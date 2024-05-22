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В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом - РИА Новости, 22.05.2024
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11:14 22.05.2024 (обновлено: 11:23 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/apparat-1947602235.html
В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом
В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом - РИА Новости, 22.05.2024
В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:14
2024-05-22T11:23
россия
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести противоспутниковое оружие, и подчеркнул, что космическая программа РФ развивается планово."Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, - это тоже не новость. Другое дело, что мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств", - заявил Рябков журналистам.
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россия, москва, министерство обороны сша, сша, космос - риа наука
Россия, Москва, Министерство обороны США, США, Космос - РИА Наука
В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом

В МИД назвали сообщение США о российском противоспутниковом аппарате вбросом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести противоспутниковое оружие, и подчеркнул, что космическая программа РФ развивается планово.
"Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, - это тоже не новость. Другое дело, что мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств", - заявил Рябков журналистам.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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20 мая, 23:17
 
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