https://ria.ru/20241026/cosmos-1979838130.html

Космический детектив: кто уничтожил спутник на стратегически важной орбите

Космический детектив: кто уничтожил спутник на стратегически важной орбите - РИА Новости, 26.10.2024

Космический детектив: кто уничтожил спутник на стратегически важной орбите

Спутник связи Intelsat 33e разлетелся на десятки обломков, которые теперь угрожают другим космическим аппаратам, в том числе российским. Что или кто стоит за... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:00

2024-10-26T08:00

2024-10-26T08:02

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Спутник связи Intelsat 33e разлетелся на десятки обломков, которые теперь угрожают другим космическим аппаратам, в том числе российским. Что или кто стоит за катастрофой на далекой орбите — в материале РИА Новости.Куда полетят обломкиВладелец объявил о "прекращении обслуживания" Intelsat 33e (IS-33e) в субботу, 19 октября. Причиной назвали некую "аномалию". За аккуратными формулировками скрывается происшествие, достойное научно-фантастического боевика.Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) показала: аппарат размером с автобус разрушился в результате "события, которое носило одномоментный и высокоэнергетический характер". Попросту говоря, взорвался.Космические силы США зафиксировали 20 обломков, которые якобы не представляют опасности. Версия Роскосмоса не столь оптимистична: Intelsat 33e разлетелся примерно на 80 фрагментов, которые угрожают буквально всем спутникам на геостационарной орбите (ГСО), включая российские телекоммуникационные "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", а также гидрометеорологический "Электро-Л". Роскосмосу предстоит отслеживать тревожные сближения и корректировать высоту аппаратов.Космическая "парковка"Как известно, вывести из строя или повредить космический корабль или станцию способен даже мелкий мусор. Правда, на ГСО скорость значительно ниже, чем на околоземной, зато и уворачиваться сложнее: небольшие опасные объекты попросту не видны с Земли — далеко, 35 тысяч километров.Период вращения на ГСО — тот же, что и у планеты, значит, может постоянно находиться над одним регионом. Это удобно, например, для передачи телесигнала или отслеживания погоды.Неудивительно, что орбита пользуется популярностью. "Парковочные места" на ней распределяет Международный союз электросвязи (МСЭ) в соответствие с квотами, выделенными на страну. Сейчас там более 500 активных аппаратов, а общая вместимость — 1800.IS-33e обслуживал клиентов в Европе, Африке и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона. Компании-владельцу, люксембургской Intelsat, придется произвести миграцию других аппаратов, чтобы они взяли на себя функции разрушенного.Оружие или гости из космосаЭто не первая странная авария на ГСО. В 2006-м в результате удара "неустановленного объекта" вышел из строя российский "Экспресс-АМ11". Подозревают космический мусор, однако это лишь теория — у инженеров не было возможности провести расследование. В 2017-м по неизвестной причине развалились вещательные спутники AMC-9 и Telkom-1. А в 2019-м прекратил работу брат-близнец 33-го "интелсата" — IS-29e. Как сообщала компания-владелец, отказ мог быть вызван "повышенной солнечной активностью, радиацией или столкновением с микрометеоритом".Что случилось с IS-33e, также остается тайной. На фоне текущих военных конфликтов космические державы обвиняют друг друга в разработке противоспутникового оружия. Орбитальные аппараты давно научились сбивать ракетами с Земли, кроме того, ходят упорные слухи о спутниках-истребителях. В любом случае объекты, которые могли бы стать целями космического оружия, находятся на низких орбитах. Дотянуться до ГСО куда сложнее, и вряд ли такие попытки остались бы незамеченными."Аномалию" с IS-33e должна установить специальная комиссия. Однако каким бы ни был ее вердикт, уже сейчас ясно, что ситуация со злополучным спутником хорошо укладывается в общую картину.Проблемный аппаратКатастрофа в далеком космосе — проявление глубокой деградации американской аэрокосмической отрасли, словно разучившейся делать эффективную технику. SpaceX Илона Маска — едва ли не единственное исключение.Аппарат изготовила компания Boeing, которая никак не выберется из череды скандалов. Провалы по всем фронтам. После того как новейшие самолеты стали буквально разваливаться в воздухе, вскрылись масштабные нарушения на производстве, причем расследование сопровождалось загадочной гибелью информаторов. Затем сломался пилотируемый космический корабль Starliner, из-за чего двое астронавтов надолго застряли на МКС. Теперь — спутник. Хотя проблемы с IS-33e, рассчитанном на 15 лет службы, возникли давно.Запустили его на европейской ракете-носителе Ariane 5 с космодрома Куру в 2016-м. И сразу — неполадки с двигателем, который должен был поднять спутник на геостационарную орбиту. В результате путь занял больше времени, чем планировали, и устройство ввели в эксплуатацию на три месяца позже.Спустя год опять забарахлила силовая установка. Результат — перерасход топлива (спутник вынужден тратить ресурсы, чтобы удержаться на ГСО). Срок службы сократился на три с половиной года — до 12,5 года. В итоге не проработал и восьми лет. И грозит унести за собой другие аппараты.Из-за скандалов в Boeing вроде бы запустили масштабную перестройку. Решили сократить десятую часть сотрудников (около 17 тысяч) из непомерно раздутого штата, повысив зарплату остальным. Но, очевидно, чтобы не изготавливать бракованную технику, которая угрожает жизни людей и инфраструктуре, аэрокосмическому гиганту потребуются более глубокие изменения.

https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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