https://ria.ru/20240518/kosmos-1946828964.html

США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники, пишет NYT

США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники, пишет NYT - РИА Новости, 18.05.2024

США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники, пишет NYT

США хотят развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты, утверждает РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T04:39

2024-05-18T04:39

2024-05-18T04:55

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США хотят развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты, утверждает газета New York Times на основе интервью и публичных выступлений чиновников Пентагона. Американцы обвиняют Россию и Китай в разработке противоспутниковых вооружений, в том числе неконвенционального характера, но уклоняются от раскрытия информации о собственных работах в этой сфере, если таковые ведутся. "Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении "к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операция полного спектра", - говорится в статье со ссылкой на прошлогоднее выступление представителя военного ведомства в сенате. По данным издания, США давно располагают наземными системами для подавления связи противника с его спутниками и сейчас предпринимают меры к их модернизации. "Однако в рамках нового подхода Пентагон движется к более амбициозной задаче: широкого подавления вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют военно-морские силы в океане или военно-воздушные – в небе" - говорится в статье. Издание, получившее отказы в интервью от командования космических сил, напоминает о таинственной программе X-37B – беспилотном космическом челноке, который, как считается, может получить вооружение, а также о работах над новым поколением военных спутников, способных маневрировать, дозаправляться в космосе и при помощи манипуляторов взаимодействовать с другими орбитальными аппаратами.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943383016.html

https://ria.ru/20240411/oruzhiya-1939439680.html

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в мире, космос - риа наука, сша, россия, китай, министерство обороны сша