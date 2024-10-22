https://ria.ru/20241022/putin--1979340069.html

Путин на встрече с Рамафосой рассказал о торговле между Россией и ЮАР

Путин на встрече с Рамафосой рассказал о торговле между Россией и ЮАР - РИА Новости, 22.10.2024

Путин на встрече с Рамафосой рассказал о торговле между Россией и ЮАР

Встреча президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы прошла в Казани на полях саммита БРИКС. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:18

2024-10-22T15:18

2024-10-22T16:38

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Встреча президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы прошла в Казани на полях саммита БРИКС.Как отметил российский лидер, двусторонняя торговля за восемь месяцев этого года выросла на три процента. По его словам, странам еще есть над чем работать. Среди перспективных областей сотрудничества он назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации."Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка. <...> Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения", — продолжил Путин.Он отметил, что развивается политический диалог, активно контактируют внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии.Рамафоса, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку."Мы очень рады, что мы получаем вашу поддержку во всех отношениях. Благодаря этому мы достигли этого этапа нашей истории. Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали — с дней, когда мы боролись с апартеидом, до нынешних времен. Нам очень отрадно быть здесь. Мы очень рады провести эти важные обсуждения здесь, в Казани, в рамках семьи БРИКС", — сказал он.Как указал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.Он подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию отношений со странами Африканского континента.Рамафоса, в свою очередь, сообщил, что планирует на переговорах затронуть вопросы внутренней политики республики.Президент ЮАР дважды посещал Россию в 2023 году: в марте — в составе группы лидеров "африканской мирной инициативы", а в июне приезжал на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии будут представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне), также прибудут руководители шести международных организаций.У Путина запланирована серия международных контактов. Сегодня он уже встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Позже ему предстоят переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20240822/yuar-1967697568.html

https://ria.ru/20241022/politik-1979232323.html

https://ria.ru/20241022/yuar-1978357128.html

https://ria.ru/20240216/afrika-1927779123.html

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Путин и президент ЮАР Рамафоса на полях саммита БРИКС в Казани ИКС в Казани 2024-10-22T15:18 true PT0M09S

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