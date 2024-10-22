https://ria.ru/20241022/metshin-1979241265.html

Ильсур Метшин: беспрецедентные меры безопасности будут в Казани в дни БРИКС

Ильсур Метшин: беспрецедентные меры безопасности будут в Казани в дни БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Ильсур Метшин: беспрецедентные меры безопасности будут в Казани в дни БРИКС

Казань готова к проведению саммита БРИКС на самом высоком уровне, ожидаются руководители более 30 государств, глава ООН и представители ряда крупных... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:00

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Казань готова к проведению саммита БРИКС на самом высоком уровне, ожидаются руководители более 30 государств, глава ООН и представители ряда крупных международных организаций – меры безопасности приняты беспрецедентные. О том, что сделано для благоустройства города в рамках подготовки к саммиту, а также о влиянии таких крупных международных мероприятий на привлечение туристов рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.– Ильсур Раисович, как Казань готовилась к саммиту?– По Казани руководители стран БРИКС и стран-партнеров будут судить о сегодняшней России, поэтому все эти месяцы мы живем с ощущением высочайшей ответственности, которая лежит на нашем городе. На три дня саммита к Казани будет приковано внимание всего мира. И наша задача – оправдать доверие страны, доверие президента России Владимира Владимировича Путина. Сегодня могу сказать уверенно: Казань на 100% готова к встрече саммита БРИКС.Работа шла по всем направлениям: модернизация дорог, домов, сетей, гостиничного фонда, общественных пространств, обучение кадров, вопросы безопасности. Работал городской штаб, на котором обсуждали ход работ и решали возникающие проблемы, не было недели без выездов на объекты, встреч с людьми, ответственными за тот или иной вопрос. Мы прошли все 26 маршрутов гостеприимства пешком. Посмотрели в глаза каждому руководителю, собственнику зданий. Со многими начали встречаться еще в прошлом году – с теми же отельерами, например. Теперь готовы 53 отеля и дополнительных средства размещения. Если бы начали работу только весной, ничего бы не успели.Но готовиться к "взятию этой штанги" мы стали задолго до того, как в апреле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении саммита в Казани. По сути, все то, что было сделано в городе за последние годы, стало своего рода тренировкой перед саммитом БРИКС.Сегодня Казань уверенно входит в число лучших городов страны по самым разным показателям. Мы шли к этому долго. Такую огранку город получил в том числе благодаря различным глобальным мероприятиям, площадкой для которых Казань с удовольствием становится, в результате выстроенной в Татарстане системной работе под руководством раиса (главы) республики Рустама Минниханова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Не было бы празднования тысячелетия Казани и Универсиады 2013 года, не было бы в городе и Чемпионата мира по водным видам спорта, Чемпионата мира по футболу, мирового чемпионата WorldSkills, Игр будущего и Игр БРИКС.И каждое мероприятие мы стремимся провести как лучшее в своем роде. Наш подход – прыгать выше головы, ведь если ставить планку по возможностям, чемпионом не станешь. Только преодолевая свою ограниченность, только через "не могу" можно чего-то добиться.Что тут особенно важно? Изменилась не только городская инфраструктура – выросли компетенции людей, их экспертиза, насмотренность, организаторские навыки. Это касается и нашей команды мэрии, и бизнеса, и волонтерского движения. Вчерашних студентов, участвовавших в проведении казанской Универсиады, сейчас встречаю в самых разных городах России и мира – они выросли до организаторов крупнейших мероприятий.Изменилось отношение жителей к проведению глобальных мероприятий: все видят, что они приносят улучшение городской среды, повышение качества жизни, дарят свой неповторимый драйв. Сейчас в Казани – синергия, дух гостеприимства и сопричастности к великому событию, понимание своей ответственности. Это, наверное, главное, чем я сегодня горжусь.– Что конкретно было сделано в городе в рамках подготовки к саммиту?– На подготовку к саммиту БРИКС было выделено 7,9 миллиарда рублей, которые пошли на дороги и благоустройство. Немногим ранее в этом году мы обновили спортивную инфраструктуру: на эти цели направлено пять миллиардов рублей. Кроме того, наши отельеры модернизировали номерной фонд, подготовили президентские номера в соответствии с международными стандартами, открыли новые средства размещения – по оценкам экспертов, эти инвестиции бизнеса можно оценить еще в миллиард рублей. К саммиту обновили фасады 38 многоквартирных домов.Отдельный важный блок – обновление общественного транспорта. В городе к саммиту появилось 100 новых автобусов – с кондиционерами, USB-зарядками, видеокамерами, а всего до конца года парк техники обновится на 157 единиц за счет софинансирования из республиканского бюджета и средств компаний-перевозчиков. Поступят новых 39 троллейбусов. Это инвестиции порядка пяти миллиардов рублей.