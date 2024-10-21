https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html

"Вспомнили опыт США". Украина нашла способ избежать катастрофы на фронте

"Вспомнили опыт США". Украина нашла способ избежать катастрофы на фронте - РИА Новости, 21.10.2024

"Вспомнили опыт США". Украина нашла способ избежать катастрофы на фронте

Киевские власти недовольны темпами мобилизации и заставляют территориальные центры комплектования (ТЦК) действовать активнее. Рейды проводят в самых неожиданных РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:00

2024-10-21T08:00

2024-10-21T08:00

киев

украина

петр порошенко

вооруженные силы украины

европейская солидарность

верховная рада украины

политика

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевские власти недовольны темпами мобилизации и заставляют территориальные центры комплектования (ТЦК) действовать активнее. Рейды проводят в самых неожиданных местах. В то же время в высоких кабинетах все чаще звучат разговоры о снижении мобилизационного возраста. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Океан для ТЦКНовая волна облав началась с Киева. На прошлой неделе около Дворца спорта собралось полсотни сотрудников военкомата. После концерта рок-группы "Океан Эльзы" у посетителей проверяли документы. Некоторых сажали в машины и увозили. Люди кричали, пытались вырваться, но тщетно.Такие рейды для украинской столицы раньше были редкостью. Однако фронтмена рок-группы Святослава Вакарчука произошедшее ничуть не возмутило. "Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать", — практически все, что он смог сообщить по этому поводу. Вот только вряд ли теперь дождется аншлагов. От билетов на "Океан Эльзы" сейчас массово избавляются.В Харькове тэцэкашники явились в клуб, где должны были выступить три музыкальные группы. Повестки вручили и зрителям, и артистам, сообщает украинский телеканал ТСН. Также было два рейда на фабрику, шьющую обувь и куртки для ВСУ. В первый раз мужчин сумели заслонить работницы предприятия. Во второй сотрудники нагрянули с полицией, перелезли через забор и проникли в цеха. Двух человек удалось отбить, десятерых забрали.На западе Украины, в Хмельницкой области, устраивают облавы в гостиницах. Проверяли отдыхающих на популярном курорте Буковель. Во Львове "людоловы" явились в ресторан, потребовав у всех показать бронь или отсрочку от мобилизации. Под крики "Ганьба!" их вытеснили на улицу.Без преувеличенияВ Le Monde отмечают, что такие методы вызывают раздражение и у самих сотрудников ТЦК. "До 80% людей, которых мы ловим, не хотят на передовую", — признается один из них. По его мнению, насилие не поможет ВСУ с пополнением.С этим многие согласны. Однако власти винят во всем собственных граждан.Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко выразил возмущение тем, что люди не желают обновлять свои данные для ТЦК и идти на фронт. По его оценке, таких шесть миллионов человек.Официальный Киев обеспокоен не самими скандалами с ТЦК, а тем, что о них становится известно. Соответствующих фото и видео слишком много. Законом это не запрещено.Поэтому Национальный совет по ТВ и радиовещанию Украины призвал СМИ к "корректному подходу" в освещении мобилизации и деятельности ТЦК. Якобы эти темы подвергаются особым "информационным атакам".Медиа теперь должны тщательно изучать источники, достоверность и происхождение любых подобных материалов. Следует проявлять "максимальную осторожность" и не придавать произволу военкомов "преувеличенное значение".Рука ВашингтонаПредставитель Киевского ТЦК Лариса Козак считает, что облавы на уклонистов способствуют повышению общественной сознательности и пополнению ВСУ. А депутаты фракции "Европейской солидарности", возглавляемой Петром Порошенко, обвинили власти в срыве мобилизационных планов и устроили словесную перепалку со сторонниками Зеленского. Те предложили им просто покинуть зал заседаний."Они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть — в "Тик-токе" можно и с другого места "работать", — отметил глава "Слуги народа" Давид Арахамия. И добавил, что его партия якобы готова отправиться на передовую полным составом, если так поступят коллеги из "Европейской солидарности".Разумеется, это лишь слова. От брони никто из нардепов не отказался.Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в случае необходимости призовут и женщин. Другой вариант — снижение возрастного порога. В мае уже опустили с 27 до 25 лет. Однако некоторые сочли это решение запоздавшим.Секретарь комитета Рады по обороне и разведке Роман Костенко сказал, что отправлять на фронт надо с 20 лет, так как в ВСУ не хватает молодежи. "Говорят, мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они не хотят идти, они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою родину", — объяснил он.В США настроены еще радикальнее. Конгрессмены и Республиканской, и Демократической партий настаивают на мобилизации с 18 лет и давят в этом вопросе на Зеленского. Об этом сообщил советник главы офиса президента Сергей Лещенко.Американцы ссылаются на то, что во Вьетнам в 1960-х посылали с 19. Страну тогда захлестнули антивоенные протесты, из-за чего в США вообще отказались от призывной системы. И войну, кстати, проиграли.Один из главных сторонников ужесточения украинской мобилизации сенатор Линдси Грэм* как-то обмолвился, что в этот раз США не могут позволить себе проиграть, поскольку тогда им не достанутся природные ресурсы Украины. Но с учетом печального опыта в Вашингтоне решили таскать "каштаны из костра" чужими руками. А сколько погибнет этих самых "рук" — совершенно неважно.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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киев, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, европейская солидарность, верховная рада украины, политика