https://ria.ru/20241023/putin-1979443937.html

Путин проведет встречи с президентами Турции и Ирана на полях саммита БРИКС

Путин проведет встречи с президентами Турции и Ирана на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин проведет встречи с президентами Турции и Ирана на полях саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин в среду продолжит серию двусторонних международных контактов на полях саммита БРИКС, глава государства проведет переговоры в том РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:16

2024-10-23T00:16

2024-10-23T00:16

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжит серию двусторонних международных контактов на полях саммита БРИКС, глава государства проведет переговоры в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во второй день саммита БРИКС в Казани Путин будет работать на площадке "Казань Экспо", которая является основной ареной мероприятия. Там пройдут заседания саммита БРИКС в узком и расширенном составах, а также серия двусторонних контактов президента России. Накануне Путин уже пообщался с мировыми лидерами, в центре Казани прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Кроме того, в здании казанской ратуши состоялся неформальный обед участников саммита. Российско-турецкие переговоры На переговорах в Казани Путин и Эрдоган могут обсудить посредничество Анкары в урегулировании конфликта на Украине, об этом РИА Новости сообщал высокопоставленный источник в администрации президента Турции. Еще одной темой станет энергетическое сотрудничество и тема газового хаба в Турции. Традиционными вопросами на переговорах Путина и Эрдогана является сотрудничество в сфере мирного атома и туристические обмены. Тема БРИКС и сотрудничество Турции с объединением также остается высоко на повестке дня. Эрдоган заявлял, что Анкара хочет расширить связи с БРИКС, надеется на плодотворный процесс на саммите в Казани. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, и заявка находится на рассмотрении. На саммите в Казани Эрдоган примет участие в заседании формата "БРИКС + / аутрич". В Казани Путин и Эрдоган проведут вторую встречу за год. Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись летом на саммите ШОС в Астане. Эрдоган не раз отмечал, что ждет российского коллегу у себя в стране. Как не раз отмечали в Кремле, подготовка визита российского лидера в Турцию ведется, но окончательные даты поездки пока озвучены не были. Интенсификация контактов с ИраномВ Казани пройдет вторая за месяц встреча Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На переговорах в Ашхабаде в начале месяца главы государств отметили близость позиций Москвы и Тегерана на международной арене. Кроме того, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, серьезный разговор лидеров затронул ситуацию на Ближнем Востоке. Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита. Президент России пригласил главу иранского государства посетить РФ с официальным визитом, президент Ирана принял приглашение. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва и Тегеран уже в ближайшее время согласуют даты предстоящего визита Пезешкиана в Москву. Возможны сюрпризы В графике лидера в среду также стоит беседа с премьером Эфиопии Абием Ахмедом. Не исключены и другие международные контакты, по словам Ушакова, беседы будут продолжаться в ходе обеда 23 октября вечером, после может состояться еще одна двусторонняя встреча. В частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший во вторник на саммит БРИКС в Казань, сообщил журналистам, что надеется на разговор с Путиным. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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Дарья Буймова

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