Так что, если даже считать только самые крупные вложения в преобразование Казани, можно оценить их в 20 миллиардов рублей. Еще раз подчеркну – это сумма федеральных, республиканских, муниципальных и частных вложений. Важно это для города? Безусловно! Нужно жителям? Еще как! И все-таки я уверен, что главное наследие, которое останется нам с вами после проведения саммита, – нематериальное. Это авторитет города. Его узнаваемость. Это интерес инвесторов, выбирающих, в каком городе запустить свой проект. Это рост туристического потока со всеми экономическими вытекающими. А самое главное – уверенность казанцев в собственных силах и гордость за свой город, свою страну.– Отдельная тема – благоустройство и озеленение Казани, обустройство общественных пространств. Какие работы были проведены в этом направлении?– Рекордом этого года стало благоустройство 18 общественных пространств. Так много за сезон мы еще никогда не делали, и за это тоже нужно поблагодарить саммит БРИКС. Среди обновленных парков и скверов нет одинаковых проектов, у каждого своя история, идентичность, функционал. И если сравнивать с теми проектами, которые мы с гордостью реализовывали еще пять лет назад, прогресс налицо. Мы стали грамотнее соединять эстетику и функциональность, подружили дизайнерские решения с идеей долговечности.Не менее важно, что идет планомерное благоустройство всех районов города. Например, этим летом в Московском районе открыта первая очередь бульвара по улице Серова, который полностью адаптирован для инвалидов. В Ново-Савиновском завершаются работы на территории Большого Чайкового озера. В Советском районе свыше шести тысяч цветов, кустарников и деревьев высадили в сквере 100-летия строительной отрасли. Каждый такой объект – укрепление зеленого каркаса города, развитие прогулочных и спортивных зон, а значит, укрепление здоровья жителей.Всего в этом году на улицах города высадили 56 тысяч деревьев и 41 тысячу кустарников, разбили цветники на площади 15 тысяч квадратных метров, установили две тысячи цветочных кашпо. Заменили 26 километров кабельной линии, свыше тысячи опор и 3,7 тысячи светильников. Запустили 56 плавающих фонтанов на Булаке, длина этого фонтанного комплекса – почти 1,5 километра.Важнейшее направление работы – капремонт дорог. В этом году нам удалось обновить 29 улиц города, 12 лестниц, провести реконструкцию казанского Арбата – улицы Баумана. Кроме того, заменили 47 километров трубопроводных сетей разного назначения. Всего в этом году будет заменено 64 километра сетей. Для нас это очень важно, так как 70% инженерных сетей города давно уже требуют реконструкции, многим из них 50 и более лет.Среди других важных для жителей примет этого лета – установка новых лифтов в надземных пешеходных переходах, капремонт лестниц на пешеходном трафике (Казань, как и Москва, построена на холмах) и подпорных стен.– Сколько гостей и из каких стран ожидаете?– Как известно, мы ожидаем приезда руководителей более тридцати государств, главу ООН и еще нескольких крупных международных организаций. В истории БРИКС еще не было события масштабней. Среди участников – не только члены БРИКС, но и другие государства, для которых важна идея справедливого многополярного мироустройства, отношения, построенные на искреннем взаимоуважении – без диктата и шантажа. Некоторые делегации включают в себя несколько сот участников. Конкретный состав участников, как и программа саммита, – это, безусловно, прерогатива Росконгресса, наших дипломатических структур. Дело городских властей – создать максимально комфортные и безопасные условия пребывания участников, праздничную атмосферу.– В Казани в связи с проведением саммита работодателям рекомендовано сделать 22-24 октября выходными днями или перевести работников на удаленку. Планируется ли ограничивать движение в городе в эти дни? Как это скажется на удобстве для горожан?– Все прекрасно понимают: саммит БРИКС – это не туристическое развлекательное шоу, не праздник на набережной. Это беспрецедентное по важности мероприятие с участием глав государств, и меры безопасности будут приняты так же беспрецедентные.В Казань приехали представители силовых ведомств, обладающие необходимыми опытом и компетенциями. Вместе с казанскими коллегами они проработали весь пул вопросов безопасности, в частности, связанных с перекрытием дорог и работой общественного транспорта.На мой взгляд, оргкомитет и правоохранительные структуры подошли к делу очень профессионально. Ограничение движения на три дня работы саммита вводится только на нескольких, преимущественно центральных улицах, где запланированы те или иные мероприятия.Жители проинформированы обо всех изменениях, в том числе по маршрутам движения общественного транспорта. Для того, чтобы минимизировать неудобства для казанцев, осенние каникулы в школах перенесены на время проведения саммита, студенты переведены на дистанционное обучение. Остальные организации и предприятия самостоятельно решают для себя, в каком режиме им работать с учетом вводимых ограничений.Все предупреждены также о том, что возможны временные перекрытия крупных городских трасс для проезда кортежей делегаций. В целях обеспечения комплексной безопасности, в соответствии с решением антитеррористической комиссии Казани использование шеринговых электросамокатов и велосипедов с 19 по 24 октября будет ограничено. Установлены зоны ограничения движения грузового транспорта грузоподъемностью пять и более тонн в границах Малого и Большого Казанского кольца с 06.00 до 21.00.