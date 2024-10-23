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Путин оценил присоединение Ирана к БРИКС и ШОС - РИА Новости, 23.10.2024
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16:46 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/putin-1979609457.html
Путин оценил присоединение Ирана к БРИКС и ШОС
Путин оценил присоединение Ирана к БРИКС и ШОС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин оценил присоединение Ирана к БРИКС и ШОС
Подключение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана на международной арене, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:46
2024-10-23T16:46
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Подключение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана на международной арене, заявил президент России Владимир Путин. "Иран стал полноправным членом БРИКС, вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы так же энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Присоединение Ирана к ШОС было оформлено в 2023 году.
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в мире, россия, иран, индия, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, шос, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Иран, Индия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, ШОС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин оценил присоединение Ирана к БРИКС и ШОС

Путин: присоединение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Подключение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана на международной арене, заявил президент России Владимир Путин.
"Иран стал полноправным членом БРИКС, вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы так же энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Присоединение Ирана к ШОС было оформлено в 2023 году.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
В миреРоссияИранИндияВладимир ПутинМасуд ПезешкианБРИКСШОССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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