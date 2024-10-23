https://ria.ru/20241023/putin-1979609457.html

Путин оценил присоединение Ирана к БРИКС и ШОС

Путин оценил присоединение Ирана к БРИКС и ШОС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин оценил присоединение Ирана к БРИКС и ШОС

Подключение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана на международной арене, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:46

2024-10-23T16:46

2024-10-23T16:46

в мире

россия

иран

индия

владимир путин

масуд пезешкиан

брикс

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599704_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_d155d3a6c123732a031e4e8933b35ea4.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Подключение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана на международной арене, заявил президент России Владимир Путин. "Иран стал полноправным членом БРИКС, вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы так же энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Присоединение Ирана к ШОС было оформлено в 2023 году.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

россия

иран

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, индия, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, шос, саммит брикс в казани в 2024 году