https://ria.ru/20211116/sputnik-1759216998.html

Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные

Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные - РИА Новости, 16.11.2021

Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные

Космическое командование США утверждает, что целью якобы проведенных испытаний Россией противоспутниковых систем стал советский орбитальный аппарат. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T02:55

2021-11-16T02:55

2021-11-16T06:33

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сша

вашингтон (город)

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

мария захарова

институт космической политики

иван моисеев

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Космическое командование США утверждает, что целью якобы проведенных испытаний Россией противоспутниковых систем стал советский орбитальный аппарат.В командовании это назвали пренебрежением безопасности космоса. Обломки спутника, как утверждается в сообщении, будут и дальше представлять угрозу для космических аппаратов и миссий, вынуждая совершать маневры для предотвращения столкновений.В командовании также заявили, что разрабатываемые РФ противоспутниковые системы усложнят использование космоса США и союзниками, подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу.В госдепартаменте США в понедельник заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.Космическое командование США в декабре 2020 года уже заявляло, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".

https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759216878.html

https://ria.ru/20211116/oruzhie-1759214975.html

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вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), мария захарова, институт космической политики, иван моисеев, россия