https://ria.ru/20240522/apparat-1947602235.html

В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом

В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом - РИА Новости, 22.05.2024

В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:14

2024-05-22T11:14

2024-05-22T11:23

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сша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести противоспутниковое оружие, и подчеркнул, что космическая программа РФ развивается планово."Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, - это тоже не новость. Другое дело, что мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств", - заявил Рябков журналистам.

https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947304764.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, министерство обороны сша, сша, космос - риа наука