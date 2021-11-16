02:55 16.11.2021 (обновлено: 06:33 16.11.2021)
Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
Космическое командование США: Россия при испытаниях в космосе сбила советский спутник
"Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник "Космос-1408" и создала поле обломков на низкой околоземной орбите", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте космического командования.
В командовании это назвали пренебрежением безопасности космоса. Обломки спутника, как утверждается в сообщении, будут и дальше представлять угрозу для космических аппаратов и миссий, вынуждая совершать маневры для предотвращения столкновений.
В командовании также заявили, что разрабатываемые РФ противоспутниковые системы усложнят использование космоса США и союзниками, подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу.
В госдепартаменте США в понедельник заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.
Космическое командование США в декабре 2020 года уже заявляло, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".