделе я своим указом распущу Народное собрание и назначу служебное (временное - ред.) правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля", - заявил президент, слова которого приводит радио.По данным БНР, перед своим решением президент передал мандат на формирование правительства Болгарской социалистической партии (БСП), но лидер политической силы Корнелия Нинова отказалась. Она подчеркнула, что не существует "объективной возможности сформировать кабинет".Также, как передает радио, 11 мая Радев издаст указ о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии.В новейшей истории Болгарии такое происходит впервые: досрочное голосование за новый состав Народного собрания произойдет через несколько месяцев после предыдущих выборов в парламент. Мандаты президента на формирование правительства ранее получила, но не сумела реализовать партия ГЕРБ, победившая на парламентских выборах с небольшим отрывом. Затем от формирования правительства отказалась партия "Есть такой народ".Согласно конституции, президент мог вручить третий мандат любой партии, имеющей представительство в парламенте, не обязательно занявшей третье место на выборах (Болгарская социалистическая партия). В случае неудачи всех трех попыток президент назначает служебное правительство для подготовки страны к новым парламентским выборам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/valyuta-1730816194.html

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румен радев, болгария, в мире