– Казань – один из немногих городов в России, где продолжается строительство метро. Сейчас строятся нескольких станций новой ветки. Все ли идет по графику? Каковы дальнейшие планы в этом направлении – планируете ли расширять сеть?– Да, все идет по графику. При поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова сейчас метростроевцы прокладывают первый участок второй линии метрополитена. Его длина 5,4 километра, пройдет ориентировочно от улицы Фучика до улицы Сахарова. Будет четыре станции – "100-летия ТАССР", "Академическая", "Зилант", "Тулпар".Сейчас завершена проходка левого перегонного тоннеля от станции метро "Академическая" до станции метро "100-летия ТАССР" – пройдено 1011 метров. Более того, в обратную сторону пройдено 50 метров правого перегонного тоннеля. Метростроевцы стараются и обещают сдать первый участок в 2027 году. Строительство метрополитена – дело не дешевое, с учетом выноса сетей на первый этап необходимо 43 миллиарда рублей, и мы благодарны Рустаму Нургалиевичу (Минниханову) за поддержку. Что касается дальнейшего развития, то мы видим перспективное направление – от станции на улице Фучика до станции в районе Республиканской клинической больницы. Уже сегодня это достаточно перегруженное направление, и метро в будущем позволит снять транспортную напряженность. Сейчас ведутся предпроектные работы – трассировка, сбор исходных данных и так далее.– В этом году по вашей инициативе была создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Какие основные идеи, тренды Казань намерена продвигать в рамках ассоциации?– На учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС + этим летом в Россию приехали порядка 200 делегатов с разных континентов от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки, представляющих интересы 2,6 миллиарда жителей планеты. Главная идея нашей ассоциации заключается в том, что каждый город имеет право на собственный голос, свою уникальность и неповторимость, на уважительное отношение со стороны мирового сообщества. Мы стремимся совместно, помогая друг другу, выработать стратегии по преодолению стоящих перед нашими городами серьезных вызовов. Среди них – решение экологических и социальных проблем, повышение качества городской среды, инклюзия, внедрение цифровых решений в управленческие практики, развитие диалога с разными городскими сообществами и многое другое. Обмен лучшими практиками, идеями, инновациями и культурными проектами, развитие взаимопонимания, стремление к справедливому многополярному миру – это путь к всеобщему процветанию.Работа в таком формате вызывает интерес во многих странах. Например, в сентябре прошел Первый литературный форум БРИКС, на котором было предложено создать международный союз литераторов стран БРИКС+. Ранее мы решили создать ассоциацию архитекторов стран БРИКС для налаживания международного обмена опытом и лучшими практиками в этой сфере. Участники международного форума Kazan Digital Week предложили создать группу Smart City БРИКС. Есть предложение отдельно обсудить тему "Женщины городов стран БРИКС". В рамках созданной ассоциации поступают и другие интересные предложения. Планируем их рассмотреть на совете директоров, который пройдет 31 октября, после саммита глав государств БРИКС.– Сегодня Казань стала одним из самых привлекательных для туристов городом России. Какой турпоток ожидается по итогам 2024 года? Какие туристические объекты вы лично советуете посетить тем, кто впервые в столице Татарстана? Что посоветуете обязательно попробовать из национальной кухни?– За последние 10 лет туризм стал новой отраслью городской экономики. Число отелей растет, наши рестораны и кафе – на любой вкус и кошелек, красоту и чистоту города отмечают все приезжие. Количество гостей Казани увеличилось в восемь-десять раз. Когда в 2005 году город праздновал тысячелетие, его посетили всего 400-500 тысяч туристов. Соответственно, сфера гостеприимства была в зачаточном состоянии. А по итогам прошлого года – уже более четырех миллионов туристов.Думаю, этот год закончим с рекордной цифрой не менее 4,5 миллиона туристов. А саммит БРИКС – лучший промоушен для города. Почему это важно? В этом году туристы, по данным Сбераналитики, оставили в городе 22 миллиарда рублей. Это платежи в наших кафе, отелях, магазинах, музеях.В стратегии развития города в 2015 году мы заложили для себя планку: принять пять миллионов туристов в 2030 году. Тогда казалось, это практически невозможно. А сегодня, если не будет каких-то новых потрясений типа ковида, появилась уверенность: в ближайшие два года Казань пятимиллионного туриста получит.Спрашивать у меня, какие объекты в Казани лучше посетить – все равно что узнавать у ребенка, кого он больше любит: маму или папу. Конечно, нельзя не увидеть Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, восстановленный собор Казанской иконы Божией матери, наши старинные мечети, комплекс университетских зданий. Но чтобы почувствовать современную Казань, нужно обязательно посетить наши парки, набережные, экстрим-парк "Урам", новую национальную библиотеку и новое здание татарского театра имени Галиасгара Камала, которое откроет свои двери как раз к саммиту. А что касается нашей национальной кухни, она вкусная и разнообразная. Уверен, нашим гостям придутся по душе перемячи с бульоном, зур бэлиш, казылык, токмач и, конечно, наш медовый золотой чак-чак.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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