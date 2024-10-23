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Президент Узбекистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:29 23.10.2024 (обновлено: 14:43 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/briks-1979566549.html
Президент Узбекистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Узбекистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Узбекистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:29
2024-10-23T14:43
узбекистан
брикс
казань
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
шавкат мирзиеев
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана."В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.Президент Узбекистана прибыл по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Планируется его выступление на пленарной сессии в формате "БРИКС плюс".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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узбекистан, брикс, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, шавкат мирзиеев
Узбекистан, БРИКС, Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань на саммит БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
"В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
Президент Узбекистана прибыл по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. Планируется его выступление на пленарной сессии в формате "БРИКС плюс".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
УзбекистанБРИКСКазаньСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияШавкат Мирзиеев
 
 
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