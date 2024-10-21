Казань ждет гостей: как проходит подготовка к саммиту БРИКС

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.