https://ria.ru/20241024/erdogan-1979793831.html

Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани

Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.10.2024

Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани, глава Татарстана Рустам Минниханов проводил его в аэропорту... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:42

2024-10-24T13:42

2024-10-24T13:42

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани, глава Татарстана Рустам Минниханов проводил его в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба главы российского региона. "Рустам Минниханов проводил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении. Ранее диписточник рассказал РИА Новости, что программа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани завершена, турецкий лидер выезжает с площадки мероприятия для вылета в Стамбул. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/turtsija-1979456996.html

https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html

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казань

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