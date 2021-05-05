Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/parlament-1731175818.html
Президент Болгарии распустит парламент на следующей неделе
Президент Болгарии распустит парламент на следующей неделе
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что распустит парламент и намерен назначить следующие парламентские выборы на 11 июля, передает Болгарское национальное... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:26
2021-05-05T11:55
румен радев
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/37/1555383705_0:40:2328:1350_1920x0_80_0_0_27f989a169bc2ac04c39d12b22dca404.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что распустит парламент и намерен назначить следующие парламентские выборы на 11 июля, передает Болгарское национальное радио (БНР)."На следующей неделе я своим указом распущу Народное собрание и назначу служебное (временное - ред.) правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля", - заявил президент, слова которого приводит радио.По данным БНР, перед своим решением президент передал мандат на формирование правительства Болгарской социалистической партии (БСП), но лидер политической силы Корнелия Нинова отказалась. Она подчеркнула, что не существует "объективной возможности сформировать кабинет".Также, как передает радио, 11 мая Радев издаст указ о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии.В новейшей истории Болгарии такое происходит впервые: досрочное голосование за новый состав Народного собрания произойдет через несколько месяцев после предыдущих выборов в парламент. Мандаты президента на формирование правительства ранее получила, но не сумела реализовать партия ГЕРБ, победившая на парламентских выборах с небольшим отрывом. Затем от формирования правительства отказалась партия "Есть такой народ".Согласно конституции, президент мог вручить третий мандат любой партии, имеющей представительство в парламенте, не обязательно занявшей третье место на выборах (Болгарская социалистическая партия). В случае неудачи всех трех попыток президент назначает служебное правительство для подготовки страны к новым парламентским выборам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210501/valyuta-1730816194.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/37/1555383705_78:0:2285:1655_1920x0_80_0_0_4cdec826e480fb4784498b7c1f650dcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
румен радев, болгария, в мире

Президент Болгарии распустит парламент на следующей неделе

11:26 05.05.2021 (обновлено: 11:55 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии Румен Радев выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что распустит парламент и намерен назначить следующие парламентские выборы на 11 июля, передает Болгарское национальное радио (БНР).
"На следующей неделе я своим указом распущу Народное собрание и назначу служебное (временное - ред.) правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля", - заявил президент, слова которого приводит радио.
По данным БНР, перед своим решением президент передал мандат на формирование правительства Болгарской социалистической партии (БСП), но лидер политической силы Корнелия Нинова отказалась. Она подчеркнула, что не существует "объективной возможности сформировать кабинет".
Также, как передает радио, 11 мая Радев издаст указ о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии.
В новейшей истории Болгарии такое происходит впервые: досрочное голосование за новый состав Народного собрания произойдет через несколько месяцев после предыдущих выборов в парламент. Мандаты президента на формирование правительства ранее получила, но не сумела реализовать партия ГЕРБ, победившая на парламентских выборах с небольшим отрывом. Затем от формирования правительства отказалась партия "Есть такой народ".
Согласно конституции, президент мог вручить третий мандат любой партии, имеющей представительство в парламенте, не обязательно занявшей третье место на выборах (Болгарская социалистическая партия). В случае неудачи всех трех попыток президент назначает служебное правительство для подготовки страны к новым парламентским выборам.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 11:14Деньги
Болгары предрекли доллару "сюрприз" после действий России
 
Румен РадевБолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния