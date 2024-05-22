https://ria.ru/20240522/apparat-1947602235.html
В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом
В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом - РИА Новости, 22.05.2024
В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:14
2024-05-22T11:14
2024-05-22T11:23
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросами сообщения Пентагона о том, что Россия якобы недавно вывела на околоземную орбиту аппарат, способный нести противоспутниковое оружие, и подчеркнул, что космическая программа РФ развивается планово."Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, - это тоже не новость. Другое дело, что мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств", - заявил Рябков журналистам.
https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947304764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, министерство обороны сша, сша, космос - риа наука
Россия, Москва, Министерство обороны США, США, Космос - РИА Наука
В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом
В МИД назвали сообщение США о российском противоспутниковом аппарате вбросом